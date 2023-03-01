Неувядаемая узбекистанская гимнастка Чусовитина блеснула на Кубке мира в Дохе

|22:47 Диверсанты на Брянщине создают casus belli, - Владимир Мухин
21:54 Арабская красавица Яра Алхогбани стала первой саудовской теннисисткой
20:49 Первым замом минпромышленности Таджикистана назначен г-н Курбонзода и другие назначения
20:35 Роспремьер Мишустин прибыл с визитом в Душанбе
20:34 В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка
20:27 "Хуаньцю шибао": план США подорвать влияние России в Центральной Азии обречен на провал
18:49 Эрдоган под ударом. Политические итоги землетрясения, - Алина Сбитнева
13:45 Развод по-американски: сторонники Трампа призывают к реконструкции федерализма США
13:19 Келинки писали каламом... В кыргызском Сузаке вскрыто подпольное женское медресе
13:18 "Радужный" цензор. Одиозный экс-министрKZ Абаев получил вкусную синекуру - назначен замгенсека СНГ
13:00 20% молодежи США - нетрадиционной ориентации: война вокруг ЛГБТ будет усиливаться
12:48 Укр-диверсанты уже в Брянской области: все ближе к Кремлю
12:31 Правительство Казахстана работает на "тройку"... С минусом, - Данияр Ашимбаев
12:24 Дожить до рассвета. Каким будет новый парламент Казахстана, - Марат Асипов
12:17 Песков, Базалвук и мразиши из РУДН. Картина маслом
12:12 Чебурашка ищет друзей... Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким
11:36 Ценовой Эверест: есть ли предел стоимости жилья в Астане и Алматы? - Алма Бектенова
11:35 Тамара не устала: почему чудаковатая Дуйсенова осталась на посту главы Казминтруда?
11:26 Центральная Азия: принцип добрососедства, - Якуб Толибов
10:34 Россия резко нарастила поставки в Китай "боевого" урана. Якобы, для мирного реактора CFR-600
10:27 Америка устроила подкоп под Путина: госсекретарь США обольщает Центральную Азию, - М.Ростовский
10:20 В узбекских школах введут обучение двум иностранным языкам и одной профессии
09:05 В Туркменистане завершилась регистрация кандидатов в парламент и Халк Маслахаты
08:23 Путин поручил ФСБ пресечь "активизацию мрази на нашей земле"
07:07 Прокуратура Узбекистана запросила для фигурантов нового дела о нукусских беспорядках от 5 до 12 лет колонии
06:58 НАТО сформировало 14-ть новых бандеровских бригад для продолжения УкрВойны
01:24 В Британии проговорились о главном секрете НАТО: Запад планирует жестоко кинуть Украину
01:10 Прощай, Европа? Тысячи граждан ЕС хотят переехать жить в Россию
01:02 Нефть и оружие свяжут Индию и Россию сильнее абстрактной "дружбы"
00:50 Между Москвой и Вашингтоном началась нефтяная война на истощение, - НГ
00:47 НАТО стягивает войска к Приднестровью: еще одна война?
00:27 Украина экспортирует электроэнергию после шести месяцев атак на инфраструктуру
00:11 Узбекистан. Популярных артистов выгоняют из профессии за неправильные брюки и бороды
|Неувядаемая узбекистанская гимнастка Чусовитина блеснула на Кубке мира в Дохе
12:27 03.03.2023
Чусовитина в финале!
В Дохе проходит второй этап Кубка мира по спортивной гимнастике. В первый день соревнований состоялась квалификация.
Наша соотечественница Оксана Чусовитина завоевала путевку в финал в опорном прыжке.
Два выступления были оценены в 12 899 баллов.
Этот результат позволил ей занять четвертое место в турнирной таблице квалификационной программы.
К сожалению, выступления Дилдоры Ариповой на разновысоких брусьях, Абдулазиза Мирвалиева на кольцах и вольных упражнениях, Равшана Комилжонова на вольных, победителя первого этапа Кубка мира в Котбусе Абдуллы Азимова на коне, оказались недостаточным для продолжения борьбы за медали. Сегодня пройдут квалификационные соревнования по нескольким видам программ.