 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.03.2023
12:46  Казахстан и Узбекистан создали совместную компанию "УзКазТрейд" для увеличения взаимного товарооборота
12:27  Неувядаемая узбекистанская гимнастка Чусовитина блеснула на Кубке мира в Дохе
12:15  Какие мероприятия пройдут в честь Навруза в Таджикистане?
12:08  В Кыргызстане арестован очередной блогер-вымогатель
10:08  США взяли курс на свержение исламского режима в Иране, - Вл.Прохватилов
09:52  Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц в Казахстане вызывают бурный дискурс? - Ирина Мишура
08:36  Все кругом - народное... В узбекском Хавасте разворовали "Народный банк"

07:31  Конкуренция между США и Китаем: побеждает Илон Маск, - Тимур Сейтмуратов
06:28  Есть ли у России союзники? - СП
00:57  Байден захотел эту войну. Не спрашивайте меня, почему.., - Сеймур Херш
00:52  Боевиков из Центральной Азии вербуют региональные террористические группировки, - Лариса Шашок
00:49  Китайские бизнесмены хотят, чтобы новый премьер был храбрецом, - НГ
Четверг, 02.03.2023
22:47  Диверсанты на Брянщине создают casus belli, - Владимир Мухин
21:54  Арабская красавица Яра Алхогбани стала первой саудовской теннисисткой
20:49  Первым замом минпромышленности Таджикистана назначен г-н Курбонзода и другие назначения
20:35  Роспремьер Мишустин прибыл с визитом в Душанбе
20:34  В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка
20:27  "Хуаньцю шибао": план США подорвать влияние России в Центральной Азии обречен на провал
18:49  Эрдоган под ударом. Политические итоги землетрясения, - Алина Сбитнева
13:45  Развод по-американски: сторонники Трампа призывают к реконструкции федерализма США
13:19  Келинки писали каламом... В кыргызском Сузаке вскрыто подпольное женское медресе
13:18  "Радужный" цензор. Одиозный экс-министрKZ Абаев получил вкусную синекуру - назначен замгенсека СНГ
13:00  20% молодежи США - нетрадиционной ориентации: война вокруг ЛГБТ будет усиливаться
12:48  Укр-диверсанты уже в Брянской области: все ближе к Кремлю
12:31  Правительство Казахстана работает на "тройку"... С минусом, - Данияр Ашимбаев
12:24  Дожить до рассвета. Каким будет новый парламент Казахстана, - Марат Асипов
12:17  Песков, Базалвук и мразиши из РУДН. Картина маслом
12:12  Чебурашка ищет друзей... Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким
11:36  Ценовой Эверест: есть ли предел стоимости жилья в Астане и Алматы? - Алма Бектенова
11:35  Тамара не устала: почему чудаковатая Дуйсенова осталась на посту главы Казминтруда?
11:26  Центральная Азия: принцип добрососедства, - Якуб Толибов
10:34  Россия резко нарастила поставки в Китай "боевого" урана. Якобы, для мирного реактора CFR-600
10:27  Америка устроила подкоп под Путина: госсекретарь США обольщает Центральную Азию, - М.Ростовский
10:20  В узбекских школах введут обучение двум иностранным языкам и одной профессии
09:05  В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов в парламент и Халк Маслахаты
08:23  Путин поручил ФСБ пресечь "активизацию мрази на нашей земле"
07:07  Прокуратура Узбекистана запросила для фигурантов нового дела о нукусских беспорядках от 5 до 12 лет колонии
06:58  НАТО сформировало 14-ть новых бандеровских бригад для продолжения УкрВойны
01:24  В Британии проговорились о главном секрете НАТО: Запад планирует жестоко кинуть Украину
01:10  Прощай, Европа? Тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию
01:02  Нефть и оружие свяжут Индию и Россию сильнее абстрактной "дружбы"
00:50  Между Москвой и Вашингтоном началась нефтяная война на истощение, - НГ
00:47  НАТО стягивает войска к Приднестровью: еще одна война?
00:27  Украина экспортирует электроэнергию после шести месяцев атак на инфраструктуру
00:11  Узбекистан. Популярных артистов выгоняют из профессии за неправильные брюки и бороды
Среда, 01.03.2023
22:40  У Чулпан Хаматовой незаладилось с работой в свободной Латвии
21:52  В Ташкенте на месте здания Службы госбезопасности построят 22-этажную гостиницу
21:29  Россия построит еще девять школ в Киргизии. Может умнее в Донбассе ремонтировать?
21:22  Бахмут окружен. В "котел" сели 12 тысяч бандер-укро-вояк
20:59  Россия не собирается отдавать Центральную Азию американцам, - Виктория Панфилова
20:01  Суровые бишкекские бомжи жгут себя суицидом в центре города
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США взяли курс на свержение исламского режима в Иране, - Вл.Прохватилов
10:08 03.03.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.03.2023 |

Портал военной разведки США Critical Threats 28 февраля опубликовал доклад с анализом протестов в Иране, которые "растут и возвращаются к уровням, невиданным с сентября 2022 года".

В последние недели американские военные аналитики зафиксировали "всплеск демонстраций, большинство из которых были сосредоточены на ухудшении экономических условий в Иране. Стоимость товаров и услуг выросла более чем на 53 процента с февраля 2022 года, и иранский риал продолжает резко обесцениваться. 21 февраля риал упал до 500 000 за доллар".

Доклад содержит мельчайшие подробности протестов в каждом городе Ирана. Указывается, что экономические протесты необходимо слить с движением женщин, которое координируется из США, как мы писали, бывшей иранской диссиденткой Масих Алинежад, заявившей, что возглавляет протестные выступления в Иране, ведущую роль в которых играют женщины. Высланная тринадцать лет назад из Ирана Масих Алинежад живет в Нью-Йорке и ведет блог, который имеет более десяти миллионов подписчиков.

"Экономически мотивированные протесты могут придать импульс движению Махсы Амини и развить его, как ранее предполагалось", – говорится в докладе.

Махса Амини – это девушка, погибшая в сентябре прошлого года при невыясненных обстоятельствах. После того как иранские СМИ сообщили о ее смерти, инициированные из Нью-Йорка протесты охватили большинство провинций Ирана, включая религиозные центры Кум и Мешхед, а также провинции иранского Азербайджана.

Во главе колонн протестующих шли активистки движения, которое координируется из США Масих Алинежад. В социальных сетях имя погибшей девушки "стало иранской версией #MeToo" под хештегом #MahsaAmini.

"Я возглавляю это движение", – сказала Масих Алинежад. – Иранский режим будет свергнут женщинами. Я верю в это". Алинежад, кстати, поруководила и прошедшей 17 февраля 2023 года в Мюнхене в день открытия конференции по безопасности демонстрацией под лозунгами "Долой диктатуру!", "Свободу женщинам!".

Сразу после начала протестов активизировались спящие ячейки запрещенных в Иране движений "Кумеле", "Пежак" (PJAK или "Партия свободной жизни в Курдистане) и "Организация моджахедов иранского народа" ("Муджахеддин-э Хальк").

В Иране стали отключать Интернет, чтобы ослабить вмешательство внешних сил в раздувание беспорядков. В ответ власти США дали разрешение на отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран с помощью спутникового интернета Starlink Илона Маска. Поскольку спутниковый интернет нуждается в наземном оборудовании, очевидно, что терминалы для Starlink были завезены в Иран заранее. Возможно, и инцидент с Амини был спланирован извне.

На недавней Мюнхенской конференции по безопасности появился и выступил сын свергнутого шаха Ирана принц Реза Пехлеви, живущий в США. Предполагается, что в нем на Западе видят нового лидера Ирана.

Бывший наследный принц прямо призвал к свержению режима: "Нам нужно как можно быстрее совершить переход, потому что альтернативные издержки растут с каждым днем. У Ирана есть возможность сыграть положительную роль в мире и регионе, но только в том случае, если его оппозиционные силы получат быструю поддержку дружественных стран, чтобы изменить способ управления страной".

Реза Пехлеви заявил, что Иран находится на поворотном этапе отчасти благодаря необходимости обеспечить равенство женщин. Он выразил поддержку 40 миллионам этнических азербайджанцев в Южном Азербайджане (Иран), который якобы притесняют власти Исламской Республики.

Отказавшись пригласить иранских официальных лиц на Мюнхенскую конференцию, организаторы открыли мероприятие панелью, в которую, помимо Резы Пехлеви, вошли Масих Алинежад и американский сенатор США Роберт Менендес.

Выступления протеста в Иране не редкость, но опасна "синхронизация жесткого протеста с активностью иностранных спецслужб", – отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД).

При этом американцы никогда не кладут яйца в одну корзину. Среди иранских политиков, оппонирующих властям, в докладе Critical Threats назван также спикер парламента Багер Галибаф, который заявил 27 февраля, что "парламент предсказал нынешний кризис несколько недель назад и дал [президенту Эбрахиму Раиси] политические рекомендации, которые он не выполнил. Галибаф регулярно предупреждал, что режим должен реформироваться, чтобы справиться с недовольством населения", причем он "конфликтует также с руководством КСИР".

Кроме Галибафа за "реформу" Исламской Республики выступают бывший кандидат в президенты Мир-Хосейн Мусави, в прошлом один из подвижников Хомейни, а также экс-президент Хасан Роухани, которого авторы доклада называют "латентным оппозиционером в отношении нынешней власти".

Направленные извне попытки расшатать власть в Иране не прекращаются с сентября прошлого года. Цель дестабилизации – установление в стране лояльного Западу режима, который возобновит ядерную сделку на продиктованных из Вашингтона условиях и разорвет военно-техническое сотрудничество с Россией.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677827280


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы продлили действие норм о финансовой поддержке предпринимателей
- Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов
- Ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Алихан Смаилов и Чжан Сяо
- Государственный советник встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
- Программа AMANAT: Инвесторы будут вкладываться в развитие регионов
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены в Правительстве
- Предвыборный штаб демпартии "Ак жол" провел встречи с трудовыми коллективами Карагандинской области
- Даурен Абаев назначен заместителем генсекретаря СНГ
- Проект Закона об изменениях в республиканский бюджет на 2023-2025 годы презентовали в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  