США взяли курс на свержение исламского режима в Иране, - Вл.Прохватилов

10:08 03.03.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 03.03.2023 |



Портал военной разведки США Critical Threats 28 февраля опубликовал доклад с анализом протестов в Иране, которые "растут и возвращаются к уровням, невиданным с сентября 2022 года".



В последние недели американские военные аналитики зафиксировали "всплеск демонстраций, большинство из которых были сосредоточены на ухудшении экономических условий в Иране. Стоимость товаров и услуг выросла более чем на 53 процента с февраля 2022 года, и иранский риал продолжает резко обесцениваться. 21 февраля риал упал до 500 000 за доллар".



Доклад содержит мельчайшие подробности протестов в каждом городе Ирана. Указывается, что экономические протесты необходимо слить с движением женщин, которое координируется из США, как мы писали, бывшей иранской диссиденткой Масих Алинежад, заявившей, что возглавляет протестные выступления в Иране, ведущую роль в которых играют женщины. Высланная тринадцать лет назад из Ирана Масих Алинежад живет в Нью-Йорке и ведет блог, который имеет более десяти миллионов подписчиков.



"Экономически мотивированные протесты могут придать импульс движению Махсы Амини и развить его, как ранее предполагалось", – говорится в докладе.



Махса Амини – это девушка, погибшая в сентябре прошлого года при невыясненных обстоятельствах. После того как иранские СМИ сообщили о ее смерти, инициированные из Нью-Йорка протесты охватили большинство провинций Ирана, включая религиозные центры Кум и Мешхед, а также провинции иранского Азербайджана.



Во главе колонн протестующих шли активистки движения, которое координируется из США Масих Алинежад. В социальных сетях имя погибшей девушки "стало иранской версией #MeToo" под хештегом #MahsaAmini.



"Я возглавляю это движение", – сказала Масих Алинежад. – Иранский режим будет свергнут женщинами. Я верю в это". Алинежад, кстати, поруководила и прошедшей 17 февраля 2023 года в Мюнхене в день открытия конференции по безопасности демонстрацией под лозунгами "Долой диктатуру!", "Свободу женщинам!".



Сразу после начала протестов активизировались спящие ячейки запрещенных в Иране движений "Кумеле", "Пежак" (PJAK или "Партия свободной жизни в Курдистане) и "Организация моджахедов иранского народа" ("Муджахеддин-э Хальк").



В Иране стали отключать Интернет, чтобы ослабить вмешательство внешних сил в раздувание беспорядков. В ответ власти США дали разрешение на отдельные поставки коммуникационных услуг в Иран с помощью спутникового интернета Starlink Илона Маска. Поскольку спутниковый интернет нуждается в наземном оборудовании, очевидно, что терминалы для Starlink были завезены в Иран заранее. Возможно, и инцидент с Амини был спланирован извне.



На недавней Мюнхенской конференции по безопасности появился и выступил сын свергнутого шаха Ирана принц Реза Пехлеви, живущий в США. Предполагается, что в нем на Западе видят нового лидера Ирана.



Бывший наследный принц прямо призвал к свержению режима: "Нам нужно как можно быстрее совершить переход, потому что альтернативные издержки растут с каждым днем. У Ирана есть возможность сыграть положительную роль в мире и регионе, но только в том случае, если его оппозиционные силы получат быструю поддержку дружественных стран, чтобы изменить способ управления страной".



Реза Пехлеви заявил, что Иран находится на поворотном этапе отчасти благодаря необходимости обеспечить равенство женщин. Он выразил поддержку 40 миллионам этнических азербайджанцев в Южном Азербайджане (Иран), который якобы притесняют власти Исламской Республики.



Отказавшись пригласить иранских официальных лиц на Мюнхенскую конференцию, организаторы открыли мероприятие панелью, в которую, помимо Резы Пехлеви, вошли Масих Алинежад и американский сенатор США Роберт Менендес.



Выступления протеста в Иране не редкость, но опасна "синхронизация жесткого протеста с активностью иностранных спецслужб", – отмечается в докладе Российского совета по международным делам (РСМД).



При этом американцы никогда не кладут яйца в одну корзину. Среди иранских политиков, оппонирующих властям, в докладе Critical Threats назван также спикер парламента Багер Галибаф, который заявил 27 февраля, что "парламент предсказал нынешний кризис несколько недель назад и дал [президенту Эбрахиму Раиси] политические рекомендации, которые он не выполнил. Галибаф регулярно предупреждал, что режим должен реформироваться, чтобы справиться с недовольством населения", причем он "конфликтует также с руководством КСИР".



Кроме Галибафа за "реформу" Исламской Республики выступают бывший кандидат в президенты Мир-Хосейн Мусави, в прошлом один из подвижников Хомейни, а также экс-президент Хасан Роухани, которого авторы доклада называют "латентным оппозиционером в отношении нынешней власти".



Направленные извне попытки расшатать власть в Иране не прекращаются с сентября прошлого года. Цель дестабилизации – установление в стране лояльного Западу режима, который возобновит ядерную сделку на продиктованных из Вашингтона условиях и разорвет военно-техническое сотрудничество с Россией.