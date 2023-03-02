Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов

20:35 03.03.2023

Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем

Андрей Соколов

02.03.2023

Америка будет "опустошена"?

В Америке готовится к печати книга "Следующая крупная война: смогут ли США и их союзники победить Китай?". Ее автор Росс Бэббидж - внештатный старший научный сотрудник Центра стратегических и бюджетных оценок в Вашингтоне и генеральный директор Стратегического форума в Канберре, бывший старший советник нескольких министров обороны Австралии. На страницах газеты New York Times он рассказал, как США собираются воевать с Китаем и чем это, по его мнению, может для них закончиться.



Автор книги и статьи в NT считает, что крупная война в Индо-Тихоокеанском регионе сейчас более вероятна, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Упомянув о том, что руководитель Китая Си Цзиньпин заявил, что объединение Тайваня с материковым Китаем "должно быть достигнуто", он полагает, что "его режим коммунистической партии стал достаточно сильным - в военном, экономическом и промышленном отношении - для того, чтобы захватить Тайвань и напрямую бросить вызов Соединенным Штатам в борьбе за господство в регионе".



Таким образом, предупреждает Бэббидж, "на карту поставлены жизненно важные стратегические интересы Соединенных Штатов. Успешное китайское вторжение на Тайвань пробило бы брешь в системе обороны США и их союзников в регионе, серьезно подорвав стратегическое положение Америки в западной части Тихого океана, и, вероятно, отрезало бы США доступ к ведущим в мире производителям полупроводников и других критически важным компонентов, производимым на Тайване".



Напомнив, что президент США Джо Байден уже неоднократно заявлял, что будет защищать Тайвань, Росс Бэббидж считает, что лидеры в Вашингтоне при этом "должны избегать неосторожного вступления в войну с Китаем, потому что это будет не похоже ни на что, с чем когда-либо сталкивались американцы.



Граждане США привыкли отправлять своих военных воевать далеко от дома. Но Китай - враг для них другого рода - военная, экономическая и технологическая сила, способная дать почувствовать войну на их родине.



"Как профессиональный стратегический аналитик и специалист по оборонному планированию, в том числе для министерства обороны Австралии, - пишет аналитик, - я провел десятилетия, изучая, как может начаться война, как она будет развиваться, а также военные и невоенные операции, которые Китай готов проводить. Я убежден, что вызовы, стоящие перед Соединенными Штатами, серьезны, и их граждане должны лучше осознавать их".



По его словам, предстоящий "военный сценарий устрашает". Китай нанесет такой стремительный удар, что США и их союзники не успеют опомниться. "Китай, - уверен Бэббидж, - вероятно, предпримет молниеносную воздушную, морскую и кибератаку, чтобы захватить контроль над ключевыми стратегическими целями на Тайване в течение нескольких часов, прежде чем Соединенные Штаты и их союзники смогут вмешаться".



Напоминая о позорном бегстве войск США из Афганистана, он указывает, что "Тайвань немного больше штата Мэриленд; если вы вспомните, как быстро Афганистан и Кабул пали перед талибами в 2021 году, вы начнете понимать, что захват Тайваня может произойти относительно быстро. У Китая также есть более 1 350 баллистических и крылатых ракет, готовых нанести удар по силам США и их союзников в Японии, Южной Корее, на Филиппинах и удерживаемых американцами территориях в западной части Тихого океана" А кроме того, Соединенным Штатам придется столкнуться с противником, "обладающим крупнейшим в мире военно-морским флотом и крупнейшей в Азии военно-воздушной силой".



Но у Китая есть не только мощный флот и ракеты. "За последние два десятилетия Китай, - пишет Бэббидж, - создал огромные возможности для ведения политической и кибервойны, предназначенные для проникновения, манипулирования и подрыва функционирования Соединенных Штатов и их союзных правительств, медиа-организаций, бизнеса и гражданского общества".



Если разразится война, можно ожидать, что Китай воспользуется всем этим для нарушения связи, распространения фейковых новостей и другой дезинформации. Его цель будет состоять в том, чтобы способствовать замешательству, расколу и недоверию в обществе, а также он будет препятствовать принятию решений. Китай может усугубить эти действия атаками на спутники или связанную с ними инфраструктуру. Кибератаки будут также направлены на нарушение электро-, газо-, водоснабжения, работы транспорта, функционирования здравоохранения и других общественных служб.



Бэббидж напоминает, что экономика США сегодня сильно зависит от китайских ресурсов и промышленных товаров, многие из которых имеют военное применение, а американские потребители полагаются на китайский импорт по умеренным ценам буквально во всем - от электроники до мебели и обуви. Большая часть этих товаров перевозится на кораблях по морским путям, которые все больше контролируются китайскими коммерческими интересами, но подотчетны китайской партии-государству. Война остановила бы эту торговлю. В результате запасы многих продуктов в США вскоре могут иссякнуть, парализовав многие предприятия. На восстановление торговли могут уйти месяцы, и потребуется срочное введение нормирования некоторых товаров. Инфляция и безработица вырастут, особенно в период, когда экономика переориентируется на военные нужды. Фондовые биржи в США и других странах могут временно приостановить торги из-за огромной экономической неопределенности.



"Соединенным Штатам, - делает невеселый для Вашингтона вывод автор книги и статьи в New York Times, - придется столкнуться с шокирующим осознанием того, что промышленная мощь, сыгравшая важную роль в победах, подобных той, что была во Второй мировой войне, - представление президента Франклина Рузвельта об Америке как об "арсенале демократии" - увяла и уже превзойдена Китаем, который в настоящее время является доминирующей мировой промышленной державой по многим параметрам".



В 2004 г. объем промышленного производства в США более чем в два раза превышал объем производства в Китае, а в 2021 году производство Китая уже было вдвое больше, чем в США. Китай производит больше кораблей, стали и смартфонов, чем любая другая страна, и является мировым лидером в производстве химикатов, металлов, тяжелого промышленного оборудования и электроники - основы военно-промышленной экономики.



Но самое важное с точки зрения аналитика, так это то, что "Соединенные Штаты больше не могут превосходить Китай в производстве передового оружия и других материалов, необходимых для войны, что ясно показала нынешняя война на Украине. Поставка военной техники Киеву истощила американские запасы некоторых ключевых военных систем. Их восстановление может занять годы. В то время как война на Украине является относительно мелкомасштабной по сравнению с вероятными потребностями большой войны в Индо-Тихоокеанском регионе".



Обрисовав такие безрадостные для США перспективы столкновения с Китаем, Бэббидж задается вопросом, а что же можно сделать, чтобы изменить ситуацию? И тут он ничего существенного предложить не может.



Пишет о том, что американцам следует ускорить реализацию программ по укреплению своих вооруженных сил на Тихом океане, лучше защитить традиционные и социальные сети США "от китайской дезинформации", перенастроить цепочки поставок некоторых критически важных товаров и услуг, переместить производство в Соединенные Штаты или в союзные страны и т.п. Ничего не говоря о том, что и Китай будет продолжать стремительно усиливать свою экономику и вооруженные силы.



"Но это займет время, - все-таки признает Бэббидж, а потому призывает США к осторожности. "До тех пор для Вашингтона важно избегать провокаций и поддерживать гражданский диалог с Пекином. Высотный воздушный шар, который пролетел над Соединенными Штатами в этом месяце, был воспринят многими американцами как шокирующее нарушение Китаем суверенитета США. Это может оказаться детской забавой по сравнению с тем опустошением, которое Китай может устроить Америке на ее родине в войне".