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Есть ли у России союзники? - СП
06:28 03.03.2023

Союзники: Россия, как во все времена, имеет два друга - флот и армию
Кто нас не предаст в трудную минуту
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Вадим Трухачев Владимир Лепехин

Страны ЕАЭС и ОДКБ являются долгосрочными союзниками России, заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Помимо России, в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Членами ОДКБ являются все вышеуказанные страны, а также Таджикистан.

Большой вопрос - можно ли назвать эти страны стратегическими союзниками? Кончено, в связи с резкой поляризацией мира и острым конфликтом России с Западом пространство для их "многовекторности" сузилось, но тем не менее, многие из них продолжают сидеть на двух стульях. Причем, в Москве это пытаются оправдать неким давлением.

По словам Галузина, на стратегических и долгосрочных союзников России оказывается давление со стороны США и подконтрольных им структур и государств.

Давлением объясняет свою многовекторность и президент последней страны Европы, которая считается союзником России - Сербии - Александр Вучич.

На днях, к примеру, он заявил, что что помнит и ценит помощь России, в том числе в ООН, но не может поклясться, что никогда не поддержит санкции Запада. Кроме того, он припомнил и негативные примеры поведения России, например, поддержку Москвой санкций против Белграда.

Кроме того, он пообещал арестовать граждан, завербованных в "Вагнер". Он также возмутился тому, что компания в принципе проводит вербовки в дружественной России стране.

Опять давление?

А есть те, кто на самом деле может считаться союзником России без всякой многовекторности? Ну, как и мы, находящиеся в конфликте с Западом? Ну, тот же Иран, Венесуэла, КНДР - это наши союзники?

И нужны ли нам вообще союзники, кроме армии и ВМФ? Каковы критерии союзничества? Членство в одних международных организациях? Тогда, выходит, Галузин прав - ближе ЕАЭС и ОДКБ у нас никого нет…

- Галузин, судя по всему, имел в виду, что страны ОДКБ и ЕАЭС - основные и имманентные союзники России - уже в сиу своего статуса, то есть членства в таких структурах, как ОДКБ и ЕАЭС, - уверен директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

"СП:" - А как же Иран, Китай, КНДР?

- В отличие от стран ОДКБ и ЕАЭС, вступление которых в названные структуры - само по себе подтверждение союзничества с РФ, иные страны - союзники относительные, поскольку их союзничество не закреплено членством в неких структурах, подтвержденным соответствующими договорами и обязательствами стратегического характера. К примеру, КНДР поддерживает РФ в СВО и по некоторым другим вопросам, однако политический курс РФ в целом находится в противоречии с тем курсом, который проводит Северная Корея.

"СП:" - Да, с тем же Китаем мы не заключаем никаких союзов, но отношения тесные. Или мы можем считать союзниками тех, кто просто не является врагом, не вводит санкции и т. д? Каковы вообще критерии союзничества? Членство в одних организациях?

- Критериями реального союзничества являются не только членство в организациях с политической начинкой (как ОДКБ, к примеру), но и совместное противостояние геополитическому противнику. Это определяющий критерий в отношениях, к примеру, между Россией и Ираном или же между Россией и Венесуэлой.

Но все относительно. Достаточно того, чтобы в Иране или Венесуэле был совершен государственный переворот - и союзнические отношения закончатся. Подобный критерий касается и любой другой страны, в связи с чем отношения РФ даже с Белоруссией весьма относительны.

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"СП:" - Почему у нас явно меньше союзников, чем у США? Они богаче? Могущественнее? Чего нам не хватает? Что делаем не так? Не умеем пользоваться "мягкой силой"?

- У "государства-терпилы" не может быть союзников, в особенности в сравнении с "государством-паханом". Чтобы иметь органичных и верных союзников, России нужно стать сильной, идеологически понятной и привлекательной страной. Тогда к ней потянутся. Ну и союзничество должно быть выгодным - а пока любые прочные отношения с Россией не выгодны уже потому, что любой союзник России автоматические попадает в категории изгоев или противников западной коалиции.

"СП:" - Насколько вообще понятие "союзник" актуально в многополярном мире? Нужны они нам или это атавизм холодной войны?

- Считаю поиск союзников бредом больного воображения российских чиновников, которые вместо того, чтобы развивать собственную страну, все время ищут - к кому бы прислониться.

Да это, с одной стороны, рецидив времен "мировой системы социализма", которой СССР потрясал на международной арене, а с другой стороны - предельный инфантилизм российских чиновников, постоянно ищущих себе хозяина и подельников.

- Из всех стран ЕАЭС, ОДКБ и, тем более, СНГ, союзником можно считать только Белоруссию, - убежден доцент факультета международных отношений и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев.

- Все остальные государства отдаляются от России, и этот процесс необратим.

В остальном мире твердых союзников у нас мало - Сирия, Венесуэла, Куба разве что. Но их число можно увеличить, если плотно работать с не Западом. К слову, шансов сделать союзниками страны Азии, Африки и Латинской Америки выше, чем сохранение среди них бывших республик СССР.

"СП:" - Да, но есть ОДКБ и ЕАЭС, да и, хорошо, СНГ, как к нему ни относись. Все же мы в одной лодке, но слишком уж они многовекторны…

- Они не просто многовекторны - Россия для них становится второстепенным вектором. Для всех, кроме Белоруссии. Дальше других уйдет Азербайджан. Туркмения - давно не союзник. Молдавия - уже ушла безвозвратно. Насчет остальных тоже иллюзии питать не надо.

"СП:" - А что Китай, Иран. КНДР, страны ШОС и БРИКС?

- Для Китая и Индии мы партнеры, важные попутчики, но не союзники. КНДР нас таковым тоже не считает. Иран - то же самое. Впрочем, это уже не так плохо. И работу по сближению со всеми ими надо продолжать.

"СП:" - А Сербия? Вучич тут допускает санкции, грозит тюрьмой добровольцам Донбасса. Это вообще союзник нам?

- Сербия - страна, почти со всех сторон окруженная странами ЕС и НАТО. Ее граждане массово работают в Европе. Она испытывает огромное давление с Запада, который Россия, увы, заменить не может.

Сербы относятся к русским лучше всех в мире. Но им не повезло с географией. В силу географических причин, возможности Сербии по поддержанию с нами сознических отношений ограничены.

"СП:" - А больше в Европе никого нет, кто мог бы быть нашим союзником? Европа превратилась в нашего врага?

- Если не во врага - то точно в противника. О Европе как о направлении поиска перспективных партнеров следует забыть на долгие годы. Это дохлый номер. Оттуда исходят угрозы, а не возможности. Европа - это предпоследнее место в мире, где у нас могут быть партнеры. Хуже дела обстоят только в англосаксонском мире. С иглы евроцентричности надо слезать. Партнеры находятся в других частях света, и пора сосредоточить внимание на них.

"СП:" - Как мы можем искать новых союзников? Покупать? США свой авторитет держат на силе и богатстве, а мы что можем предложить? И кому?

- Это действительно сложный вопрос. Первое, что Россия должна сделать - просто стать привлекательной для своих граждан. Более развитой. Она должна обратить внимание на не Запад. И к ней потянутся.

Главная идея, которую мы можем предложить - идея независимости и суверенитета. Чтобы страны сами выбирали свой путь, и объединялись против давления и вмешательства в их дела со стороны США и вообще Запада. И тогда к нам потянутся…

2 марта 23

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677814080


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