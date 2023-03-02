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В Туркменистане обновили кабмин – с акцентом на нефтегазовый сектор, - Е.Беличков
19:13 03.03.2023

В ТУРКМЕНИСТАНЕ ОБНОВИЛИ КАБМИН – С АКЦЕНТОМ НА НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР
Спустя почти год после прихода к власти Сердар Бердымухамедов вновь провел перестановки в правительстве, уделив особое внимание отраслям, связанным с инфраструктурой и экономикой. Назначения в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) совпало с активизацией внутренних и внешних проектов Туркменистана в нефтегазовом секторе – за их успех будет отвечать новый вице-министр. Кроме того, эти проекты могут открыть новые возможности для партнерства Ашхабада и Москвы.

Президентские кадры "переходят по наследству"?
Февраль запомнился в Туркменистане обновлением правительства: так, Ia-centr.ru уже сообщал, что 3 февраля был назначен новый министр национальной безопасности Назар Атагараев. В середине месяца перестановки кабмина продолжились - их ключевой составляющей стали инфраструктура и экономика. 10 февраля в Ашхабаде состоялось расширенное заседание правительства, посвященное итогам 2022 года. После докладов несколько министров были уволены.

Мухамметгелди Сердаров ушел в отставку с поста министра финансов и экономики, который он занимал с 2020 года. Одновременно он был снят с поста управляющего Всемирным банком от Туркменистана. Также известно, что Сердаров являлся координатором со стороны Ашхабада по технической помощи от Европейского союза. Новым главой Минфинэкономики и управляющим ВБ стал Сердар Джораев, повышенный с должности замглавы ведомства.

Были освобождены от должности два вице-премьера - Шахым Абдрахманов, курировавший вопросы ТЭК, и Чарымырат Пурчеков, отвечавший за строительство, промышленность и энергетику. В январе 2023 года оба получили строгий выговор за недостатки в работе.

Характерно, что уволенные чиновники были назначены в кабмин в 2020–2021 годах, во время правления президента Гурбангулы Бердымухамедова. Все трое ушли в отставку с формулировкой "в связи с переходом на другую работу", однако о новых назначениях для них не сообщалось.
Новым вице-премьером по строительству и энергетике стал Баймырат Аннамаммедов - по традиционной для страны схеме карьерного роста он был переведен с должности министра промышленности и строительного производства. На прежнем посту его заменил Тойгулы Нуров, назначенный министром строительства 16 февраля. Ранее он возглавлял отдел строительных материалов в структуре ведомства.

Второй новый вице-премьер Ашыргулы Беглиев будет курировать работу ТЭК. С апреля 2022 года он являлся советником президента по нефтегазовому сектору. Кроме того, он тесно связан с госконцерном "Туркменгаз", который возглавлял в 2015–2017 годах.

По неподтвержденным данным, вскоре после назначения на должность вице-премьера Беглиев поставил на ключевые должности в "Туркменгазе" своих протеже. Сообщалось, что 16 февраля зампредседателя концерна по добыче и переработке газа стал доверенный человек Беглиева Максат Бабаев, сменив Атамурата Чарыева. Кроме того, зампредседателя "Туркменгаза" по вопросам экспорта и внешнеэкономических связей стал Мурад Арчаев. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

В 2010-х годах Арчаев и Бабаев уже занимали руководящие должности в "Туркменгазе" и кабмине, но были отстранены отцом действующего президента страны. Так, Арчаев в 2020 году был уволен "за недостатки в работе".
Нефтегазовый сектор Туркмении ждут перемены?
Ротации февраля демонстрируют внимание президента к инфраструктуре и экономике. Напомним, Сердар Бердымухамедов до избрания главой государства в марте 2022 года сам был вице-премьером по финансово-экономическим вопросам. Ключевой отраслью страны остается нефтегазовый сектор, на развитии которого был сделан акцент на заседании кабмина 10 февраля.

Президент обозначил основные задачи Беглиеву как новому вице-премьеру по ТЭК: ускорить разработку группы газовых месторождений "Галкыныш", привлечь иностранные компании к освоению акватории Каспия, обеспечить надежное снабжение газом для внутренних и внешних потребителей.
Одновременно активизировались внешние меры Ашхабада по линии ТЭК. 11–12 февраля состоялся визит Гурбангулы Бердымухамедова в ОАЭ, в котором участвовал свежеиспеченный вице-министр Беглиев. 15 февраля с рабочим визитом в Туркменистан прибыл председатель "Газпрома" Алексей Миллер.

Возможно, назначения в ТЭК и активизация внешних связей по газовой линии являются сигналом более глубоких изменений в нефтегазовой политике Ашхабада. Туркменистан дистанцируется от проекта "тройственного газового союза" России, Узбекистана и Казахстана, однако в условиях мирового энергокризиса Ашхабад проявляет признаки "разворота" к российской топливной стратегии.
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Приоритеты Туркменистана в нефтегазовом секторе Ia-centr.ru обсудил с экономистом, членом научного совета АНО "Афанасий Никитин" Александром Караваевым. По мнению эксперта, назначение Беглиева едва ли может серьезно повлиять на стратегию Ашхабада в нефтегазовом секторе:

"Существует вероятность, что у Беглиева могут быть "завязки" на добывающие концерны, но по факту вице-премьер по ТЭК - просто исполнитель, один из топ-менеджеров политики, решения в которой принимают отец и сын Бердымухамедовы".

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По мнению эксперта, Ашхабад в ближайшее время может подключиться к формированию "нового пула российского углеводородного экспорта". В этой модели Туркменистан превратится в региональный хаб продвижения российского газа:

"Вокруг ТЭК Туркмении сохраняется главная внешнеполитическая интрига: как по-новому будет обустроено взаимодействие с Россией, которая теперь перенаправит значительную часть экспорта с европейского направления в Каспийский регион, на южные трубопроводы. Вероятно, российская сторона частично будет продавать сырье из туркменских месторождений, особенно перспективная группа которых - "Галкыныш" - содержит десятки триллионов кубометров топлива. То есть часть газа будет добываться в Туркменистане, но товарно он станет элементом российского экспорта".

Вероятно, планы Сердара Бердымухамедова по развитию инфраструктуры и задачи, которые он ставит перед новым вице-премьером по ТЭК, нужно рассматривать именно в контексте подключения Ашхабада к российскому проекту.

Евг.Беличков

Источник - ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677859980


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