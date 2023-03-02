 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 03.03.2023
21:19  Идентичность как разменная монета: почему молдовенизм капитулировал, - А.Логофет
20:41  Набиуллина везет в Иран рецепты стабилизации риала
20:35  Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов
20:10  Зачем Пакистану Центральная Азия? - Р.Галимов
20:07  Центральная Азия: почему квалифицированные кадры покидают регион?
19:45  Послом Англии в Киргизию приедет Ник Боулер из Киева
19:44  Авария на АЭС оставила половину Аргентины без электричества

19:34  Сменил дом на Рублевке на блиндаж: российский миллионер стал легендарным офицером, уничтожившим сотни нацистов
19:13  В Туркменистане обновили кабмин – с акцентом на нефтегазовый сектор, - Е.Беличков
17:03  Русская разведка: долгий путь на Ташкентию (история), - В.Фетисов
16:56  Великий инквизитор, рукотворный голод и советские грабли. Хроники смуты: февраль 2023 года
15:51  В пирамиде Хеопса археологи нашли таинственный 9-метровый коридор
15:05  Как США 10 лет мешают строительству газопровода Иран-Пакистан
15:03  Россию ждет неотвратимая сталинизация? - А.Фефелов, И.Шишкин
13:51  Идеолога белорусской про-западной контры Беляцкого (нобелевского лауреата) осудили на 10 лет
13:19  Фуркат Сидиков поедет послом Узбекистана в США
13:03  Выгонят из библиотеки? Финансирование бывшего первого Казелбасы резко урежут
13:02  Мирзиеев анонсировал проведение в Самарканде "Саммита безграничных возможностей"
12:51  Эти "возродят"... Известный мутно-питерский бизнесмен Букато займется водными проектами в стране Аркадага
12:46  Казахстан и Узбекистан создали совместную компанию "УзКазТрейд" для увеличения взаимного товарооборота
12:27  Неувядаемая узбекистанская гимнастка Чусовитина блеснула на Кубке мира в Дохе
12:15  Какие мероприятия пройдут в честь Навруза в Таджикистане?
12:08  В Кыргызстане арестован очередной блогер-вымогатель
10:08  США взяли курс на свержение исламского режима в Иране, - Вл.Прохватилов
09:52  Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц в Казахстане вызывают бурный дискурс? - Ирина Мишура
08:36  Все кругом - народное... В узбекском Хавасте разворовали "Народный банк"
07:31  Конкуренция между США и Китаем: побеждает Илон Маск, - Тимур Сейтмуратов
06:28  Есть ли у России союзники? - СП
00:57  Байден захотел эту войну. Не спрашивайте меня, почему.., - Сеймур Херш
00:52  Боевиков из Центральной Азии вербуют региональные террористические группировки, - Лариса Шашок
00:49  Китайские бизнесмены хотят, чтобы новый премьер был храбрецом, - НГ
Четверг, 02.03.2023
22:47  Диверсанты на Брянщине создают casus belli, - Владимир Мухин
21:54  Арабская красавица Яра Алхогбани стала первой саудовской теннисисткой
20:49  Первым замом минпромышленности Таджикистана назначен г-н Курбонзода и другие назначения
20:35  Роспремьер Мишустин прибыл с визитом в Душанбе
20:34  В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка
20:27  "Хуаньцю шибао": план США подорвать влияние России в Центральной Азии обречен на провал
18:49  Эрдоган под ударом. Политические итоги землетрясения, - Алина Сбитнева
13:45  Развод по-американски: сторонники Трампа призывают к реконструкции федерализма США
13:19  Келинки писали каламом... В кыргызском Сузаке вскрыто подпольное женское медресе
13:18  "Радужный" цензор. Одиозный экс-министрKZ Абаев получил вкусную синекуру - назначен замгенсека СНГ
13:00  20% молодежи США - нетрадиционной ориентации: война вокруг ЛГБТ будет усиливаться
12:48  Укр-диверсанты уже в Брянской области: все ближе к Кремлю
12:31  Правительство Казахстана работает на "тройку"... С минусом, - Данияр Ашимбаев
12:24  Дожить до рассвета. Каким будет новый парламент Казахстана, - Марат Асипов
12:17  Песков, Базалвук и мразиши из РУДН. Картина маслом
12:12  Чебурашка ищет друзей... Досаев войдет в историю Алматы как самый хамский и бесполезный аким
11:36  Ценовой Эверест: есть ли предел стоимости жилья в Астане и Алматы? - Алма Бектенова
11:35  Тамара не устала: почему чудаковатая Дуйсенова осталась на посту главы Казминтруда?
11:26  Центральная Азия: принцип добрососедства, - Якуб Толибов
10:34  Россия резко нарастила поставки в Китай "боевого" урана. Якобы, для мирного реактора CFR-600
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Центральная Азия: почему квалифицированные кадры покидают регион?
20:07 03.03.2023

В постсоветский период все страны Центральной Азии столкнулись с "утечкой мозгов" (исследователи включают в это понятие и академическую миграцию студентов, остающихся работать за рубежом). В условиях цифровизации, усилившейся после пандемии COVID-19, отток специалистов грозит "пятерке" технологическим отставанием и серьезными политическими рисками. Причины и вызовы интеллектуальной миграции проанализировали к. п. н., старший преподаватель МГИМО МИД РФ Бахри БАХРИЕВ и к. п. н., независимый исследователь Шерали РИЗОЕН.

Казахстан: тренд миграции сохраняется

По статистике, в потоке казахстанской эмиграции доля высококвалифицированных специалистов составляет около 30 %. Доля специалистов с высшим образованием, покидающих Казахстан, растет. Сохраняется высокая динамика образовательной миграции: на 2018 год за пределами страны обучались свыше 120 тысяч казахстанцев, из них 39,6 тысячи учились в России, 17,6 тысячи - в КНР и 1,6 тысячи - в Южной Корее.

Акорда не сформулировала комплексной стратегии по интеллектуальной миграции, однако отдельные ее аспекты упоминаются в государственных документах с 2013 года. Кроме того, с 1993 года в стране действует госпрограмма "Болашак", призванная извлечь позитивные плоды из образовательной миграции. В рамках программы казахстанцы получают образование в ведущих западных вузах с обязательным условием трудоустройства в Казахстане - в настоящее время больше 500 ее бывших стипендиатов работают на высоких госдолжностях страны.

Материалы по теме: В Казахстане решают, что делать с молодежью

Узбекистан: новые вузы и возврат диаспоры

Открытой статистики по интеллектуальной миграции в стране нет - косвенным признаком ее высокой динамики остается миграция в образовании. По опросам, около 39 % выезжающих за рубеж узбекистанских студентов намерены остаться в стране обучения. Одна из причин миграции - недостаточные возможности для самореализации и слабость социальных лифтов в Узбекистане.

Администрация Шавката Мирзиеева разработала три подхода к ограничению интеллектуальной миграции. Ташкент привлекает в страну ведущие зарубежные вузы - только в 2019 году в стране открылось 6 филиалов престижных российских университетов. В 2018 году также был учрежден фонд "Эл-юрт умиди" ("Надежда народа"), предоставляющий гранты "возвратного" обучения в ведущих вузах мира. При создании фонда правительство инвестировало в него $75 млн, уже в 2018–2019 годах стипендиатами программы стали 958 человек.

С 2017 года действует программа "Буюк келажак" ("Великое будущее"), задействующая интеллектуальный потенциал узбекской диаспоры. В наши дни состав Совета экспертов программы превышает 300 специалистов с обширным профессиональным опытом в 25 странах. Многие кадры благодаря программе вернулись в Узбекистан, заняв высокие государственные посты. Подход Ташкента к ограничению интеллектуальной миграции можно считать образцовым для ЦА.

Киргизия: упадок системы образования

Хронические проблемы в политике и экономике привели к тому, что за пределами Киргизии - в основном в России - работают больше 1,5 млн граждан страны. 13 % трудовых мигрантов имеют высшее образование, 9 % - среднее профессиональное. После вступления страны в ЕАЭС поток миграции феминизируется, в основном за счет специалистов-педагогов. Более 33 % студентов Киргизии, обучающихся за рубежом, не намерены возвращаться на родину.

По оценкам местных специалистов, Киргизия неспособна обучить граждан высокотехнологичным специальностям своими силами. Страна сталкивается с нехваткой квалифицированных специалистов в образовании, науке, промышленности и здравоохранении. Интеллектуальная миграция "молодеет": в будущем Киргизия может столкнуться с катастрофическим дефицитом научных кадров, что станет серьезным вызовом для построения конкурентоспособной экономики.

Таджикистан: кадровый кризис - кризис в экономике

Если в первые годы независимости из страны уезжали в основном русскоязычные специалисты, то сегодня ее покидают местные жители с научными степенями и перспективная молодежь. Страна сталкивается с дефицитом кадров в образовании, здравоохранении, промышленности. Но достоверной статистике по "утечке мозгов" в Таджикистане нет.

Еще в 2010 году в стране была принята "Концепция о привлечении зарубежных соотечественников в качестве партнеров развития отечества", однако экономические проблемы не позволяют Душанбе реализовать программы возвращения специалистов. Страна также предпринимает ряд мер "возвратной академической мобильности". Среди них - президентская стипендия "Дурахшандагон", участники которой обучаются в зарубежных вузах и НИИ с условием возвращения в Таджикистан.

Читайте также:Пан или пропал: кто из стран Центральной Азии находится в ловушке бедности?

Туркменистан: закрытые границы и деградация в образовании

По разным подсчетам, за постсоветский период Туркменистан покинуло до 533 тысяч человек, из них 107 тысяч - этнические туркмены, вероятно, покинувшие страну безвозвратно. В Туркменистане статистика по эмигрантам является государственной тайной, что также не позволяет оценить масштабы интеллектуальной миграции. По мнению аналитиков, в Туркменистане сохраняется острая нехватка квалифицированных кадров, а система образования деградировала.

Сегодня Ашхабад искусственно ограничивает выезд граждан за рубеж. Особое внимание уделяется ограничению студенческой мобильности: с 2019 года Минобр Туркменистана составил список зарубежных вузов, дипломы которых не признаются внутри страны. Уезжающих студентов зачастую обязывают отказываться работать за границей. Вероятно, власти опасаются появления оппозиционных настроений у мигрантов с современным образованием.

В условиях нестабильности мировых цен на энергоресурсы угрозу для Ашхабада также представляет отток валюты. В настоящее время конвертация валют в стране ограничена, что мешает родителям оплатить обучение детей за границей.

"Утечка мозгов" станет политическим вызовом для региона?

По последним данным Индекса интеллектуальной миграции, наименьший уровень интеллектуальной миграции демонстрируют Казахстан (4,2 пункта в рейтинге из 10) и Туркменистан (4,5). Самый высокий уровень у Киргизии - 6,7. Некоторые страны ЦА имеют значительный потенциал для подготовки кадров, но не всегда могут их удержать.

Существуют три сценария последствий "утечки" человеческого капитала из Центральной Азии. В первом случае такие кадры помогут росту наукоемких отраслей и инноваций в своих странах. Второй сценарий сохранит статус-кво: страны региона останутся миграционными донорами для более развитых государств, что дополнительно будет сдерживать социальное недовольство внутри ЦА.

Третий сценарий может привести к ряду негативных последствий:

1) кадровому голоду, снижению уровня жизни и кризису национальных экономик;

2) возникновению организованной зарубежной политической оппозиции со связями и специальными знаниями, что создаст неожиданные проблемы для региональных правительств;

3) социальным протестам и всплеску политического экстремизма.

Значительным фактором кризиса станут "новые медиа" и социальные сети, усиливающие влияние на массовое сознание жителей Центральной Азии.

В условиях геополитической турбулентности миграционные настроения в Центральной Азии могут использовать внерегиональные державы в рамках политики "мягкой силы". За 30 лет направления потоков интеллектуальной миграции из стран ЦА изменились - сегодня они охватывают все регионы мира. В то же время интеллектуальная миграция и рост международных связей могут стать дополнительным драйвером евразийской интеграции.

Читайте на сайте проекта ResearchGate полную версию исследовательской статьи
"Центральная Азия перед вызовами интеллектуальной миграции: тенденции и перспективы"
https://www.researchgate.net/publication/367264719_Central_Asia_in_the_Face_of_Intellectual_Migration_Challenges_Trends_and_Prospects

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677863220


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы продлили действие норм о финансовой поддержке предпринимателей
- Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов
- Ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Алихан Смаилов и Чжан Сяо
- Государственный советник встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
- Программа AMANAT: Инвесторы будут вкладываться в развитие регионов
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены в Правительстве
- Предвыборный штаб демпартии "Ак жол" провел встречи с трудовыми коллективами Карагандинской области
- Даурен Абаев назначен заместителем генсекретаря СНГ
- Проект Закона об изменениях в республиканский бюджет на 2023-2025 годы презентовали в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  