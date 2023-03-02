Выгонят из библиотеки? Финансирование бывшего первого Казелбасы резко урежут

13:03 03.03.2023

Первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву сократят финансирование на 130 млн тенге ($298 тыс.) в этом году, сообщил в парламенте вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.



Он представлял в сенате проект о внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы.



"В рамках уточненного бюджета мы минусуем в районе 130 млн тенге от канцелярии первого президента, оставшиеся средства заложены в районе 1-1,5 млрд тенге ($2,2 млн -$3,3 млн)", - сказал Темирбеков журналистам в кулуарах парламента.



В середине февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики.



Теперь на Нурсултана Назарбаева должны действовать положения закона "О президенте Республики Казахстан", регулирующие вопросы обеспечения всех бывших руководителей страны.



Летом прошлого года в стране прошел референдум по поправкам в Конституцию, касающимся в том числе положения первого президента.