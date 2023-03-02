Зачем Пакистану Центральная Азия? - Р.Галимов

20:10 03.03.2023

С 1991 года Исламабад последовательно продвигает свои интересы в регионе, "привязывая" к себе страны "пятерки" при помощи кредитов, логистического и военного сотрудничества. Логику интересов Пакистана в Центральной Азии проанализировали специалисты Ташкентского государственного университета востоковедения (Узбекистан) в статье для научного журнала Oriental Journal of History, Politics and Law.



Кредиты в обмен на сырье?



Пакистан проявляет внимание к Центральной Азии с 1991 года. Стремясь закрепиться в регионе, Исламабад сразу после распада СССР предложил государствам ЦА выгодные кредиты. В декабре 1991 года $30 млн получил Ташкент. Независимой Киргизии Пакистан передал $10 млн на строительство фармацевтического завода в Бишкеке. Исламабад дважды (в 1994-м и в 2000 годах) откладывал погашение кредита на 6 лет, поскольку Киргизия не имела возможности вернуть деньги.



В 1995 году был подписан четырехсторонний договор о транзитной торговле между Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем и Пакистаном. Особый интерес для Исламабада представляет Казахстан - страна с доступным сырьем и развитой базовой инфраструктурой. В Казахстане были зарегистрированы 69 пакистанских корпораций.



Пакистан планомерно наращивает двустороннюю торговлю со странами ЦА, с каждой из которых сформированы Совместные экономические комиссии (JEC). Кроме того, Исламабад продвигает проект региональной финансовой интеграции.



Однако больше всего Центральная Азия интересует Исламабад как источник энергоресурсов, которыми Пакистан не владеет в достаточном количестве.



Чтобы получить к ним доступ, пакистанское правительство продвигает в регионе несколько масштабных транзитных проектов.



Южноазиатский транзит



Пакистан предлагает странам Центральной Азии короткий и дешевый выход к мировому океану, а значит, и к глобальным рынкам - через порты Гвадар и Карачи. Стремясь наладить транспортировку электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Пакистан и Афганистан, Исламабад продвигает проект Регионального электроэнергетического рынка Центральной Азии и Южной Азии (CASAREM).



Заинтересованность в развитии энергетического и торгового коридора Кашгар - Гвадар также проявляет Китай. В рамках черытехсторонних соглашений Исламабад и Пекин подсоединили государства ЦА к маршруту Каракорумского шоссе - от Кашгара в Китае в Бишкек и далее в Казахстан. В частности, Таджикистан подключился к маршруту после строительства автотранспортной линии Мургаб - Кульма, соединившей автомагистраль "Каракорум" с Пакистаном.



Сегодня Пакистан продвигает для ЦА транспортный проект железной дороги Термез - Мазари-Шариф - Кабул - Пешавар, строительство которой еще не завершено.



Большой интерес к проекту сохраняет Узбекистан: еще в 2021 году президент Шавкат Мирзиеев заявил, что считает расширение транзита между Центральной и Южной Азией одним из приоритетов своей внешней политики.



Кроме того, с 2002 года Исламабад продвигает проект газопровода из Туркменистана в Афганистан и Пакистан (с 2012 года, после присоединения Индии, - TAPI). На сегодняшний день этот маршрут остается нереализованным.



Борьба с терроризмом



Исламабад поддерживает интерес к себе со стороны центральноазиатских правительств, предлагая им сотрудничество в военной сфере - прежде всего по части подготовки кадров. Так, Пакистан бесплатно обучает офицеров военно-воздушных, военно-морских и сухопутных войск Туркменистана. Кроме того, соглашение об обмене опытом было заключено с Казахстаном и Узбекистаном.



В 2000-х годах Пакистан подписал с Узбекистаном серию соглашений об экстрадиции, обмене разведданными и совместной борьбе с террористами - прежде всего из "Исламского движения Узбекистана" (организация, деятельность которой запрещена в России). Тогдашний лидер Пакистана Первез Мушарраф обещал Исламу Каримову зачистку узбекистанских террористов, засевших в горных пакистанских ущельях. В настоящее время Пакистан совместно со странами ЦА участвует в борьбе с терроризмом и наркотрафиком в рамках ШОС.



Сотрудничество в борьбе с терроризмом необходимо Исламабаду не только как дипломатический козырь. Именно нерешенные проблемы безопасности в Южной Азии остаются главным препятствием на пути интересов Пакистана в Центральной Азии.



Нестабильность в Афганистане негативно влияет как на проект трубопровода TAPI, так и на развитие торгового маршрута из ЦА до пакистанских портов Гвадар и Карачи.



Полную версию аналитической статьи

"Интересы Пакистана в регионе Центральной Азии: динамика сотрудничества"

https://cyberleninka.ru/article/n/interesy-pakistana-v-regione-tsentralnoy-azii-dinamika-sotrudnichestva

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