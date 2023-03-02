Боевиков из Центральной Азии вербуют региональные террористические группировки, - Лариса Шашок

00:52 03.03.2023 2.03.2023



Ползучий джихад во время затишья



Об авторе: Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО (У) МИД



Экстремистские группировки Афганистана вербуют боевиков почти без противодействия правительства в Кабуле.

С тех пор как власть в Афганистане захватило движение "Талибан" (запрещено в РФ), регион Центральной Азии находится в состоянии глубокой озабоченности. Правительства государств, граничащих с Афганистаном, разделяют беспокойство по поводу распространения экстремизма. Но большинство из них всерьез относится к намерениям талибов обеспечить стабильность в стране.

"Талибан" не раз заявлял, что не позволит какой-либо террористической организации использовать территорию Афганистана для совершения нападений на другие государства. Но эти утверждения опровергаются фактами: например, разоблачением ликвидированного главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири, проживавшего в Кабуле. Не в пользу "Талибана" говорит и вербовка террористической группировкой "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ) боевиков из государств Центральной Азии.



Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимов заявил в октябре 2022 года, что талибы выдали афганские паспорта более чем 3 тыс. членов террористических группировок, в том числе выходцам из Центральной Азии. Рахимов оценил ситуацию в афганских провинциях, имеющих общие границы с Таджикистаном, особенно в Бадахшане, Тахаре и Балхе, как "сложную и напряженную". Он отметил, что перспективе ситуация может ухудшиться, поскольку "Аль-Каида", "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) и другие группировки управляют примерно 40 лагерями и базами с большим количеством трофейного вооружения, военной техники и даже беспилотников, полученных от поверженных правительственных сил предыдущего афганского режима. По его словам, в совокупности в группировках, связанных с "Аль-Каидой", "Талибаном" и ИГ, в Афганистане насчитывается около 5 тыс. боевиков из бывших советских республик.



ЧЕТЫРЕ МЕСТНЫЕ ГРУППИРОВКИ



На территории Афганистана действуют четыре военизированных формирования из Центральной Азии: "Союз исламского джихада" (СИД), афганское крыло "Катибат Имам Аль-Бухари" (КИБ), "Джамаат Ансарулла" и "Исламское движение Узбекистана" (ИДУ). Все эти группировки признаны террористическими, их деятельность запрещена на территории РФ. Поскольку в 2020 году талибы запретили иностранным экстремистским организациям вести пропаганду и вербовку онлайн, интернет-активность их значительно сократилась. Но согласно докладам ООН, смена режима в Афганистане предоставила террористам из Центральной Азии большую свободу передвижения внутри Афганистана, а несколько ключевых фигур из их руководства недавно открыто появились в Кабуле.



СИД возглавляет Илимбек Маматов, гражданин Кыргызстана, также известный как Хамидулла, а его заместитель Амсаттор Атабаев из Таджикистана действует в основном в северных афганских провинциях Бадахшан, Баглан и Кундуз. Утверждают, что СИД обладает самой высокой боеготовностью среди группировок, воюющих в Афганистане. Местное крыло КИБ, возглавляемое таджиком Дилшодом Дехановым, также известным как Джумабой, действует в основном в провинции Бадгис. Группировка усилила свои боевые возможности, завербовав местных афганцев. В сентябре 2022 года Маматов и Деханов посетили Кабул, пытаясь получить у талибов одобрение и помощь в объединении группировок под своим руководством. Официальные лица "Талибана" отклонили просьбу, настаивая на том, чтобы сделать формирования частью армии Исламского Эмирата. Предложение руководства талибов может указывать на его готовность увеличить численность своих ВС.



Таджикская группировка "Джамаат Ансарулла", возглавляемая Саджодом (сыном Амриддина Табарова, основателя группировки, ликвидированного в 2016-м в Афганистане), сохраняет связи с талибами и "Аль-Каидой". Организация известна в Афганистане как "таджикские талибы" и объединяет около 300 боевиков. С сентября 2021 года "Джамаат Ансарулла" помогала талибам в управлении районами Бадахшана и Кундуза и в охране участков границы с Таджикистаном. В июле 2022 года появились сообщения, что один из главарей "Джамаат Ансарулла" Мохаммед Шарипов, он же Мехди Арсалан, отделился от группировки, чтобы создать новое формирование "Техрик-е-Талибан Таджикистан" (ТТТ). Но после этого в деятельности боевиков мало что изменилось.



"ИГ-ХОРАСАН" В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



Активизация группировки "ИГ-Хорасан" в Центральной Азии происходила в основном за счет пропаганды против региональных правительств. Возможности "ИГ-Хорасан" остаются спорными, но ее интерес к Центральной Азии по-прежнему силен. Об этом свидетельствуют неудачные попытки ракетного обстрела территорий Узбекистана и Таджикистана.



19 апреля в СМИ "ИГ-Хорасан" появилась информация, что ее боевики нанесли удар по военному лагерю в южном узбекском городе Термезе. Власти Узбекистана опровергли это. Позже талибы подтвердили, что члены "ИГ-Хорасан" выпустили ракеты в направлении Узбекистана, но они не достигли узбекской границы, а преступники были схвачены.



7 мая 2022 года из афганской провинции Тахар было выпущено несколько ракет по району Пяндж в Таджикистане. "ИГ-Хорасан" взяла на себя ответственность за инцидент, который таджикские власти трактовали как случайную перестрелку между талибами и боевиками "ИГ-Хорасан" возле общей границы. 7 июля пять неразорвавшихся ракет были выпущены в направлении Термеза; никто не пострадал, но были повреждены четыре дома и стадион. Вскоре талибы объявили, что в Кундузе ликвидированы трое и арестованы четверо боевиков "ИГ-Хорасан", подозреваемых в ракетных обстрелах. Атаки не принесли группировке существенных успехов, но привлекли внимание к ее деятельности. "ИГ-Хорасан" также активизировала пропаганду на узбекском, таджикском и киргизском языках через свои медиафонды "Аль-Азаим" и "Хуросон овози". Но шумиха не привела к реальному росту террористической угрозы.



"ИГ-Хорасан" до сих пор не поразила в регионе ни одной цели, кроме неудачных ракетных обстрелов и попытки обстрела посольства Туркменистана в Кабуле в августе 2021 года. Но нападение боевиков на российское посольство в Кабуле в сентябре показало ее способность поражать желаемые цели. Недавние сообщения, что стрелок в заявленном "ИГ-Хорасан" нападении на храм в иранском Ширазе был гражданином Таджикистана, также указали на мобильность боевиков "ИГ-Хорасан".



ОСКОЛКИ "АЛЬ-КАИДЫ"



Экстремистские группировки из Центральной Азии "Катибат ат-Таухид валь Джихад" (КТД) и центральное ядро "Катибат Имам Аль-Бухари" (КИБ) продолжают действовать в Сирии, в основном в провинции Идлиб. КТД и КИБ являются частью исламистского альянса под руководством террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ), которая откололась от "Аль-Каиды".



Считается, что в последнее время КТД во главе с Ильмурадом Хикматовым (он же Абдул Азиз) и его заместителем Ахлиддином Навкотием ослабла из-за разногласий. Они вспыхнули между Хикматовым и бывшим лидером ХТШ, идеологом Абу Салохом после перехода последнего в "Джабхат Ансар ад-Дин" в 2020 году.



Минобороны России сообщило 11 сентября 2022 года, что силы ВКС уничтожили Абу Салоха (Сираджуддина Мухтарова), вместе с несколькими лидерами ХТШ в результате авиаудара на территории Сирии. Его ликвидация стала потрясением для КТД, которая обвиняется Госдепом США в причастности к теракту в метро в Санкт-Петербурге в 2017 году и к нападению на посольство Китая в Бишкеке в 2016-м.



Будущая тактика группы остается неясной и после явления Навкотия в качестве главного идеолога. В аккаунтах на YouTube размещены пропагандистские ролики Навкотия, а у приписываемой ему странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ) почти 4500 подписчиков. Его высказывания сосредоточены на важности вооруженного джихада в Сирии.



КИБ возглавляет таджик Рамазан Нурманов, чей отец был исламистским боевиком в Афганистане и Сирии. В 2016 году группировка присягнула на верность "Талибану". Ныне КИБ насчитывает 110 боевиков, действующих в основном в северо-западной сирийской провинции Латакия. Видео и фото КИБ и КТД в сети демонстрируют, что обе группировки играли активную роль в операциях ХТШ против правительственных ВС и конкурирующих группировок в Идлибе и Латакии. А в последнее время – против протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) в Африне.



Помимо этих группировок известно несколько фигур, связанных с ХТШ. Среди них Фаррух Файзиматов, таджикский боевик из Идлиба (он же Фарук аш-Шами), предположительно связанный с нападением на школьного учителя Сэмюэля Пати в Париже в октябре 2020-го. Представляя себя "независимым блогером", Файзиматов продолжает распространять видео в YouTube и Twitter (соцсеть запрещена в РФ). Но в новых постах его нет слова "джихад". Блогер заявил, что его публикации "не пропагандируют насилие или террористические организации".



БЫВШИЕ СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ



Хотя и КТД, и КИБ ограничили операции в Сирии, они активизировали пропаганду с целью онлайн-вербовки сторонников. В течение года в РФ и государствах Центральной Азии сообщалось об арестах подозреваемых членов или сторонников региональных экстремистских группировок. В конце августа 2022 года ФСБ заявила, что задержала выходца из Центральной Азии, который планировал теракт от имени "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ) в ответ на подстрекательские якобы телекомментарии Нупуры Шармы – бывшего представителя правящей партии Индии Бхаратия Джаната (БДП).



В целом за 2022 год не произошло серьезных изменений в уровне террористической угрозы в регионе. Большинство властей местных государств продолжили прежнюю политику. Трудовая миграция в РФ по-прежнему представляет существенную угрозу, так как на нее приходится большая часть радикализированных лиц среднеазиатского происхождения. В первом полугодии Узбекистан репатриировал 59 граждан, задержанных за границей, в том числе в РФ, по подозрению в связях с боевиками. За тот же период спецслужбы страны заблокировали работу нескольких онлайн-ячеек, занимавшихся вербовкой и сбором средств и связанных с ИГ и КТД. Это привело к задержанию 250 подозреваемых в экстремизме.



В июле таджикские власти объявили, что в первой половине 2022 года в стране открыто 720 уголовных дел, связанных с терроризмом и экстремизмом, что немногим больше показателей предыдущего года. При этом все государства Центральной Азии за исключением Таджикистана предпочли налаживать сотрудничество с движением "Талибан" (запрещено в РФ) в надежде на региональную стабильность. И даже в Таджикистане власти решили возобновить приграничную торговлю, заявив, что рассмотрят возможность взаимодействия по некоторым вопросам. Тем не менее неоднократные удары "ИГ-Хорасан" (запрещена в РФ) по территории Узбекистана вызвали серьезные трения между Кабулом и Ташкентом. В регионе также беспокоятся о том, какой прецедент может быть создан, если талибы успешно построят Исламский Эмират на границах светской Центральной Азии.



В случае с Таджикистаном примечателен уровень внешней поддержки со стороны конкурирующих держав. Страна разместила у себя беспилотные летательные аппараты из Ирана, Китая и США, при этом на ее территории находится российская военная база. В перспективе такая модель взаимодействия способна привести к обострению противодействия крупных держав. Помимо этого, таджикское правительство репатриировало 146 женщин и детей из лагерей в Сирии. Еще одну операцию по репатриации в октябре 2022 года начали власти Кыргызстана. Пока не поступало сообщений о рецидивах среди вернувшихся выходцев из Центральной Азии.



Наконец, трудно оценить практическое влияние решения Госдепартамента США о включении КТД в список запрещенных организаций. Но примечательно, что Госдеп решил акцентировать ответственность КТД за теракт в Петербурге в 2017 году и нападение на посольство Китая в Бишкеке в 2016 году. За событиями 2016 года могли стоять уйгурские боевики, связанные с Сирией и, возможно, с КТД.



Решение Госдепа США было принято на фоне возрастающей напряженности в отношениях с Пекином и Москвой. Вполне вероятно, то была попытка привлечь внимание противников к возможности сотрудничества в борьбе с терроризмом. А также желание администрации Джозефа Байдена компенсировать ущерб, нанесенный решением администрации Дональда Трампа исключить из списка террористических организаций Исламское движение Восточного Туркестана (ИДВТ).



В Центральной Азии по-прежнему наблюдаются проявления радикализации, угрожающей региональной безопасности, несмотря на отсутствие террористической активности в странах региона. События в Афганистане по-прежнему вызывают обеспокоенность по нескольким направлениям, а наблюдаемая в регионе нестабильность свидетельствует о наличии острых социально-экономических проблем, которыми могут воспользоваться экстремистские группировки. Источник - НГ

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