Грузия перестала быть лучом демократии, - Юрий Рокс

00:59 04.03.2023

Запад уличил Тбилиси в отходе от своих стандартов

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

02.03.2023



грущия, парламент, законопроекты, иноагенты, ес, критика, саакашвили В грузинском парламенте разгорелись дискуссии по поводу законопроекта об иностранных агентах.

Парламент Грузии приступил к обсуждению двух законопроектов об иностранном влиянии. Оба представлены депутатами от партии "Сила народа", которая является ближайшим партнером правящей "Грузинской мечты". Законопроекты предполагают полную финансовую прозрачность организации и лиц, получающих средства из-за рубежа, и обязывают их зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Нарушения предусматривают крупные штрафы и даже лишение свободы до пяти лет. Западные институты выступили с критикой происходящего. Другой повод для критики – состояние экс-президента Михаила Саакашвили: ЕС направил Тбилиси официальную ноту.

Демарш стал возможен после того, как Венгрия отказалась от наложенного на него табу. Чем было вызвано ее начальное решение и его отмена, осталось неизвестным. Но факт: 27 государств – членов ЕС официально выразили обеспокоенность положением третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Вопрос Саакашвили и общее состояние демократии в Грузии критически обсуждались в Палате лордов парламента Великобритании.



С протестом выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Власти Грузии потихоньку убивают гражданина Украины Михаила Саакашвили – мы будем за него бороться".



Реакция грузинских властей оказалась довольно жесткой. Они призвали не политизировать вопрос Саакашвили, объявили, что "состояние здоровья Саакашвили основано на лжи и его частичном голодании". В любом случае выраженный ЕС демарш является ни к чему не обязывающей формой протеста. По словам одного из лидеров "Грузинской мечты" Мамуки Мдинарадзе, в акции ЕС нет речи об отправке Саакашвили на лечение за границу. "Саакашвили лжет, и если кто-то действительно озабочен его здоровьем, то пусть уговорит его нормально питаться и не заниматься самовредительством", – заявил Мдинарадзе.



В парламенте Грузии намерены устроить встречу с послами стран ЕС и детально с видеодоказательствами проинформировать их о состоянии Михаила Саакашвили, "после чего, надо надеяться, этот вопрос для наших европейских партнеров будет закрыт". Гостям также подробно расскажут о мотивах и сути законопроектов об иноагентах, которые вызвали острую критику Запада.



Тбилиси получил прямые сигналы от посольств ведущих стран Запада и международных институтов о крайней нежелательности утверждения подобного закона, который не вписывается в демократические стандарты и может значительно осложнить евроинтеграционный процесс Грузии. Письмо с подобным содержанием спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили получил от комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович.



Аналогичную оценку законопроектам дал пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс, по ходу назвавший депутатов "Силы народа" "лишь формально покинувшими правящую "Грузинскую мечту". "Заявления о том, что эти законопроекты якобы скалькированы с американского аналога, очевидно, ошибочны. Они основаны на венгерском или российском законах, но не на американском", – заявил Прайс.



Посол Евросоюза Павел Герчинский встретился с Папуашвили, после чего заявил журналистам, что состоялась непростая дискуссия по законопроектам об иноагентах. "Они не соответствуют нормам и ценностям ЕС. Эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций, которые были переданы Грузии в июне 2022 года и выполнение которых необходимо для получения статуса кандидата в ЕС… Надеюсь, что эта инициатива не примет законодательную форму", – сказал Герчинский.



Завершающая дипломатическую миссию в Грузии посол США Келли Дегнан ответственность за евро-атлантическое будущее Тбилиси возложила на тех, кто проголосует за любую версию законопроекта об иноагентах: "Грузии этот закон не нужен". А бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-директор Совета национальной безопасности США Фиона Хилл вовсе заявили об откате демократии в Грузии: "Тбилиси должен вернуться в повестку дня США. Грузия стала местом, комфортным для Путина… Она уже не может быть лучом демократии, которую мы рекламировали в 2008 году".



Крайне недовольны законопроектами неправительственные организации (НПО), СМИ и даже профсоюзы Грузии, призвавшие парламент не принимать закон об иноагентах, так как "грубо нарушается свобода выражения мнений, гарантированная Конституцией страны".



Несмотря на столь острую реакцию Запада и местного общества, лидер правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что "один из двух законопроектов обязательно будет принят".



Возможно, последняя надежда – президент Саломе Зурабишвили. Готовящаяся к визиту в США Зурабишвили обещала наложить вето на упомянутый закон в случае его утверждения парламентом. На днях она примет участие в 67-й сессии комиссии ООН о статусе женщин.