Русская разведка: долгий путь на Ташкентию (история), - В.Фетисов

17:03 03.03.2023

Екатерина II проявляла повышенный интерес к восточным рубежам России – к бескрайним среднеазиатским просторам и населяющему их народу. И тут представился случай.



В 1792 году правитель Ташкента Юнус-Ходжа обратился к начальнику Сибирской линии с предложением о расширении взаимной торговли, "чтобы всегда российские купцы для умножения торговли ездили в Ташкентию, а мы-в Россию". Петербург также был заинтересован в торговле с "ташкентцами, куканцами (кокандцами), бухарцами и кашгарцами".



В апреле 1795 года генерал-майор Яков Боувер, командующий Сибирской линией представил Екатерине II записку с предложением организовать "через Бухарию и Ташкентию" торговлю с Индией и "сим новым путем от крепости Святого Петра до Индии можно дойти во 120 дней - 6000 верст". Императрица принимает решение.



В 1794 году царский наместник в Сибири генерал Густав-Эрнест Штрандман получил высочайшее повеление направить в Среднюю Азию "под секретным видом экспедиции для узнавания сего края во всех отношениях". Кандидатуру для выполнения опасной миссии долго искать не пришлось. Выбор остановили на Тимофее Бурнашеве, выделяющимся среди ровесников изобретательностью, острым умом, отличными успехами в стрельбе и недюжинной физической силой.



Тимофей, сын простого казака, окончил с отличием Барнаульское горное училище, работал на руднике в качестве инженера и создал там первую в России специальную лабораторию по исследованию полезных ископаемых. Затем – служба в одном из отрядов Сибирского корпуса.



Юноше в ту пору шел 22-й год. Подготовка к экспедиции проходила в обстановке строжайшей секретности.



"Велено было мне назваться русским купцом, – напишет позднее Бурнашев, – а между тем воспрещено даже любопытствовать о настоящем моем звании и мне не иметь ни с кем никакого обращения и знакомства, кроме главного правителя дел, отправка моя будет с Оренбургской линии из-под города Троицка, при купеческом караване татар. Наперво в Большую Бухарию, а оттуда через Самарканд, Ходжемент, Уратубу, Кокан – в Ташкентию. Из сего места через Туркестан, Киргизскою степью обратно в Россию". Вместе с Тимофеем отправлялся унтер-офицер Сибирского корпуса Безносиков.



Впрочем, "русские купцы" прибыв в Бухару, все равно вызвали подозрение у местных властей и были взяты под неусыпное наблюдение. Вначале их тщательно допросили: кто они, куда следуют и зачем? Разведчики с честью выдержали испытание, после чего к ним приставили караул и запретили посещать город. Но вскоре, подозрения были рассеяны и Бурнашев с товарищем, были даже приняты властителем Бухары Шахмурад-ханом, после чего получили полную свободу и несколько месяцев пробыли в Бухаре.



"В сие время, – вспоминал Тимофей, – успели собрать много нужных и любопытных сведений. Все путевые замечания делал я придуманными мною еще в России знаками, дабы никто не мог их читать, и даже товарищ мой не мог разбирать сего моего письма". Однако в Ташкент в этот раз русским разведчикам попасть не удалось и в мае 1795 года, они отправляются в обратный путь.



Бухарская служба безопасности, делает все, чтобы русские не смогли вернуться на родину. На караван Бурнашева у реки Сыр-Дарьи. нападают разбойники. Тимофею удалось скрыться под покровом ночи и он в одиночку добирается до Оренбурга.



Отчет отважного разведчика был немедленно отправлен управляющему кабинетом императрицы А. М. Грибовскому, а сам Тимофей, был щедро вознагражден за выполнение опасного задания.



В 1795 году, была предпринята вторая попытка добраться до крупнейшего города Средней Азии. Бурнашев был вновь "вытребован через наречного в Омск", для участия вместе с А.С. Безносиковым в экспедиции в Ташкент, но уже через казахскую степь. И вновь неудача. Пройдя около 500 километров путешественники из-за страшной метели и холодов вынуждены были вернуться назад.



В начале 1798 года инспектор Сибирской дивизии племянник прославленного полководца Суворова князь А.И. Горчаков поручает Бурнашеву организовать новую секретную экспедицию в малоизученные районы Киргизской степи. Подготовка заняла около двух лет. Тимофей должен был под видом посланника выехать к одному из киргизских султанов и по пути собрать как можно более полную информацию о "ташкентских землях и секретных проходах через Голодную и Киргизскую степи".



Шесть месяцев Бурнашев с десятью казаками и султаном Младшего Жуза Букеем кочевал по безводным степным просторам и, наконец, посетил Ташкент, где вручил местному правителю Юнусходже послание Павла I.



Русский путешественник впервые дал подробное описание этого города и его окрестностей, образа жизни и быта жителей, торговле, хозяйстве, вооружении, о правителе Ташкента и многом другом.



Как горного инженера Бурнашова, конечно же, в первую очередь интересовали полезные ископаемые, и с этой целью он посещает горные отроги Тянь-Шаня. В своем подробном описании "Ташкентских земель" Тимофей отмечает: "В одной только горе найдены рудные признаки с малым содержанием меди, где есть и небольшие выработки прежних народов, однако нет в оных надежды к лучшим открытиям. В сих же горах ташкентцы выплавляют довольно хороший чугун и из него делают различную посуду и другие изделия".



По возвращении на родину Бурнашев вновь отправляет отчет в Петербург, который получает высочайшую оценку. "За усердие" разведчик был пожалован чином горного штаб-офицера, а через какое-то время назначен управляющим Локтевского сереброплавильного завода.



В 1821 года Тимофей Бурнашев назначается начальником Нерчинского горного округа и оказывается невольным тюремщиком сосланных сюда декабристов: Волконского, Оболенского, Муравьева, Трубецкого и других.



Оболенский в своих воспоминаниях пишет: "… приехал и начальник Нерчинских заводов - берг-гауптман Тимофей Степанович Бурнашев - взглянуть на нас; на словах он был довольно груб, но в его распоряжениях видно было желание облегчить наше положение, не обременяя нас излишней тягостью".



Выйдя в 1832 году в отставку, Тимофей Степанович возвращается в Барнаул, где увлекается селекцией, – награждается золотой медалью за разведение китайского и других сортов табака, – и становится членом двух московских обществ – испытателей природы и сельского хозяйства.



Умер разведчик и ученый в Барнауле в 1849 году. До взятия Ташкента оставалось 16 лет.



Владимир ФЕТИСОВ, автор книги "Дуэль на Крыше мира. Эпизоды Большой игры"