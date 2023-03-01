Неувядаемая узбекистанская гимнастка Чусовитина блеснула на Кубке мира в Дохе

12:27 03.03.2023

Чусовитина в финале!



В Дохе проходит второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В первый день соревнований состоялась квалификация.



Наша соотечественница Оксана Чусовитина завоевала путевку в финал в опорном прыжке.



Два выступления были оценены в 12 899 баллов.



Этот результат позволил ей занять четвертое место в турнирной таблице квалификационной программы.



