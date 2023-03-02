 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китайские бизнесмены хотят, чтобы новый премьер был храбрецом, - НГ
00:49 03.03.2023

2.03.2023

Главная задача КНР – обеспечить стабильность и экономический рост
Владимир Скосырев

В здании ВСНП в Пекине заканчивается подготовка к двум сессиям.
В субботу открываются сессии парламента – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и параллельного парламента – Народного политического консультативного совета (НПКС). Парламент одобрит список кандидатов на старшие посты в государстве, утвержденный ранее пленумом ЦК КПК. Будут обсуждаться и реформы госорганов, намеченные пленумом. По мнению наблюдателей, речь идет об усилении партконтроля над аппаратом правительства, в частности в сфере финансов.

Как передает Reuters, в КНР будет проведена крупнейшая за десятилетие перетасовка руководящих кадров. ВСНП утвердит состав новой экономической команды, состоящей из лиц, близких к председателю КНР Си Цзиньпину.

Сам Си получил в октябре прошлого года после съезда партии одобрение на то, чтобы он впервые в истории КПК остался генсеком на третий пятилетний срок.

Вэнь Тисун, ученый Национального университета Австралии, считает, что в фокусе будут здравоохранение и безопасность государства. Правительство, вероятно, выдвинет целью достижение роста ВВП в 2023 году в размере 5–6% (в 2022 году он составил 3%). Будет сделан упор на увеличение потребления и иностранных инвестиций. Но кардинальных преобразований не ожидается.

Главой правительства, как полагают, станет Ли Цян, глава Компартии в Шанхае. Инвесторы уповают на то, что благодаря тесным связям с Си он будет смело защищать интересы бизнеса, который страдал от усилившегося давления со стороны государства. С другой стороны, Ли Цян никогда не работал в центральном правительстве. Как быстро он сориентируется в коридорах власти? – задают вопрос в деловых кругах. Преимущество будущего премьера состоит в том, что он фактически был начальником штаба при Си, возглавлявшим партию в провинции Чжэцзян в 2004–2007 годах, утверждает Эндрю Коллиер, аналитик фирмы Global Source Partners.

Но китайские эксперты полагают, что благодаря доверию председателя Ли получит больше полномочий и будет относительно независим, когда потребуется поддержать оптимизм частных предпринимателей. Тут, как утверждает South China Morning Post, этот опытный функционер уже себя показал. Он способствовал резкой отмене локдаунов и других ограничений из-за пандемии в декабре прошлого года и неоднократно говорил, что "без колебаний поддерживает частный сектор". Ван Фэн, председатель группы Ye Lang Capital по финансовому сервису в Шанхае, говорит: "Он даст местным бизнесменам больше свободы во внешней торговле и потребует, чтобы чиновники сократили бюрократические препоны".

Но все же не ясно, как будущее правительство совместит эти послабления с долгосрочными целями КПК, которая хочет, чтобы Китай не зависел от заграницы в сфере технологий, а также начала обрубать чрезмерные прибыли магнатов большого бизнеса ради того, чтобы сократить огромный разрыв в доходах. Поэтому Фрейзер Хауи, автор книги "Красный капитализм", полагает, что тревожное настроение у бизнесменов не исчезло. Во-первых, потому что Компартия заботится в первую очередь о политической стабильности, а не об экономике. Во-вторых, потому что в главных правительственных структурах не видно молодых начальников. А самому Ли 63 года.

Мало того. Си Цзиньпин планирует возродить структуру в ЦК партии, которая следит за финансовым сектором. Центральная комиссия по финансовой работе была создана в 1998 году при председателе Цзян Цзэмине, но была распущена в 2003 году. Если комиссию, восстановят, она будет сильно влиять на финансовую систему и кадровые назначения в ней, говорят зарубежные аналитики.

В беседе с "НГ" Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, отметил: "Главная задача сессии парламента – утвердить все назначения на ключевые посты, которые были определены на пленуме ЦК партии. Если кто-то ждет от Ли Цяна чудес, то зря. В Китае ничего с кондачка не делается. Что касается реформ госаппарата, то думаю, речь идет о смене кадров. Будет, наверное, реорганизована и комиссия ЦК по проверке дисциплины. Это тоже важно. Ведь борьбу с коррупцией Си Цзиньпин смягчать не собирается".

Источник - НГ
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