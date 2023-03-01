В Кыргызстане арестован очередной блогер-вымогатель

12:08 03.03.2023

ГКНБ задержал блогера: Стало известно, у кого он вымогал деньги



Жалал-Абадский городской суд приговорил блогера к штрафу в 20 тыс. сомов за вымогательство. Решение было озвучено 22 февраля 2023 года.



