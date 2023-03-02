Послом Англии в Киргизию приедет Ник Боулер из Киева

19:45 03.03.2023

Назначен новый посол Великобритании в КР - пока работает в Киеве



Назначен новый посол Великобритании в Киргизии - Ник Боулер, сообщает дипломатическое представительство.



К новой миссии Боулер приступит в июне. Сейчас (с 2020 года) он является главой программного отдела посольства Великобритании на Украине. В Киргизии Боулер сменит завершившего свою миссию Чарльза Гаррета.



Ранее он работал заместителем и. о. директора Департамента международного развития Великобритании в КР и был руководителем "группы по вопросам реформ и безопасности на оккупированных палестинских территориях".