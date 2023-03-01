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Какие мероприятия пройдут в честь Навруза в Таджикистане?Какие мероприятия пройдут в честь Навруза в Таджикистане?
12:15 03.03.2023

Нигина Аслонова, Asia-Plus

Главные торжества пройдут в этом году в Худжанде

Таджикистанцы восемь дней будут праздновать Международный праздник Навруз. Основные праздничные торжества на республиканском уровне в честь Навруза в этом году пройдут на севере страны - в Худжанде.

В торжествах примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщили "Азия-Плюс" в министерстве культуры РТ.

В качестве гостей приглашены представители творческой и культурной интеллигенции страны, иностранные делегации.

"В Согде уже создан организационный комитет по празднованию Навруза. Дату проведения еще не определили, также не утверждена и культурная программа", - отметил источник в Минкульте.

Но при этом уже известно, что торжественные мероприятия пройдут на стадионе "20-летие независимости Таджикистана".

В честь праздника в Худжанде и других городах и районах Согда намерены провести конные скачки, бузкаши (козлодрание), фестивали "Сайри гули лола" (Праздник тюльпана), "Аруси Наврузи" и "Маликаи бахор" (Царица весны).

Как отметит Навруз столица

В Душанбе Навруз будут праздновать, как и в прежние годы, в четырех районах, сообщили "Азия-Плюс" в мэрии города.

21 марта в парке "Боги Ирам" (Ботанический сад) состоится фестиваль "Навруз – мероси фархангии джахонгарди" (Навруз – культурное наследие туризма).

Вечером этого же дня в 19:00 на новой площади "Истиклол" состоится гала-концерт с участием звезд таджикской эстрады.

Праздничные мероприятия, в основном концерты, будут проводиться локально во всех городских парках.

Местные повара порадуют блюдами национальной кухни, женщины будут варить суманак в больших котлах.

Торжества пройдут в парке "Куруши Кабир" района Шохмансур, в парке им. Айни района И. Сомони, в парке им. Фирдавси одноименного района и на площади возле Генпрокуратуры – в районе Сино.

Кроме того, в столице пройдут различные спортивные соревнования. 18-19 марта на центральном стадионе Душанбе пройдут соревнования по национальной борьбе гуштингири.

А с 20 по 24 марта в Варзобском районе, согласно постановлению мэра Душанбе Рустама Эмомали, состоятся международные соревнования по гребле. В них примут участие 120 спортсменов из 12 стран мира.

Также в эти дни пройдут традиционные соревнования по гуштингири, чемпионат по конным скачкам, однако даты их проведения пока неизвестны.

Еще одним подарком от мэрии Душанбе на Навруз станет организация с 16-20 марта праздничных ярмарок на рынках "Мехргон", "Саховат", на площади парка "Куруши Кабир" у здания хукумата района Сино (напротив Караболо).

Что касается праздничных мероприятий, намеченных в других регионах страны, в Минкульте отметили, что они будут, однако пока не смогли предоставить информацию, где и какие.

Источник - Азия-Плюс
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