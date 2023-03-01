|В Кыргызстане арестован очередной блогер-вымогатель
12:08 03.03.2023
ГКНБ задержал блогера: Стало известно, у кого он вымогал деньги
Жалал-Абадский городской суд приговорил блогера к штрафу в 20 тыс. сомов за вымогательство. Решение было озвучено 22 февраля 2023 года.
В середине декабря 2022 года пресс-служба ГКНБ сообщала, что сотрудники ГУ ГКНБ Жалал-Абадской области 12 декабря задержали блогера с поличным при получении 30 тыс. сомов.
По версии следствия, Д.С.М. вымогал деньги у руководителя госучреждения Ала-Букинского района за прекращение провокационных публикаций в соцсетях.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРП ст.208 ч.1 ("Вымогательство") УК КР. Задержанный был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.
Обвиняемый Самир [имя изменено Д.С.М.] родился 7 марта 1989 года в Ала-Букинском районе Жалал-Абадской области, семейный, с высшим образованием. Находился под домашним арестом.
По данным следственных органов, Самир, открыв страницу в социальной сети, начал публиковать там информацию о начальнике Ала-Букинского районного отдела труда, социального обеспечения и миграции Ж.Т. [по данным Министерства юстиции, руководителем управления указан Токтогулов Жанарбек Убайдуллаевич] оскорбительного характера, нанося тем самым урон деловой репутации, чести и достоинству. При этом, после публикации информации, обвиняемый впоследствии ее удалял.
Следствие установило, что с целью получения денежных средств 11 декабря 2022 года Самир по видеовызову через социальную сеть несколько раз связался с начальником управления труда, вымогал у него деньги за непубликацию негативной информации о нем [начальнике отдела труда], и пригласил его на встречу в зону отдыха "Раяна" в микрорайоне Керме-Тоо города Ош, чтобы обсудить. Впоследствии Самира задержали при получении 30 тыс. сомов.
На суде обвиняемый признал вину.
Судья Жалал-Абадского городского суда 22 февраля признал его виновным по ст. 208 ч,1 ("Вымогательство") УК КР и назначил штраф в размере 20 тыс. сомов.