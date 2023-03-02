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Диверсанты на Брянщине создают casus belli, - Владимир Мухин
22:47 02.03.2023

2.03.2023

Киев бросает в бой враждебных властям граждан России
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"

Участники вылазки в тот же день опубликовали видео, подтверждающее, что они побывали на российской территории. Кадр из видео с Telegram-канала РДК
Террористические акты на Брянщине и в Курской области в четверг могут спровоцировать новый виток вооруженного противостояния. Согласно данным СМИ, утром 2 марта из Украины в два села Брянской области вошли диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Первоначально сообщалось, что десятки диверсантов взяли массу заложников, убивали гражданских лиц и вели бои, однако к концу дня информация была о двух убитых и одном раненом местном жителе. Позже появилась версия, что в ДРГ входят россияне, воюющие против властей РФ на стороне Украины.

Президент Владимир Путин, который, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, в связи с ситуацией в Брянской области отменил поездку в Ставропольский край, назвал происшедшее "террористическим актом, очередным преступлением". Глава РФ заявил, что диверсанты намеренно обстреляли автомобиль с гражданскими. "Видели, что это гражданская машина. Видели, что там сидят гражданские лица и дети. "Нива" обыкновенная. Открыли огонь по ней. Вот именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", – заявил российский президент.

На этом фоне ФСБ сообщила о том, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению диверсантов. "В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов", – заявили в спецслужбе. Хотя первоначально некоторые СМИ сообщали о боестолкновениях между силовиками и диверсантами, к концу дня стало известно, что ДРГ довольно быстро покинула территорию РФ.

Ответственность за теракты на Брянщине взял на себя некий "Русский добровольческий корпус" (РДК). Его представители выложили несколько фотографий и видеороликов, сделанных на фоне фельдшерско-акушерского пункта в селе Любечане Брянской области.

Это военное формирование, якобы состоящее из россиян, воюющих на стороне Киева, официально оформленное в августе 2022 года и вошедшее в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным СМИ, численность этой группы невелика. Считается, что один из основателей – Денис Капустин, известный под псевдонимом Денис Никитин. При его участии было организовано убийство в Подмосковье Дарьи Дугиной, а также состоялись другие диверсии и теракты на территории России.

Однако Киев отказался от причастности к событиям 2 марта на территории РФ. Там считают, что это "провокация". Но утверждения, скажем, советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка, противоречивы. Он одновременно пишет, что на села напали "партизаны", и тут же обвиняет российские власти в том, что они сами якобы срежиссировали нападения, чтобы выставить украинцев террористами. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов тоже развил "партизанскую" тему.

СМИ сообщили, что также на Брянщине, в Сушанах, взорваны электроподстанция и газовая станция. В тот же день были зафиксированы обстрелы приграничных территорий в Курской области. Власти региона сообщили, что 9 обстрелов произошло в районе села Троицкое Кореневского района, еще 11 – в окрестностях села Бегоща Рыльского района. Удары были нанесены и по поселку Теткино. В этом селе один мужчина погиб, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Российская общественность отреагировала возмущением. "Украинские диверсанты заходят в село в Брянской области, убивают гражданских, убивают ребенка и берут в заложники местных жителей. Это за гранью. Тут уж не сослаться на правила ведения войны", – написал в своем Telegram-канале российский военный репортер Евгений Поддубный. "Нам нужны оперативные группы, которые будут заниматься точечной ликвидацией командования ВСУ, СБУ, политических лидеров киевского режима. Чтобы никто в рядах противника не спал спокойно, даже в тыловых районах, даже в Восточной Европе", – призвал журналист.

Военный корреспондент Семен Пегов солидарен с Поддубным. Но отмечает, что "террористы с нашей территории – с территории Брянской области – ушли". "И с точки зрения устава именно здесь начинается центральная проблема. Если я не ошибаюсь, вина и ответственность тех же пограничников за то, что кто-то незаконно покинул территорию РФ, значительно выше, чем за проникновение на нее. В общем, если боевики сбежали – это и правда требует более чем серьезных мер. Другое дело – обеспечены ли наши погранцы достаточными ресурсами, для того чтобы выполнять свои обязанности. Списывать все беды на рядовых бойцов и командиров низшего звена – позиция, на мой взгляд, ущербная", – отмечает Пегов.

Пока правоохранители пытаются идентифицировать напавших на села боевиков, в экспертной среде звучат предположения о возможной эскалации конфликта на почве признания киевского режима террористическим.

***
За событиями на Брянщине следили и авторы общественно-политических Telegram-каналов. "Судя по всему, бандеровские радикалы решили пойти по пути Басаева и Хаттаба. Рейды против мирных поселений в данном случае, помимо устрашения, могут преследовать цель дальнейшей эскалации конфликта", пишут авторы канала "Темник".
Авторы "Адеквата" обращают внимание на массу дезинформации, которая появилась в первые часы после ЧП и призывают: "Слушаем исключительно официальные источники. Местные власти, областная власть, силовики от полиции и Росгвардии до армии и ФСБ. Неразберихи в новостях будет и уже есть очень много, вбросов тоже, важно не пустить все это внутрь себя. Только официальная информация".
"С военной точки зрения, эта вылазка имеет мало смысла, основной упор на психологическую составляющую: посеять панику, попиарить РДК в качестве "повстанцев за правое дело", - отмечают авторы канала "Мюсли вслух".

Источник - НГ
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