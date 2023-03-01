Арабская красавица Яра Алхогбани стала первой саудовской теннисисткой

21:54 02.03.2023

Арабская красавица стала первой саудовской теннисисткой и побеждает в лосинах: яркие фото



Прогресс не думает останавливаться: в 2023 году появилась теннисистка из Саудовской Аравии, которая побеждает в ITF.



18-летняя Яра Алхогбани (Yara Al-Hogbani) начинает карьеру и мечтает продолжить дорогу для следующих поколений теннисисток из одной из самых консервативных стран планеты.



Пока Яра мечтает о великих победах и триумфах и снимается для арабских глянцевых журналах, мы знакомим вас с талантливой и очаровательной спортсменкой.



