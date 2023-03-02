Эти "возродят"... Известный мутно-питерский бизнесмен Букато займется водными проектами в стране Аркадага

12:51 03.03.2023

Решение водных проблем Туркменистана стало основной темой переговоров, которые 1 марта провел президент Сердар Бердымухамедов с руководителем Группы проектно-строительных компаний "Возрождение" Игорем Букато. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Так, на встрече была затронута "актуальная" тема использования водных ресурсов, обеспечения равномерного водотока во всех реках и каналах страны. Туркменистан готов рассмотреть по этому вопросу конкретные предложения "Возрождения", отмечает издание, не приводя дополнительных подробностей.



Бизнесмен также доложил главе государства "о проводимой работе". ТДХ напоминает, что "Возрождение" построило в прошлом году в Ашхабаде комплекс селеотводных сооружений.



25 января председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел замерзшую Каракум-реку. Экс-президент отметил, что в результате продолжающихся сильных морозов на реке и в других водоемах образовались пласты льда, и приказал обеспечить равномерный водоток во всех реках и каналах страны.



7 февраля президент Сердар Бердымухамедов провел совещание с вице-премьерами и проинспектировал полевые и водные работы в Марыйском велаяте. Тогда курирующий сферу АПК вице-премьер Аннагелди Язмырадов доложил о предпринимаемых мерах по поддержанию стабильного водотока в реках, укреплению их берегов и очистке оросительных систем. В ответ глава государства приказал "оптимизировать потребление воды и орошение полей".



инфу о бизнесе г-на Букато можно почитать -

https://compromat.group/main/economics/42391-milliardery-bukato-i-rotenberg-ustroili-fars-v-voronezhe.html