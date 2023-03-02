Авария на АЭС оставила половину Аргентины без электричества

19:44 03.03.2023

Авария на АЭС погрузила половину Аргентины во тьму: людей призвали не покидать дома вечером



Максим ПЛОТНИКОВ



На пастбищах загорелась трава, после чего огонь перекинулся на ЛЭП и спровоцировал короткое замыкание во всей сети



