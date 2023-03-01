Первым замом минпромышленности Таджикистана назначен г-н Курбонзода и другие назначения

20:49 02.03.2023

Президент произвел перестановки в Минпроме и Минэкономразвития Таджикистана



У министра промышленности и новых технологий - новый состав заместителей

Шерали Кабир возглавляет Минпром с ноября 2020 года



Эмомали Рахмон произвел сегодня, 2 марта, кадровые назначения в министерстве промышленности и новых технологий и министерстве экономического развития и торговли, сообщает пресс-служба главы государства.



Так, подписанным президентом постановлением освобожден от должности заместитель министра промышленности и новых технологий Шерали Кабира - Умед Солехзода.



В связи с чем последовало увольнение, не указывается.



Другим правительственным постановлением Курбонзода Исоджон Ятим был назначен первым заместителем министра промышленности, а Сафарзода Бахтиер Хайрулло и Назар Азиз Савзали назначены заместителями главы Минпрома.



Еще одним постановлением правительства Нуриддинзода Ахлиддин Нуриддин назначен заместителем министра экономического развития и торговли.



Распоряжением президента страны Курбонзода Исоджон Ятим освобожден от должности начальника управления развития инфраструктуры Исполнительного аппарата президента Таджикистана.



Другим распоряжением на эту должность назначен Курбонзода Сухайли Кароматулло.



Напомним, последние кадровые перестановки в стране были произведены в начале января. Глава Хатлона Курбон Хакимзода тогда был освобожден от должности и назначен министром сельского хозяйства Таджикистана.



Министр труда, миграции и занятости населения Ширин Амонзода также была снята с должности, а на этот пост назначена Гульнора Хасанзода.



По данным источника Радио Озоди президент раскритиковал работу Амонзода за то, что она проводила в ведомстве неправильную кадровую политику. По слухам же, ее замы были пойманы на коррупции.



Ранее Ширин Амонзода рассказала "Азия-Плюс" о своем нынешнем положении и планах на будущее.