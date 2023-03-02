 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 03.03.2023
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Четверг, 02.03.2023
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С Байдена срезали карценому
00:19 04.03.2023

Reuters: Байдена успешно прооперировали и удалили злокачественное образование на коже
Андрей Морозов

Лечащий врач президента США Джо Байдена сообщил об успешно проведенной операции, в результате которой американскому лидеру удалили злокачественное образование на коже. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в феврале Байдену провели биопсию, которая подтвердила наличие у президента базально-клеточной карциномы. Теперь он должен будет продолжать проходить наблюдение у дерматолога.

Ранее экс-врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что состояние президента США Джо Байдена представляет угрозу для страны. По его мнению, из-за "снижения когнитивных функций" Байдена могут "погибнуть люди".

До этого Джексон заявлял, что американская администрация скрывает информацию об истинном состоянии здоровья президента Соединенных Штатов.

Источник - gazeta.ru
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