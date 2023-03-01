 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Все кругом - народное... В узбекском Хавасте разворовали "Народный банк"
08:36 03.03.2023

В филиале Народного банка в Сырдарье выявлено хищение 3,8 млрд сумов
В Хавастском филиале Народного банка Узбекистана выявлено хищение 3,8 млрд сумов с 2020 года. Один сотрудник филиала заключен под стражу.

В Хавастском филиале "Халк банки" (Народного банка Узбекистана) выявлены хищения денежных средств, сообщила пресс-служба СГБ Узбекистана.

Проверка была проведена управлением СГБ по Сырдарьинской области совместно с департаментами внутреннего аудита, а также внутреннего контроля и комплаенса банка.

Выяснилось, что в 2020−2023 годах путем оформления поддельных документов или вообще без оформления документов, а также использования ложных сведений было расхищено путем присвоения в общей сложности 3,8 млрд сумов бюджетных средств.

По итогам расследования областное управление СГБ возбудило уголовное дело по статье 167 (хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса. Один ответственный сотрудник филиала банка заключен под стражу.

Источник - gazeta.uz
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