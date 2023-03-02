Набиуллина везет в Иран рецепты стабилизации риала

20:41 03.03.2023

Торговлю с дружественными государствами подстегнут стейблкоинами

Анатолий Комраков



2/03/23



дружественные страны, иран, торговля, риал, оаэ, расчет, иностранные поставщики, западные санкции, банки Иранский риал, возможно, будут укреплять по рецептам российского ЦБ.

Усиление давления США на торговых партнеров РФ заставляет Москву искать новые формы расчетов с иностранными поставщиками. Торговлю с Турцией, Ираном, Китаем или Индией существенно ослабляет нестабильность местных валют и их ограниченная конвертируемость. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила в четверг, что санкции не создают критических проблем для российских банков. В ближайшее время Набиуллина планирует визит в Иран, который может быть связан с реализацией проекта российско-иранской квазивалюты с золотым обеспечением и с помощью в стабилизации курса иранского риала.



Недавние новые санкции для ряда банков РФ уже не воспринимаются как шок и не создают системных рисков, заявила Эльвира Набиуллина в четверг.



По ее словам, попавшие под ограничения кредитные организации "относительно небольшие" по сравнению с теми, против которых вводили санкции ранее. К тому же эти банки "успели подготовиться в части снижения активов, которые могут быть заблокированы", указала глава регулятора.



24 февраля США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе, например, против "СДМ-банка", который с самого основания специализируется на обслуживании малого, среднего бизнеса и частных лиц. Минфин США дал срок на сворачивание операций с этими финансовыми организациями до 25 мая 2023 года.



Если финансовые учреждения и адаптировались, то для многих россиян сообщения от банков о том, что им нужно оперативно снять деньги с пластиковых карт платежной системы Union Pay, стали неприятной неожиданностью. В марте прошлого года именно эти банковские карты стали одной из платежных альтернатив. При этом российские карты "Мир" были ограничены в обслуживании многими иностранными банками. В октябре прошлого года о прекращении их обслуживания объявили банки некоторых стран ЕАЭС, в частности банки Киргизии сослались на технические причины.



Новые санкции против банков, работающих с частниками, выглядят как ответ на заявление президента Владимира Путина, который именно действия частного бизнеса назвал одним из факторов устойчивости российской экономики. Кроме того, Россия старается сохранить торговлю с дружественными или нейтральными странами, выстраивая новые логистические и финансовые схемы. В частности, Россия и Китай имеют далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первой личной встрече с главой МИД КНР Цинь Ганом, которая состоялась в четверг на полях совещания глав МИД стран – участниц Группы двадцати.



На недавней встрече главы Минэкономразвития Максима Решетникова с послом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в России Мохаммадом Аль-Джабером отмечалось, что ОАЭ – главный торговый партнер РФ в арабском регионе, а за последние три года товарооборот между странами вырос в пять раз, достигнув в 2022 году рекордных 9 млрд долл.



Такой всплеск активности не остается незамеченным у противной стороны. Западные страны оказывают давление на ОАЭ и вынуждают прекратить помогать России обходить введенные санкции, сообщает Financial Times. Представители США, Великобритании и стран Евросоюза в последние недели посетили страну для соответствующих переговоров. Вашингтон считает, что ОАЭ является источником поставок в РФ товаров двойного назначения, в частности электроники, которая может использоваться в военных целях. Через ОАЭ товары могут попадать в Россию, обходя санкционные ограничения.



Меньше других подвержен дополнительному американскому финансовому давлению Иран, против которого уже действуют санкции со стороны США. Возможно, поэтому Москва и Тегеран договариваются о визите председателя российского Центробанка в Иран.



Об этой предстоящей поездке сообщил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали. Дипломат отметил, что речь идет об ответном визите, председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин приезжал с визитом в Москву в 2022 году. В январе Фарзин сообщал, что центробанки двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами.



Как пишут иранские медиа, по законам Исламской Республики Набиуллина должна будет носить хиджаб. Такое правило для женщин в Иране обязательно с 1979 года. Также сообщается, что сейчас в Москве и Тегеране работает группа специалистов двух центробанков для соединения внутренних систем передачи финансовых сообщений "Мир" и "Шетаб". Запуск системы, как ожидается, возможен уже в 2023 году.



Издание Hamshahri предполагает, что финансовая система Ирана будет укрепляться за счет применения с февраля российского опыта сдерживания резких колебаний рубля с момента начала острой фазы украинского кризиса. Укрепление иранского риала за счет применения российских подходов вполне возможно за счет того, что в структурах экономик обеих стран большую роль играют поставки углеводородов, считают аналитики. О проблемах валюты Ирана "НГ" писала 27.02.2023.



"Уже в течение года стоит задача максимально диверсифицировать наши резервы, максимально отказываясь от рисковых валют и ценных бумаг, выраженных в евро и долларе, – сказал "НГ" зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. – Но валюты, которые добавляются, подвержены своим влияниям, на курс того же юаня влияет политика руководства страны. Сейчас идет активная работа над тем, как будет выглядеть сообщество партнеров России, она ведется на уровне и правительства, и парламента РФ, идет активный диалог и с Ираном, и на этом фоне логичным выглядит визит руководителя регулятора нашего банковского сектора в Иран. При этом хотелось бы, чтобы наш ЦБ активнее использовал те возможности, которые есть у нашей страны. Мы продолжаем производить немало золота, и логично было бы, если бы ЦБ вернулся к активной скупке этого металла в резервы, которые так и называются – золотовалютные".



Не исключено, что в Иране будет обсуждаться и идея использования в трансграничных транзакциях российско-иранского золотого стейблкоина. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказывал в январе, что у экспортеров возникают трудности при расчетах с Ираном. Увеличить объем взаимной торговли до 10 млрд долл. в год страны могут как за счет использования платежной системы, альтернативной международной SWIFT, от которой их отключили, так и с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), обеспеченных, например, золотом. Стейблкоины могли бы выступать средством платежа во взаиморасчетах РФ и Ирана.



Россия и Иран намерены стимулировать дальнейшее увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, которая в 2021 году превысила 60%, рассказывал в феврале замглавы МИД РФ Андрей Руденко.



"Пока поездка Набиуллиной выглядит скорее как обмен опытом между санкционными странами", – сказал "НГ" директор департамента корпоративных финансов компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов.