Байден захотел эту войну. Не спрашивайте меня, почему.., - Сеймур Херш

Сеймур Херш - американский журналист, правозащитник, лауреат многочисленных премий, в том числе Пулитцеровской премии. Получил известность в 1969 году после публикации материала о массовых убийствах солдатами США мирного населения во вьетнамской деревне Ми Лае. Освещал секретные американские бомбардировки Камбоджи, причастность ЦРУ к перевороту в Чили и к убийству Сальвадора Альенде. Подготовил ряд разоблачительных журналистских расследований, в том числе о пытках иракских заключенных в тюрьме Абу-Грейб, о ликвидации Усамы бен Ладена. В одном из своих недавних материалов поставил под сомнение применение Башаром Асадом в Сирии химического оружия.



В начале февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал статью, в которой рассказывается о том, что диверсионные взрывы на трубопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" были осуществлены по распоряжению президента США Джо Байдена. Источник Сеймура Херша, имеющий доступ к оперативному планированию операции, подтвердил, что в июне 2022 года водолазы Военно-морских сил США, действовавшие под прикрытием учений НАТО, также известных как BALTOPS 22, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства. Три месяца спустя эти устройства разрушили три из четырех ниток газопроводов "Северный поток". В результате газопроводы перестали действовать, а масштабная утечка нескольких десятков миллионов кубометров метана привела к экологической катастрофе.



Предлагаем вашему вниманию перевод фрагмента интервью Сеймура Херша для Radio War Nerd американскому журналисту Марку Эймсу. Это первое интервью после публикации материала о диверсии на газопроводах.



- Волнительно и почетно брать интервью у легендарного лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша. Сеймур, вы только что опубликовали новую громкую историю. И вы являетесь также автором нескольких книг - репортерских мемуаров. В своих мемуарах вы часто упоминаете о том, что всякий раз, когда вы публикуете расследование, которое люди не хотят слышать, они игнорируют результаты этого расследования. Они скрывают его, высмеивают, не видят очевидного. Например, в истории с "Северными потоками" люди игнорируют тот факт, что Байден по факту одобрил эти загадочные взрывы. Байден по факту одобрил операцию, в которой водолазы ВМС США работали с Норвегией, привели в действие взрывчатые вещества. Это означает, что США совершили вооруженное нападение или террористический акт против своих же союзников в разгар военной кампании. Я собираюсь очень быстро процитировать высказывания послов стран НАТО после взрывов на трубопроводе. Вот одна из цитат, датированная 29 сентября 2022 года: "Любое умышленное нападение на критически важную инфраструктуру союзников будет встречено совместным решительным ответом". Сейчас, насколько я понимаю, этот решительный ответ представляет собой не что иное, как совместное молчание. Приведу еще одну цитату из вашей статьи. Для меня это одна из ключевых цитат. На протяжении всей подготовки взрывов ваш источник упоминал слова некоторых сотрудников ЦРУ и Госдепартамента: "Не делайте этого. Это глупо, это станет политическим кошмаром, если станет известно". Сталкивались ли вы с чем-то подобным за годы предыдущих репортажей? А именно, чтобы США приняли решение взорвать критически важную инфраструктуру своих же союзников?



- США рассуждают по-другому. Они наблюдали за экспортом газа из России в Европу. Запасы газа значительные, особенно в Сибири, и Россия может десятилетиями продолжать поставлять его на экспорт. При этом у России были трубопроводы, по которым газ поставлялся в Германию по дешевым ценам. И газа было так много, что немецкие компании брали часть газа и реэкспортировали его с прибылью. Часть проекта "Северный поток - 2" на 51% принадлежала "Газпрому", структуре, которая крайне близка к Владимиру Путину. При этом 49% акций приходилось на четыре разные европейские компании. В общем, у европейцев был колоссальный источник дешевого газа. Вы знаете, что исторически Германия была и остается центром европейского бизнес-влияния. Вы знаете Mercedes-Benz, еще у них есть BASF, крупнейшая химическая компания в мире.



Однако Байден захотел эту войну. Не спрашивайте меня, почему президенты в разных странах мира хотят войны. Наверное, это хорошо для их рейтингов. И Байден очень хотел на этом выиграть - показать русским, что на Украине, с украинскими солдатами, мы можем противостоять России. Для Америки с политической точки зрения это очень хорошо. Мы просыпаемся каждое утро под новости о дерзкой России и Путине.



Именно в этом контексте Байден рассматривал экспорт газа как оружие. Пока Россия продолжала продавать газ, она могла использовать его поставки для достижения своих политических целей, а доходы от продажи - в военных целях. С этого, в общем-то, все и началось.



В феврале прошлого года ситуация была предельно ясна: русские стали активно готовиться на границе с Беларусью, появились госпитали с резервными операционными, было понятно, что Россия планирует наступать. Но даже еще до 24 февраля от американских политиков звучали не предложения к дипломатическому диалогу, а явные угрозы. 7 февраля 2022 года Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем на пресс-конференции в Белом доме заявил, что США положат конец проектам по экспорту газа. Он так и сказал: "…мы положим этому конец", "Если Россия вторгнется, то… "Северного потока - 2" больше не будет". А как это вообще возможно? "Мы положим этому конец"? Что это значит? Шольц ничего не сказал. Кстати, если вспомнить еще более ранний период, то за пару недель до комментариев Байдена заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила: "Мы можем остановить это. Мы просто хотим, чтобы Россия знала, что мы можем остановить этот газ любыми средствами". Что это значит? Не знаю, что по этому поводу думают другие, но для меня очевидно: это угроза. И многие стали меня спрашивать: "Как вы раскопали эту историю?" Один мой приятель так и сказал: "Ты просто эксперт по деконструкции очевидного".



- Вы делали анализ взрывов не в одиночку. У вас есть источники, один из которых очень помог вам в написании статьи. Почему западные средства массовой информации эту статью игнорируют?



- Газеты, особенно немецкие, недоброжелательны ко мне. А американские, такие как The New York Times и The Washington Post, просто игнорируют меня. Думаю, причина проста - каждый редактор про себя думает: "Хорошо, я возьму и использую его имя, меня посадят в тюрьму, это положит конец моей карьере". Знаете, внутри журналистского сообщества я всегда защищаю людей, даже тех, кто меня критикует. При написании данного материала, несмотря на то что у меня был надежный источник, на меня все равно обрушился шквал критики. Но ведь критика - это нормально, это моя работа.



Что важно подчеркнуть, работа прессы - лучше понимать, как все устроено. Они в "Нью-Йорк таймс" или в "Вашингтон пост" должны знать мои аргументы и то, о чем я пишу, лучше меня. Возможно, они думают, что мой неназванный источник может быть сотрудником прессы, чьим-то пресс-секретарем, что я что-то им подсовываю низкокачественное. Мне до сих пор кажется, что в американской прессе нет никаких надежных внутренних источников, отдельные эпизоды освещения украинской войны показывают некомпетентность журналистов. Ведь не обязательно иметь источник в своей стране, есть и другие страны, с которыми мы сотрудничаем. Отсутствие надежных источников и приводит к тому, что война на Украине, о которой я знаю, совсем не та война, о которой вы читаете в западной прессе.



- Не могли бы вы прокомментировать это подробнее?



- Освещение в прессе и реальная война - это не одно и то же. На мой взгляд, Россия недооценила ситуацию, когда начала наступление. Но, например, никто в Штатах не говорит, что дополнительно к российскому контингенту на Украине у Путина есть еще и регулярная армия, которая пока никак не задействована. И об этом, так же как и о моем расследовании, все молчат. Вполне возможно, кто-то из редакторов предполагает, что материалы моего нового расследования оказывают поддержку России. Да, можно сказать и так, но сами факты расследования должны быть в независимой прессе.



Например, если говорить о "Северных потоках", то почему никто не обращает внимания на проблему компенсации экономического ущерба? Для своего расследования я постарался изучить законы морского права. Есть договоры, которые восходят к 1884 году, когда мы начали прокладывать последние телеграфные линии через океан. Если вы непреднамеренно или умышленно наталкивались на кабель, это очень плохо заканчивалось для вас, это грозило большими экономическими убытками. Давайте теперь подумаем об экономических убытках от взрывов на "Северных потоках". Несмотря на то что в мире нет закона, который бы регламентировал повреждения именно газовых трубопроводов, есть много юридических документов о возмещении нанесенного собственникам вреда. Представим "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Это гигантские трубопроводные проекты, они относятся по протяженности к крупнейшим в мире, каждый более 1200 км от Санкт-Петербурга до северо-востока Германии. Диверсионные взрывы коснулись сразу двух проектов, они были застрахованы, но в мире есть и другие трубопроводы. И юридически сейчас создан прецедент, когда, по большому счету, надо менять морское право. Компенсация убытков может быть очень высокой, потому что в проекты были проинвестированы десятки миллиардов долларов. Это может дорого обойтись Соединенным Штатам, все надо обсуждать публично.



- Немецкая экономика была конкурентоспособной на дешевом трубопроводном газе, ценообразование не было спотовым. Вы знаете, спотовые цены движутся вверх и вниз вместе с рынком, это очень волатильное ценообразование. А на дешевом трубопроводном газе с более стабильными ценами можно построить целые отрасли. С прошлого года BASF - как вы упомянули, химический гигант - закрыл около 100 заводов. И для многих в Германии очевидно, что США разрушают экономику их страны. Хочу сослаться еще на один фрагмент вашего расследования. Я имею в виду тот, где вы упоминаете главу ЦРУ Билла Бернса и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Ведь, вполне вероятно, это они убедили Джо Байдена осуществить диверсионные взрывы. Билл Бернс - карьерный дипломат, многие журналисты его уважают, он известен еще со времен публикации материалов WikiLeaks. В одном из его донесений, по-моему, 2007 года, когда он был послом в России, говорилось: "Если мы попытаемся принять Украину в НАТО, Россия будет воевать. Это красная линия". То есть уже тогда он абсолютно правильно понимал ситуацию. А что произошло с ним сейчас? Почему он одобряет взрывы? Почему одобряет диверсии против инфраструктуры, которая кормит экспортную экономику союзников? Как вы думаете, что случилось, например, с Биллом Бернсом?



- Я мог бы ответить вам вопросом на вопрос? Может быть, он хочет быть госсекретарем в будущем правительстве? Я не так хорошо его знаю, но он всегда был джентльменом. Каждый раз, когда я разговаривал с ним, он всегда был вежлив, но не очень полезен. Вы абсолютно правы во всем. BASF вел переговоры с Китаем о переносе некоторых производств туда. Более того, теперь Европа будет больше зависеть от возобновляемых источников энергии, потому что у них сейчас нет газа. А Китай достиг существенного прогресса в этом направлении. Туда уже ездил канцлер Германии Олаф Шольц, туда собирается президент Франции Эммануэль Макрон. Но это все экономические вопросы, о которых почти не пишет здесь пресса. Я бы просто назвал подрыв "Северных потоков" выстрелом себе в ногу. Да, это невообразимо глупо, да, это невероятно, да, это преступно. Это поразительный уровень глупости Белого дома и президента.



- Возвращаясь к вашему расследованию убийства мирных жителей в Ми Лае во Вьетнаме. Несмотря на то, что ваши расследования были опубликованы и было получено множество премий, вы уже тогда не могли попасть в такие журналы, как Life или Look. Вы работали репортером The Associated Press в Вашингтоне, были фрилансером, потом перешли на платформу Substack. Ваша основная задача не заработать, а сделать новые расследования достоянием гласности?



- В моей карьере было много эпизодов, например, я освещал деятельность Пентагона, работая в The Associated Press на протяжении пары лет. Кстати, именно тогда я научился ненавидеть войну. Позднее я написал книгу, выступал с речами и сделал кучу материалов для The New York Times Magazine. Так что я не оставался в стороне. Когда я узнал историю преступлений в Ми Лае, я был фрилансером. Меня заинтересовала тема, и я нашел парня, который действительно совершал убийства и говорил об этом. Потом я нашел продюсера, интервьюера, подготовил материал для информационного агентства Dispatch News Service.



Но, знаете ли, эту историю было очень трудно опубликовать. Все крупнейшие издания отказались от печати, потому что американская пресса не заинтересована расследовать преступления, которые в той или иной степени могут дискредитировать государство. Например, взять историографию Второй мировой войны. Ведь никто не хочет и не говорит о том, что мы потратили два года на стратегические бомбардировки городов в Германии. А если бы мы проиграли войну, как к нашей деятельности отнеслись бы немцы? Они, наверное, постарались бы повесить за военные преступления каждого американского летчика. Когда мы осуществляли бомбардировки, точность ударов была низкой. Расстояние, на котором поражалась цель, было в радиусе 8–16 км, представляете, какой ущерб мы наносили при обстрелах?..



А теперь о диверсиях на "Северных потоках". Понятно, что русские взрывов не делали, а если русские этого не делали, то какая страна НАТО может позволить себе подобную роскошь? Ранее я даже пошутил, а вдруг Россия обратилась к одному из своих союзников - члену НАТО, чтобы осуществить диверсию? Может быть, такую сверхсложную подводную операцию по минированию могла осуществить какая-нибудь страна типа Македонии? Увы, нет. И, как мы уже сегодня обсуждали, президент США и заместитель госсекретаря оба сделали публичные заявления, что собираются уничтожить газопроводы. Они долго ждали и, конечно, сделали это. В моей статье на Substack я привожу еще один пример, как госсекретарь США Энтони Блинкен буквально в течение месяца после взрывов, о которых он, конечно, знал, заявил, что нефть и газ используются Россией в качестве оружия, и призвал остановить это оружие. Так что с самого начала взрывы на "Северных потоках" были абсолютно очевидной историей. Источник - завтра

