5 лет лжи. Россия требует от Англии информации о судьбе недоотравленных Скрипалей

08:53 04.03.2023

Посольство России: Британия создала инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ



В дипмиссии пояснили, что в британский МИД направили ноту с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Россией. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении посольства РФ в Соединенном Королевстве.



Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей



"В 2018 году эта провокация еще могла выглядеть как единичный инцидент, использованный для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между нашими странами, - сказано в нем. - Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость".



В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что "за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес [РФ]". "С течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России", - сказано в сообщении.



В посольстве добавили, что в британский МИД была направлена нота с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей. "В преддверии годовщины инцидента в Солсбери в МИД Соединенного Королевства направлена очередная нота, излагающая нашу позицию и требующая от Лондона внести ясность в происходящее", - отмечается в заявлении. Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит "добиваться от Великобритании ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы".



"К сожалению, мы до сих пор ничего не знаем о судьбе двух наших граждан, пропавших на британской земле. Наши многочисленные адресованные властям Соединенного Королевства обращения, касающиеся обстоятельств произошедшего в Солсбери и нынешнего положения Сергея и Юлии Скрипалей, остаются без ответа. Такое отношение приходится рассматривать исключительно как грубейшее нарушение британцами прав нашей страны и российских граждан, а также как попрание Лондоном своих международных обязательств по двум принципиально важным документам - Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года", - указали в посольстве РФ.



Инцидент в Солсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.



5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения. Позднее Скотленд-Ярд сообщил, что обвинения по делу Скрипалей предъявлены и Денису Сергееву, который якобы тоже является "агентом ГРУ".