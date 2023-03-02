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В пирамиде Хеопса археологи нашли таинственный 9-метровый коридор
15:51 03.03.2023

CentralAsia (CA) - Международная группа исследователей обнаружила ранее неизвестный коридор в знаменитой пирамиде Хуфу (Хеопса), расположенной на плато Гизы на южных окраинах Каира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра туризма и по делам древностей Ахмеда Иссы.



"При исследовании пирамиды был обнаружен коридор длиной 9 метров и шириной 2,1 метра. Работа над проектом ведется с 2015 года", - сказал Исса на пресс-конференции, проходившей у подножия Великих пирамид.

По его словам, исследование проводит группа египетских ученых при поддержке коллег из университетов США, Франции, Германии, Японии и Канады.

Исследователи обнаружили щель, в которую получилось вставить полый стержень. Это позволило проникнуть в полость и зафиксировать ее объем с помощью объектива. Тайная камера оказалась крупнее, чем предполагали ученые. Внутри нее не было обнаружено свидетельств человеческой деятельности. Группа ученых предполагает, что никто не видел эту комнату уже около 4500 лет. Дальнейшие исследования покажут, для чего именно использовалась эта камера, пишет издание.

На той же пресс-конференции выступил египетский историк и археолог, бывший министр по делам древностей Заки Хавас. Он назвал это археологическое открытие "одним из самых важных, сделанных в пирамиде Хеопса в современную эпоху".

"Пирамида фараона Хуфу - одна из самых известных пирамид в мире, потому что в ней было сделано множество отверстий, которые использовались археологами для открытия новых тайн древней египетской цивилизаций", - сообщил ученый.

Внутри пирамиды Хеопса находятся две большие камеры, известные как комнаты царей и цариц. Из каждой камеры под углом в 45 градусов наверх ведут две шахты, которые, как считают археологи, предназначались для прохода души усопшего правителя в потусторонний мир.

Куда выходят шахты из комнаты цариц, обнаруженные лишь в 1872 году, доподлинно не установлено, поскольку проход закрывали массивные двери. С разницей в 10 лет - в 1992 и 2002-м - к секретным комнатам внутри пирамиды отправляли людей с видеокамерами, которые должны были просверлить отверстие в двери толщиной в несколько сантиметров, чтобы прояснить, что же находится за ней. Но машины по итогам работы каждый раз натыкались на новую дверь.

Сейчас археологи надеются, что масштабное сканирование пирамид даст им исчерпывающую информацию о древних постройках.

Глава Высшего совета Египта по древностям Мостафа Вазири заявил, что недостроенный коридор, скорее всего, прокладывали для того, чтобы уменьшить нагрузку на главный вход пирамиды Хеопса, расположенный на 7 метров ниже, или на другую, пока еще не обнаруженную камеру или помещение.

Мумия самого фараона, в честь которого называют пирамиду, до сих пор не найдена.

[Египтологи считают, что] Великую пирамиду в Гизе соорудили как монументальную гробницу египетского фараона Хуфу (Хеопса) около 2560 года до нашей эры. Ее высота составляет 146 метров – пирамида была самым высоким сооружением, построенным людьми, вплоть до возведения Эйфелевой башни в Париже в 1889 году.

Источник - centralasia.media
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