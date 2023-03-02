Как США 10 лет мешают строительству газопровода Иран-Пакистан

15:05 03.03.2023

Иран может отсудить у Пакистана $18 миллиардов, если строительство газопровода Иран-Пакистан не завершат через год



В случае невыполнения соглашения по строительству газопровода Иран-Пакистан (ИП) до февраля-марта 2024 года, Тегеран может отсудить у Исламабада $18 миллиардов штрафа, сообщает пакистанское издание Daily Times.



Об этом на заседании Комитета по государственным счетам (PAC) заявил представитель Министерства нефти Пакистана, который также рассказал, что строительству газопровода препятствуют санкции США против Ирана.



После обсуждения проблемы члены комитета единогласно решили передать этот вопрос в посольство США, потребовав, чтобы американская сторона разрешила строительство ИП или выплатила штраф.



Сообщается, что Иран уже завершил прокладку газопровода на своем участке и в феврале 2019 года пригрозил Пакистану судебным разбирательством, если тот не начнет строительство на своей территории. В сентябре того же года пакистанская Inter-State Gas Systems (ISGS) и иранская National Iranian Gas Company (NIGC) заключили соглашение, согласившись не обращаться в суды из-за задержек до 2024 года.



На заседании Комитета также обсуждался газопровод ТАПИ. Сообщается, что туркменская сторона высказывает недовольство медленными темпами его строительства. Для обсуждения проблем на середину марта был запланирован визит делегации из Туркменистана, но пакистанская сторона его перенесла, хотя заверила, что остается приверженной реализации ТАПИ.



Отметим, что в свою очередь находящиеся у власти в Афганистане талибы торопят Туркменистан, призывая поскорее начать строительство ТАПИ, обещая обеспечить его безопасность. В январе 2023 года вице-премьер правительства талибов по экономическим вопросам заявил о готовности создать специальные силы для обеспечения сохранности газопровода.



Газопровод ИП (в перспективе его планируется продлить до Индии) является прямым конкурентом ТАПИ, причем проектная пропускная способность ИП существенно выше – 55 млрд кубометров в год против 33 млрд кубометров у последнего.



Примечание.



Проект газопровода Иран-Пакистан (ИП) должен был быть реализован по сегментарному подходу, то есть Иран должен был проложить трубопровод на своей стороне, а Пакистан должен был построить трубопровод на своей территории. Проект должен был быть завершен к декабрю 2014 года и начать функционировать с 1 января 2015 года.



Согласно первоначальному соглашению, Пакистан обязан платить Ирану 1 миллион долларов в день с 1 января 2015 года в соответствии со штрафной оговоркой. Согласно пересмотренному соглашению 2019 года, Иран не будет обращаться в какой-либо международный суд в случае задержки строительства трубопровода, и Пакистан также не будет платить Ирану никаких штрафов до 2024 года.