В заштатном Конаеве (экс-Капшагае) построят Академгородок

08:58 04.03.2023

Академгородок откроют в Конаеве



Открытие академгородка в Алматинской области запланировано на 2024 год, сообщает Zakon.kz.

Под строительство площадки для лабораторий и факультетов вузов выделено 100 гектаров земли, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он отметил, что проект реализуется по поручению главы государства, передает КазИнформ.



"По поручению президента страны в следующем году в городе Конаеве откроется академический городок. Специально для этого было выделено около 100 га земли. По данному вопросу мы сейчас работаем совместно с акиматом Алматинской области. В академгородок вузы нашей страны могут перенести свои лаборатории, факультеты. Академгородок откроется в 2024 году".

Саясат Нурбек

В октябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать и застраивать город Конаев, который получил статус областного центра.



Мария Мельникова