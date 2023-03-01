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Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц в Казахстане вызывают бурный дискурс? - Ирина Мишура
09:52 03.03.2023

В последний день февраля аким Улытауской области предложил изменить названия нескольких регионов. Впрочем, и до него подобные инициативы неоднократно озвучивались и даже реализовывались. Zakon.kz вспоминает самые запомнившиеся переименования.
"Особый дух и сила"
Начнем с инфоповода. В ходе республиканской научно-практической конференции "Духовное развитие Улытауской области" аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы предложил изменить названия некоторых регионов Казахстана.

Свою инициативу чиновник объяснил в стиле "как корабль назовешь, так он и поплывет". Точнее, при образовании Улытауской области рассматривался такой вариант ее наименования, как "Центрально-Казахстанская".

Тогда славные ряды СКО и ВКО пополнились бы ЦКО, заменившей собой превратившуюся в Туркестанскую ЮКО.

Однако, по словам Абдыгалиулы, президент Токаев "принял справедливое и историческое решение":

"Не только Улытау, но и области Жетысу и Абай назвали в честь казахских священных земель и великой личности. Это тоже хорошее и вдохновляющее событие".
И добавил, что тенденция замены "административных" названий именем священных земель с тысячелетней историей должна продолжаться.

"Например, если переименовать Западно-Казахстанскую область в Акжайыкскую, Восточно-Казахстанскую – в Алтайскую, Северо-Казахстанскую – в Кызылжарскую и Павлодарскую – в Баянаульскую, это, безусловно, вдохновит всех жителей страны", – считает аким.
Что ж, порой смена "паспортных данных" действительно вдохновляет на новые свершения – недаром же подобное случается не только с территориальными единицами, но и с людьми.

Однако у казахстанцев едва ли не каждая попытка что-то перенаречь вызывает, в лучшем случае, желание язвительно шутить, в худшем – раздражение. То есть в информационном плане инициатива наказывает инициатора. Так почему у благих намерений одна и та же дорога?

Путь переименований
Что только в нашей стране не сменило вывески по воле сердец, требующих перемен. Те же обновившиеся улицы можно перечислять бесконечно. Однако они бурного ажиотажа не вызывали – так, сравнительно редкие возмущения по поводу бессмысленных трат из бюджета.

Апогея тенденция достигла, добравшись до самой столицы. Тогда непривычное уху "Нур-Султан" поставило перед фактом: я буду вместо нее – Астаны. И разразилась буря. Казахстанцы выходили на протесты, высказывали мнение "против" в соцсетях, требовали оставить узнаваемый на международной арене бренд. Однако "Астану" все-таки убрали на полку…чтобы через пару лет достать снова.

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Хотя главному городу не привыкать. Он успел побывать – в хронологическом порядке – Акмолинском, Целиноградом, Акмолой, Астаной, Нур-Султаном и снова Астаной.

Верный, Алма-Ата, Алматы менялся пореже. Однако с 2019 года в медиа активно освещаются предложения писателя, лидера антиядерного движения "Невада-Семипалатинск" Олжаса Сулейменова о возвращении городу исторического, более "яблочного", имени. И судя по отсутствию социальных взрывов, яростных противников у такого решения нет.

Спокойно люди пережили и превращение Капчагая в Конаев.

"Мы были очень рады, когда этот вопрос подняли в Послании. Горожане радовались этому дню как свадьбе. Назвать город именем Кунаева было нашей мечтой 10 лет, потому что он очень много сделал для этого города. Даже младший брат Динмухамеда Кунаева приезжал в наш город на 100-летие и просил назвать город именем Кунаева. Мы были свидетелями всех этих событий", – рассказывала нам в прошлом году местная жительница Шолпан Рустемова.
Выходит, когда переделка опирается на исторический аспект, мы принимаем ее куда лояльнее.

Специфика закона
Юрист Жангельды Сулейманов расписал нам алгоритм "ребрендинга" в Казахстане. Так, переименование областей, городов и прочих населенных пунктов производится по букве Закона "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан".

"Касательно областей решение принимает президент, представление президенту направляет правительство, то есть правительство предлагает, просит президента вынести решение о переименовании какой-либо области. А правительство принимает это решение на основании заключения ономастической республиканской комиссии. Комиссия занимается вопросами необходимости переименования, созвучия, исторической связи. А для того чтобы вопрос подняло правительство, необходимо, естественно, решение маслихатов и акиматов определенной области. То есть заинтересованная область это должна инициировать".
Жангельды Сулейманов
Спикер сделал акцент на необычной конструкции данного механизма. По его словам, население не выступает инициатором – оно может только высказать свое мнение по факту:

"У нас есть Постановление правительства от 24 февраля 2014 года №138, в котором сказано об учете мнения населения. Инициатором выступает в таких случаях акимат, и он потом вместе с маслихатом инициирует публичные слушания, чтобы услышать мнение населения. Все полагают, что жители инициируют, а акимат и маслихат к ним прислушиваются, а на самом деле все наоборот. Достаточно необычный подход, но закон так написан. Выходит, что инициатива у нас не населения, а исполнительных органов. Здесь, наверное, стоит ставить вопрос о целесообразности и обоснованности".
В процессе подготовки материала мы также услышали разумный довод о том, что порой переименования влекут за собой путаницу. Мало того что люди банально привыкают к словам, знакомым издавна, так еще и новое рискует продублировать старое.

Пример – у нас уже есть село Баянаул и Баянаульский район в Павлодарской области. Про Алтайскую область вообще молчим – в российской южной Сибири имеется аж целая Республика Алтай. И Алтайский край в той же России. Причем оба региона граничат с Казахстаном.

Выходит, чтобы получилось как лучше, а не как всегда, придется, во-первых, опираться на историю, а не повестку, во-вторых, избежать сомнительных повторений. Ведь нам становится страшно что-то менять лишь тогда, когда перемен глаза не требуют, а видят в них упомянутые недочеты.

Ирина Мишура

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677826320


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