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Мирзиеев анонсировал проведение в Самарканде "Саммита безграничных возможностей"
13:02 03.03.2023

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил о планах провести в 2024 году в Самарканде "Саммит безграничных возможностей" молодежной сети Движения неприсоединения (ДН). Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Выступая 2 марта на саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который проходит в Баку, Мирзиеев отметил, что пандемия отрицательно сказалась на подрастающем поколении.

"Резко сокращаются возможности молодежи для получения качественного образования и профессий, медицинских услуг и занятия спортом. Особенно тревожит, что у молодого поколения снижается уверенность в том, что в будущем оно сможет занять достойное место в жизни. Также усиливается влияние деструктивных и радикальных идеологий на сознание тысяч молодых людей", - перечислил президент Узбекистана.

"Саммит безграничных возможностей" будет организован "с целью гармонизации нашей политики и планов, обмена накопленным опытом".

Шавкат Мирзиеев выступил с рядом инициатив:

создать специальную Сеть мониторинга и научных исследований ДН. Институт может быть размещен в Узбекистане;

создать при ООН Международную переговорную группу для согласования алгоритма по решению афганского вопроса;

регулярно накануне саммитов ДН проводить экономические форумы Движения.

Президент Узбекистана отметил, что в постпандемийный период усилились геополитические и идеологические противоречия, под воздействием которых в разных регионах мира возникают новые очаги нестабильности. До сих пор не найдены глобальные решения конфликтов, сохраняющихся на протяжении долгого времени в регионе Ближнего Востока и в Афганистане. В условиях усиливающейся в последнее время во всех странах угрозы терроризма и экстремизма растет актуальность расширения практического взаимодействия в рамках ДН.

Мирзиеев призвал Движение неприсоединения возглавить общие усилия по укреплению международно-правовой базы борьбы с проявлениями терроризма и добиться для членов ДН постоянного места в Совете безопасности Организации Объединенных Наций.

О необходимости предоставления ДН постоянного места в Совбезе ООН во вступительном слове заявил и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Совет Безопасности ООН напоминает о прошлом и не отражает современную реальность. Состав Совета Безопасности должен быть расширен, чтобы сделать его более представительным и географически более справедливым. Одно постоянное место должно быть предоставлено Движению неприсоединения, а страна, занимающая пост председателя Движения, должна иметь это место на основе ротации", - развил свою мысль Алиев. Он добавил, что постоянное место в Совбезе ООН должна также получить Африка.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Из постсоветских стран в него входят Азербайджан, Беларусь, Туркменистан и Узбекистан. С октября 2019 по 2023 год в Организации председательствует Азербайджан.

Источник - centralasia.media
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