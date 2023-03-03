Конкуренция между США и Китаем: побеждает Илон Маск, - Тимур Сейтмуратов

07:31 03.03.2023

Конкуренция между США и Китаем: побеждает Илон Маск



Акции некоторых производителей микросхем упали после заявления производителя электромобилей Tesla

Очередной прорыв от Илона МАСКА, который будет иметь далеко идущие последствия. Снижение зависимости американских технологий от кремниевых полупроводников и редкоземельных металлов может стать залогом бесспорного технологического лидерства США на новом этапе конкуренции с Китаем.



Маск, к слову, на днях вернул себе звание самого богатого человека в мире, оставив позади французского миллиардера Бернара АРНО. Капитал Маска вырос до $187,1 млрд. Это превышает личное состояние Арно в размере $185,3 млрд, сообщил Bloomberg. По данным агентства, этому способствовал почти 70-процентный скачок цен на акции Tesla Inc. в 2023 году. Компания также выиграла от увеличения спроса на свои электромобили после снижения цен на несколько моделей.



От себя замечу, что Маск при этом открыто критикует действующего президента США и даже публикует в Твиттер (с приобретением которого некоторые эксперты пророчили ему банкротство) обширный компромат на сына хозяина Белого дома.



В этом и есть принципиальное отличие пусть и "несовершенной" во многих своих проявлениях демократической системы с рыночной экономикой от внешне лакированной и закатанной в идеальный "асфальт" цифрового концлагеря автократии, где за незначительную критику власти можно не только лишиться бизнеса и состояния, но и потерять свободу, а иногда - и жизнь.



CNBC.



"Акции некоторых производителей микросхем упали в четверг после того, как производитель электромобилей Tesla заявил, что планирует значительно сократить использование транзисторов из карбида кремния в силовых агрегатах автомобилей следующего поколения.



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На презентации Tesla 2023 Investor Day в среду, которая в основном была посвящена эффективности и контролю затрат, руководитель отдела разработки силовых агрегатов Колин КЭМПБЕЛЛ вышел на сцену, чтобы показать, как компания планирует снизить стоимость силовых агрегатов своих автомобилей, сохраняя при этом высокую производительность и энергоэффективность.



Кэмпбелл сообщил, что "в нашей следующей трансмиссии транзисторы из карбида кремния, о которых я упоминал, которые являются ключевыми, но дорогими компонентами, мы нашли способ использовать на 75% меньше без ущерба для производительности или эффективности автомобиля".



Кэмпбелл также сказал, что новые силовые агрегаты Tesla будут оснащены двигателями, изготовленными без каких-либо редкоземельных металлов. Поставщик сырья, MP Materials, известная тем, что поставляет автопроизводителям неодим, в ответ упала примерно на 11%.



Микросхемы, изготовленные из карбидокремниевых транзисторов, широко используются в электромобилях. По данным Института инженеров по электротехнике и электронике, как правило, они выдерживают больше тепла и имеют более длительный срок службы".



ТИМУР СЕЙТМУРАТОВ

Пятница, 03 Мар 2023,