Великий инквизитор, рукотворный голод и советские грабли. Хроники смуты: февраль 2023 года

16:56 03.03.2023 Игорь Нагаев



Прямиком на советские грабли



Есть старое поверье, что волк, преследуя зайцев, так хорошо узнает особенности заичьих повадок и уловок, что часть из них берет себе на вооружение. Запад и особенно США так сильно стремились познать и уничтожить СССР, что в настоящий момент, читая новости из США у меня ощущение, что они теперь повторяю путь деградации страны, в которой я родился и вырос. В каких муках пытался переродиться Советский Союз в 80-х годах я помню хорошо, и также помню все тогдашние признаки деградации страны.



Итак, американцы смеялись над тем, что Советским Союзом правят старики, и средний возраст руководителей 70-80 лет. Смотрим на политическую верхушку США, так там сейчас все обстоит именно так же. И Трамп , и Байден, и Нэнси Пелосси, и Хилари Клинтон и многие другие- точь в точь по возрасту наше тогдашнее Политбюро.



В конце 80-х СССР погряз в разных катастрофах, в первую очередь, в техногенных катастрофах. Напомню, самые известные среди них- это взрыв в 1986 году на Чернобольской АЭС, взрыв газа под Уфой в 1989г., около двух проходивших рядом пассажирских железнодорожных составов.



Теперь читаем новости из США. Только за февраль этого года три железнодорожных состава сошли с рельсов. Сход состава в штате Огайо 3 февраля стал самым громким, так как в результате пожара содержимого цистерн этого поезда, в воздух ушло огромное количества боевого газа фосген и всякой другой гадости. Как говорят на американском телевидении сами же американские специалисты, вредному воздействию подвергся каждый 10-й житель США, посему назвали данную катастрофу американским Чернобылем.



И что интересно, именно в этом же месте в 2022 году был снят фильм о крушении поезда "Белый шум ", и многие из местных жителей участвовали в сьемках сцен эвакуации из района катастрофы. Накаркали что ли? Этот факт уже дал появиться конспирологической версии, что вся катастрофа киношная и придуманная, только вот жители травятся , а животные умирают по-настоящему. Привет конспирологам! Кстати, 20 февраля штат Огайо вновь появился в новостях: произошел взрыв на сталелитейном металлургическом заводе Schumann and Co., находящемся неподалеку от Бедфорда.



Расследование многих известных советских катастроф показала, что в их основе лежал в первую очередь человеческий фактор и несоблюдение норм безопасности и норм по эксплуатации техники и сооружений. Но в США все точно также. Согласно выступлениям на слушаниях в Сенате еще при Трампе, было сказано, что вся американская инфраструктура устарела, и ее следовало или чинить или менять еще на рубеже 80-90 х годов минувшего столетия. Т.е. речь идет о хроническом недофинансировании содержания существующей инфраструктуры страны. А еще вспомним, как в минувшем году угроза обрушения моста через реку Миссисипи остановила движение судов по реке на несколько дней, а река является важнейшей транспортной артерией Америки.



28 мая 1987 года Немецкий 18 летний летчик-любитель Матиас Руст пересек государственную границу СССР на легкомоторном самолете Cessna 172 и спокойно долетел до Москвы, где и приземлился на Красной площади. При этом все средства ПВО его видели, все его передвижения фиксировались, однако команды сбить или посадить от руководителя СССР Горбачева так и не поступило, а без команды главнокомандующего никто не посмел взять на себя смелость ликвидировать этот маленький гражданский самолет. Что, кстати, для Горбачева стало поводом для зачистки высшего военного руководства страны с умных и опытных на преданных и послушных, которые потом не стали мешать ликвидации бандами Горбачева-Ельцина страны.



Теперь об Америке. 1 февраля над территорией США пролетел аэростат к штату Монтана, где находится американская ракетная база. Разумеется, Минобороны США объявило аэростат разведывательным устройством. 4 февраля он был сбит.



Это путь аэростата из Китая к США. А ниже фото самого аэростата. Китай заявил, что аэростат является гражданским, исследует атмосферу.



Весь мир с изумлением и смехом наблюдал, как вся военная машина гегемона, т.е. США несколько дней гонялась за воздушными китайскими аэростатами и руководство страны не могло принять решение а что же с этим делать? А когда решили сбить, то и сбить то сразу не получилось, только со второй попытки удалось с дорогущего боевого самолета дорогой ракетой сбить дешевый китайский шарик. Это говорит только о том, что в системе управления и принятия решений в верхушке США есть большие проблемы, не меньшие, чем в позднем СССР.



Кроме того, данный инцидент выявил чисто техническую неготовность американской системы ПВО к отражению атак с использованием таких дешевых аэростатов. У американцев нет таких систем ПВО, какие есть в России, чтобы сбивать на большой высоте и в ближнем космосе опасные объекты. А у нас есть. Но в данном случае меня интересует не военно-технический взгляд на событие, а именно состояние системы управления и принятия решений.



Одной из причин, по которой граждане СССР поддержали Ельцина, была усталость от лицемерия советских партийных работников. На митингах, партийных собраниях некоторые из них проповедовали честность, нравственную чистоту и другие хорошие человеческие качества, а за пределами собраний жили своей жизнью, отличной от заявленного: и водку жрали до умопомрачения, любовниц заводили , и в мафиозных торгово-финансовых схемах участвовали ради личного обогащения и т.д., т.е вместо того, чтобы быть кристально чистым примером для граждан страны, в реальности занимались совсем другим. В результате граждане устали. Почему одним можно все, а другим ничего?



Теперь смотрим на США. Сексуальный скандал вокруг педофилии, поставленной покойным Эпштейном на конвейер для американской элиты, никуда не делся. Джеффри Эпштейном, обвинялся в сексуальном рабстве несовершеннолетних, он устраивал секс-вечеринки с несовершеннолетними для богатых людей, среди которых засветился даже английский Принц Эндрю. Злые языки также утверждали, что он также поставлял подростков и детей для сатанинских ритуальных жертвоприношений.



То, что самого Эпштейна явно убили в тюрьме под видом самоубийства, то, что материалы расследования не выносятся на все экраны США, говорит только о том, что элиты разбираются на основе полученных материалов в тишине и между собой. Но это предлог для передела как власти, так и собственности. Тем не менее, у всех нормальных граждан США, с которыми я говорил, вопрос тот же самый, что и у советских граждан: почему одним можно все, а другим ничего, и почему элита проповедует одно, а делает противоположное?



Теперь о совести, морали, нравственности и идеологии



Основу западной цивилизации несколько столетий подряд составляло христианство в различных его трактовках. Вплоть до середины ХIХ века Западная Европа и все е` законодательство развивалось с оглядкой на Церковь. Только в XX веке христианство стали задвигать назад, но не отказываться от него. Вспомним голливудские и европейские фильмы 50-70-х годов, в них главные герои еще имеют понятия о благородстве, о добре и зле именно с точки зрения христианства. В Советском Союзе в этот момент пропагандируются идеалы коммунистического будущего и настоящего коммуниста, в которых мы также узнаем главные христианские заповеди и ориентиры. Однако советская элита перестала следовать этим принципам и начала лицемерить, у нее стало две морали: одна для улиц, другая для своих. И это одна из причин , по которой советский народ поддержал движение к переменам. Никто не предполагал, что перемены приведут к реставрации капитализма.



В США все последние годы под видом свободы личности на самовыражение началась пропаганда сразу нескольких явлений:



- сексуальной, ничем не прикрытой свободы,



- идеи вины всей белой расы, особенно белых мужчин во всех возможных грехах как перед феминистками, так и перед другими расами,



-всевозможных сексуальных отклонений и извращений, которые ранее осуждались христианством,



-идеи социализма, в первую очередь в виде воинственного троцкизма. Как известно , Троцкий сторонник постоянных нескончаемых революций с целью всеобщей справедливости. При этом параметры справедливости должен определять узкий круг людей. По сути своей, это в нашем понимании и есть глобалисты, только то их крыло, которое требует именно насильственным путем, с помощью революций переформатирования всех государств, стирание между ними границ, но на самом деле в пользу узкого круга вождей, а не ради блага народных масс. И идеи социализма в США тем сильнее, чем больше ошибок в экономике допускает правительство, чем больше расслоение и вымывание среднего класса, тем более эти идеи справедливости в виде троцкизма приобретают сторонников. И уже эти идеи без страха и упрека изучаются в американских университетах, что еще недавно было немыслимо.



Иначе говоря, стержень христианства вырван из станового хребта Америки, явно по указанию сверху со стороны т.н. глубинного государства. Неожиданно агрессивное меньшинство стало навязывать большинству жителей свои взгляды, пристрастия и свою волю. Обычно руководители стран явные и неявные опираются на мнение большинства, по крайней мере с оглядкой на него, но в данный исторический период все с точностью наоборот- меньшинство правит большинством.



Возможно это сделано для того, что сократить рождаемость населения, возможно для того , чтобы разобщить народы и нации еще больше, чем раньше, так как принцип " разделяй и влавствуй " никто не отменял, - много разных теорий на этот счет. Однако, общество, лишенное привычной традиционной шкалы добра и зла – это общество, которое обречено погрязнуть в хаосе революций, гражданских войн, говоря нашим простым языком- беспредела. Хаос- естественный путь к перезагрузке финансовой системы, в которой все должны всем, это путь к переделу власти и собственности. И никакого управляемого хаоса быть не может, спросите математиков и физиков. И когда этот беспредел хаоса достигнет высшей степени ожесточенности и ненависти, то уставшие от него люди будут готовы принять того, кто жесткой рукой наведет порядок и остановит хаос. Даже поклонятся ему как избавителю. И это будет не Христос, это будет Антихрист. Т.е. люди принесут к его ногам свою свободу, поклонятся и и скажут, чтобы он их накормил. Узнаете все предсказанное великим Достоевским в "Братьях Карамазовых" в "Легенде о великом Инквизиторе"? Разумеется, я тоже регулярно думаю об этих проблемах, поэтому написал такое стихотворение:



За Рассвет!



В мире полном пустых обещаний

Ветер гонит людей как песок,

И чем больше имеем мы знаний,

Тем изысканней лозунг и слог.

В Вышнем мире воздастся по Вере,

В этом мире все явно сложней.

Здесь голодные дикие звери

При дележке добычи честней.

Мы живем здесь со сбитым прицелом,

С извращенной шкалою добра.

Занимаясь одним только телом,

Вы распнете по новой Христа.

Вновь иконы кровавостью плачут,

Муэдзины с тревогой поют:

Злой Антихрист и ласков, и мрачен,

Его ложь, как спасенье несут.

Идут в люди святые и старцы,

И в солдаты, как тот Пересвет,

Нас учили любить все посланцы,

Пришло время борьбы за рассвет.



А теперь о чуде, искусственном чуде. В мире запахло рукотворным голодом. То якобы разорваны ковидом и инфляцией цепочки поставок овощей и мяса в Европе, в Англии так уже точно. То якобы проблема с удобрениями, в первую очередь из-за цены на газ. Да есть достаточно пахотных земель, и несмотря на всякие климатические непогоды и неприятности, человечество справлялось до сих пор успешно со всеми продовольственными проблемами. Дешевая еда и дешевые энергоносители – основа спокойной жизни Запада в последние лет 40. Эта эпоха заканчивается как в виду исчерпания дешевых энергоносителей, так и в виду жадности. Жадность позволяет наживаться сильнее прежнего. Поэтому рукотворный голод в ряде стран просто неизбежен. Кроме того, голод заставит принять Антихриста. А его проповедники уже приготовили все, что нужно для электронного концлагеря, даже цифровые деньги. И чуть было не уничтожили нашу свободу в обмен на сертификаты здоровья и прочие документы о прививках жижей от непонятного, но очень своевременного вируса. Еще в момент его первого появления в СМИ я с этого экрана предупредил, что важен не вирус, а то как им воспользуются политики, а также предположил его искусственное происхождение. К сожалению, я оказался прав. Слава Богу, что то ли благодаря победе Правды над Ложью, то ли по провидению Божию, вся эта ковидно-жижная история начинает подходить к логическому завершению. Но атаку голодом никто не отменял, голоду в ряде государств быть. И либо потому, что у людей вдруг не стало денег хватать на еду, либо потому, что продовольствие резко подорожало по ряду причин, либо нарушились производственно-торговые цепочки, либо потому, что кто-то решил навариться и держит продовольствие в загашнике до последнего.



Итак. Мы нашли общие черты кризиса государственного управления в позднем СССР и нынешнем США. Однако есть и различия. А различия таковы:



1) вертикаль власти в СССР была настолько идеально выстроена, что достаточно одного неверного решения на высшем уровне, как вся страна могла мобилизоваться и пойти в правильном направлении, либо рухнуть в одночасье. В США такой строгой вертикали власти нет, там все несколько сложнее. Кроме того, в Федеральную Резервную Систему США и в Минфин США берут действительно самых лучших профессионалов. И именно действия этих профессионалов до сих пор не дали политикам развалить страну или допустить на ее территории резкого обнищания населения и, как следствие – бунтов и потрясений.



2) Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане вгрохал огромные деньги из бюджета СССР не только в саму войну, но и в строительство объектов гражданского назначения для самого афганского народа. Что на самом деле весьма истощало советский бюджет. США тоже много денег потратили на войну в Афганистане, но они тратили их большей частью для отмыва денег, для сумасшедших заработков подрядчиков и т.д. Т.е. деньги из американского бюджета уходили большей частью в пользу ВПК США и чиновников, которые пилили бюджет Пентагона. Те деньги из бюджета по сути своей совершали движение по кругу, за вычетом прибыли частников, они возвращались опять в бюджет в в виде налогов, которые платили предприятия ВПК и подрядчики Пентагона, но никак не на стротельство школ, заводов, и больниц в Афганситане.



3) Правосудие в СССР неофициально все же управлялось с помощью телефонного права- начальники сверху периодически оказывали давление, с которым нельзя не считаться, на судей всех инстанций. В США до последнего времени такие эксцессы были редкостью. Американцы привыкли верить в свою судебную систему и своим судьям. Однако, в последнее время эта система под нажимом агрессивного меньшинства также начала трещать по швам. Но только начала.



Ученье-свет!



Из последней речи нашего Президента мы услышали его понимание ситуации с образованием в стране, из которой следует, что болонская система образования себя не оправдала в нашей стране нужен возврат к прежней модели образования, т.е. к советской, но с учетом самого лучшего из болонской. Суть болонской системы образования в единых стандартах обучения в Европе, и России, которая присоединилась к этой системе. Откровенно говоря , нет ничего страшного в степенях - бакалавр и магистр, в единой форме оценок и т.д. Страшное в этой системе именно прозападная точке зрения на историю, на понятия добра и зла. Для нас, например, все крупные битвы Великой Отечественной Войны крайне важны и изучались нами подробно, для них же это только эпизоды Второй Мировой войны, в которой высадке союзников в Нормандии посвящены огромные главы, а Курской или Сталинградской битве всего пара строк. Т.е. у нас изначально разные понимания главного. Ну, невозможно впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Разные - экономики, ресурсообеспеченность, издержки производства, понятия о справедливости. Кроме того, благодаря болонским стандартам получается, что российские ВУЗы готовили специалистов для запада, т.к. там больше платят . В результате сейчас, когда страна срочно перестраивает российский ВПК для нужд СВО, выясняется, что не хватает высококвалифицированных инженеров и рабочих с опытом работы по специальности. В один день их не подготовишь. Советская система на основе планового хозяйства могла более–менее правильно планировать, сколько каких специалистов и где понадобится лет через 5-10. Вся эта система была разрушена, и мы начали копировать запад, в первую очередь США. В результате проблемы с кадрами и у нас, и в Америке. Так руководитель тайваньской компании TSMC, комментируя строительство завода в США, сказал, что главной проблемой было, где найти нужное количество квалифицированных кадров. Т.е. и у них, и у нас в рамках капиталистической системы и с учетом единых стандартов образования, нет нужного количества высоквалифицированных рабочих и инжнеров. А где же они все тусуются? Правильно, там, где размещено основное реальное производство мира- в Юго-Восточной Азии, и в первую очередь в Китае.



Казалось бы, Китая в этом списке нет. Но в Китае огромное население, а здесь именно в процентах к населению все указано. Дьявол кроется, как известно, в деталях, а еще точнее в типографской краске. Смотрим на ситуацию с высшим образование в нашей стране.



И что мы видим? А в основном люди получают экономическое и юридическое образование, так как спрос на инженеров для производства минимален. Правильно, а зачем они нужны, когда главной фабрикой мира является Китай? И вдруг выясняется, что в условиях международного разделения труда в эпоху антироссийских санкций, никто за нас наши проблемы решать не будет. Вот и встал вопрос, где для военных заводов найти нужное количество высококвалифицированных кадров. Западный ВПК тоже весьма хочет заработать на войне, поэтому очень хочет расширить производство под государственные заказы своих стран, но тоже не знает, где взять нужные кадры. Куда не плюнь, вокруг сплошь дизайнеры, юристы, экономисты, маркетологи и бармены, но не инженеры, не сварщики или токари. Помнится, некоторые возбужденные личности не так давно кричали с экранов , что мир вступает в эпоху цифровой экономики, и все везде будут делать компьютеры и роботы. Может быть, но пока и на Западе, и у нас все лихорадочно ищут инженеров и токарей с фрезеровщиками.



Китайский фактор



А зачем Китаю было дразнить Америку своими аэростатами? Зачем Китай предложил свои мирные инициативы по урегулированию войны на Украине? Почему Китай лихорадочно покупает российские энергоресурсы, которые раньше текли в Европу и по достаточно вменяемым ценам? Ответы на поверхности. Китаю нужно время для того, чтобы приготовиться к возможному военному противостоянию с США и его союзниками, особенно чтобы перевести часть торговых потоков идущих по морю мимо американским военных баз, на другие маршруты, как на Северный морской путь, так и на сушу, на маршруты шелковых путей. По этой же причине Китаю надо запасаться нефтью и другими ресурсами, зерном и иными видами продовольствия. Поэтому последние лет 5 Китай является главным покупателем продовольствия в мире.



Конечно, ввиду того, что США в виде недобросовестной конкуренции, вводят экономические санкции против различных предприятий Китая, особенно против предприятий микроэлектронной промышленности, Китай ищет пути решения этих проблем. Идеальным вариантом была высадка десанта на Тайване и окончательное его воссоединение с материковым Китаем. Но Америка увеличивает свой военный контингент на острове аж в три раза и обещает поставить Тайваню много современного оружия, если, конечно,еще что-то лишнее осталось на складах после постоянных поставок оружия Украине. Кроме того, в битве за ресурсы драки между Китаем и США избежать трудно. Поэтому когда Россия начала свою СВО, Китай молчаливо выступает на стороне России, т.к. СВО запустила процесс переформатирования мира и ухода мира от диктата доллара. К тому же чем больше США поставят оружия и боеприпасов Украине, тем меньше сего этого останется у США для войны против Китая. Поэтому мирные предложения Китая по Украине это пересказ бывших Минских соглашений с китайской спецификой, не более.



Временной фактор



Разумеется, весь ход событий этого года, да и не только, во всем мире определит исход российской СВО на Украине. Чем дольше Запад будет накачивать Украину оружием, деньгами, наемниками, тем больше прибылей будет у предприятий западного ВПК, но тем хуже будет состояние бюджетов западных стран, а в условиях, когда безнаказанно больше денег печатать нельзя, бюджетные дефициты могут снести не одно правительство в мире. Таким образом, видим, что интересы фирмачей в данном случае вступают в противоречие с возможностями государственных бюджетов. А это значит, что дальнейшие потрясения в мире неизбежны, и выкручиваться все страны будут по принципу: "Спасайся, кто может!". Т.е. время тихого размеренного жития закончилось везде, начинается эпоха изменений.



Теперь традиционно стихи поэта, рожденного в феврале.



Борис Леонидович Пастернак 10.02.1890 - 30.05.1960г.



Смелость



Безыменные герои

Осажденных городов,

Я вас в сердце сердца скрою,

Ваша доблесть выше слов.



В круглосуточном обстреле,

Слыша смерти перекат,

Вы векам в глаза смотрели

С пригородных баррикад.



Вы ложились на дороге

И у взрытой колеи

Спрашивали о подмоге

И не слышно ль, где свои.



А потом, жуя краюху,

По истерзанным полям

Шли вы, не теряя духа,

К обгорелым флигелям.



Вы брались рукой умелой -

Не для лести и хвалы,

А с холодным знаньем дела -

За ружейные стволы.



И не только жажда мщенья,

Но спокойный глаз стрелка,

Как картонные мишени,

Пробивал врагу бока.



Между тем слепое что-то,

Опьяняя и кружа,

Увлекало вас к пролету

Из глухого блиндажа.



Там в неистовстве наитья

Пела буря с двух сторон.

Ветер вам свистел в прикрытье:

Ты от пуль заворожен.



И тогда, чужие миру,

Не причислены к живым,

Вы являлись к командиру

С предложеньем боевым.



Вам казалось - все пустое!

Лучше, выиграв, уйти,

Чем бесславно сгнить в застое

Или скиснуть взаперти.



Так рождался победитель:

Вас над пропастью голов

Подвиг уносил в обитель

Громовержцев и орлов. Источник - Завтра

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