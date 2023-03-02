С Байдена срезали карценому

00:19 04.03.2023

Reuters: Байдена успешно прооперировали и удалили злокачественное образование на коже

Андрей Морозов



Лечащий врач президента США Джо Байдена сообщил об успешно проведенной операции, в результате которой американскому лидеру удалили злокачественное образование на коже. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что в феврале Байдену провели биопсию, которая подтвердила наличие у президента базально-клеточной карциномы. Теперь он должен будет продолжать проходить наблюдение у дерматолога.



Ранее экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что состояние президента США Джо Байдена представляет угрозу для страны. По его мнению, из-за "снижения когнитивных функций" Байдена могут "погибнуть люди".



До этого Джексон заявлял, что американская администрация скрывает информацию об истинном состоянии здоровья президента Соединенных Штатов.