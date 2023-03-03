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Казахстан и Узбекистан создали совместную компанию "УзКазТрейд" для увеличения взаимного товарооборота
12:46 03.03.2023

Для увеличения взаимного товарооборота Казахстан и Узбекистан создали внешнеторговую компанию "УзКазТрейд". Учредителями экспортно-импортного предприятия выступили Центр развития торговой политики QazTrade и "УзТрейд". Об этом сообщает пресс-служба QazTrade.

Деятельность внешнеторговой компании будет направлена на:

👉 проведение исследований рынка и конкурентного анализа продукции крупных предприятий двух стран;

👉 выработку предложений по размещению заказов на производство готовой продукции а также по оптимизации и координации процессов взаимной торговли;

👉 содействие бизнесу в сертификации и продвижении продукции на экспорт, в поставке по их заказам технологического оборудования, запасных частей, комплектующих, сырья и материалов, произведенных в Узбекистане и Казахстане для замещения импорта из третьих стран, а также в поиске новых покупателей и потребителей продукции.

Как отметил генеральный директор QazTrade Нуралы Букейханов, создание совместной компании позволит казахстанским предприятиям увеличить объемы поставок товаров на рынки двух стран и будет содействовать выработке предложений по снятию ограничений и барьеров во взаимной торговле.

"На первоначальном этапе планируется провести закуп плодоовощной продукции из Узбекистана для обеспечения потребностей нашего внутреннего рынка. Помимо этого, будем помогать реализовывать казахстанскую мукомольную продукцию на территории Узбекистана с возможностью дальнейшего экспорта в Афганистан. Мы договорились с узбекской стороной о предоставлении преференций на логистические расходы", - рассказал Букейханов.
Кроме того, реализация проекта будет способствовать повышению эффективности государственных мер по сокращению зависимости казахстанского рынка от импорта из третьих стран, отметили в QazTrade.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном достиг $5 млрд, что на 29,8% выше показателя предыдущего года ($3,8 млрд).

Объем экспортных поставок казахстанских товаров вырос на 33% и составил $3,7 млрд. Рост экспорта в основном произошел из-за увеличения поставок руды и концентратов медных (в 4,8 раза), пшеницы (на 32,3%), легковых автомобилей (на 83,7%), подсолнечного масла (на 97,2), говядины свежей и охлажденной (в 4,1 раза), алюминия необработанного (на 70,4%).

Импорт в Казахстан из Узбекистана вырос на 21,4% и составил $1,3 млрд. В основном Казахстан покупает кузова для автомобилей, двигатели внутреннего сгорания с искровым зажиганием, виноград, прокат плоский из нелегированной стали плакированный, свинцовые руды и концентраты, строительные кирпичи, блоки для полов и аналогичные изделия из керамики, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, полимеры этилена.

03.03.23

Источник - Фергана
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