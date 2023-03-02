Сменил дом на Рублевке на блиндаж: российский миллионер стал легендарным офицером, уничтожившим сотни нацистов

19:34 03.03.2023

Российский миллионер-доброволец стал легендарным командиром артиллерийского дивизиона на Сватовском рубеже



Александр КОЦ



Работа артиллеристов из "дивизиона Грозного", о котором на Сватовском рубеже ходят легенды.



