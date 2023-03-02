Идеолога белорусской про-западной контры Беляцкого (нобелевского лауреата) осудили на 10 лет

13:51 03.03.2023

Белорусский суд приговорил нобелевского лауреата к 10 годам

Суд в Минске приговорил нобелевского лауреата Александра Беляцкого к 10 годам заключения

Дело против признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра "Весна" продолжается с 2020 года, власти обвиняли его руководителей в "финансировании протестов". Главу центра Беляцкого приговорили к десяти годам



Александр Беляцкий (Фото: Андрей Александров / РИА Новости)

Суд Ленинского района Минска огласил приговор обвиняемым по делу правозащитного центра "Весна". Подсудимые, среди которых лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александр (Алесь) Беляцкий, получили от семи до десяти лет лишения свободы, передает БелТА.



Беляцкий приговорен к десяти годам. Другие фигуранты дела - Валентин Стефанович (девять лет), Владимир Лабкович (семь лет), Дмитрий Соловьев (восемь лет, в зале суда не присутствовал).



Правозащитный центр "Весна" был создан в апреле 1996 года во время политического кризиса, вызванного противостоянием Верховного совета и Конституционного суда с действующим президентом Александром Лукашенко. Центр организации находился в Минске и курировал несколько региональных отделений, однако в марте 2021 года против него было начало расследование из-за "финансирования протестов" после президентских выборов 2020-го. В рамках расследования в квартирах членов организации и в офисах региональных отделений центра прошли обыски. Сотрудников "Весны" вызывали на допросы, а позже признали телеграм-канал организации экстремистским.



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На сайте "Весны" сообщатся, что центр занимается правовой защитой граждан, изучением гражданского общества и истории правовой защиты, демократическо-правовым образованием граждан Белоруссии, а также собирает факты политического преследования белорусов. Во время выборов 2020 года он публиковал якобы свидетельства фальсификаций, а после начала протестов - списки задержанных.



60-летний Александр Беляцкий был одним из основателей и долгие годы оставался председателем правозащитного центра "Весна". После протестов 2020 года он был задержан в рамках уголовного дела "об организации протестных акций" и "уклонении от уплаты налогов". Amnesty International признала Беляцкого узником совести. В прошлом году Нобелевский комитет отметил, что его работа демонстрирует значение гражданского общества для мира и демократии.



Нобелевскую премию мира Беляцкий вместе с российским "Мемориалом" (признан в России иноагентом и ликвидирован) и украинским "Центром гражданских свобод" получил в прошлом октябре. Свой выбор Нобелевский комитет объяснил желанием воздать должное "трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование в соседних странах - Белоруссии, России и Украине".



В прошлом ноябре Генпрокуратура Белоруссии направила в суд новое дело в отношении представителей "Весны". В частности, они обвинялись в "финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок", - таким обвинение сочло оплату штрафов участников белорусских протестов. Представителям центра также вменяли контрабанду и обналичивание в Литве "не менее €201 тыс. и $53 тыс.".