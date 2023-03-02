Публичная порка невменько. Жапаров демонстративно отчитал и уволил двух самых худших акимов страны

09:11 04.03.2023

Президент объявил выговор и освободил от должности ряд руководителей.



Ряду глав местных государственных администраций и мэрам городов объявлен выговор, ряд руководителей освобожден от занимаемой должности. Соответствующие решения принял президент Садыр Жапаров.



Как сообщила пресс-служба президента, в связи с низкими социально-экономическими показателями, недостаточным уровнем исполнения функциональных обязанностей, нахождением среди руководителей, получивших низкие оценки, по результатам проверки деятельности комиссии, образованной для проведения земельной амнистии, а также согласно решению рабочей комиссии по принятию отчетов глав местных государственных администраций и мэров городов областного значения о проделанной работе за 2022 год, приняты решения:



– Матанбаев Жамшит Кадырович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Жумгальского района Нарынской области;



– Анаркулов Бактибек Кочкорович освобожден от занимаемой должности главы государственной администрации – акима Аламединского района Чуйской области.



Объявлен выговор:



– Жумаеву Алайбеку Мусаевичу – главе государственной администрации – акиму Кеминского района Чуйской области;



– Бектемирову Келсинбеку Базаркуловичу – мэру города Таш-Кумыр Жалал-Абадской области;



– Самаеву Урматбеку Обозбековичу – мэру города Токмок Чуйской области.



Объявлено замечание:



– Кулубаеву Сейтеку Дөлөтбековичу – главе государственной администрации – акиму Араванского района Ошской области;



– Ногоеву Турусбеку Молдобековичу – главе государственной администрации – акиму Кара-Суйского района Ошской области;



– Тагаеву Мураталы Абдыкаровичу – главе государственной администрации – акиму Джети-Огузского района Иссык-Кульской области;



– Жээнбекову Досмамбету Аматовичу – главе государственной администрации – акиму Манасского района Таласской области.



Кроме того, приняты решения председателя Кабинета министров, в соответствии с которым освобождены от занимаемой должности:



– Абдугулов Бактыбек Нурбекович – первый заместитель главы государственной администрации – акима Аламединского района Чуйской области;



– Баялиева Зина Кадыркуловна – заместитель главы государственной администрации – акима Таласского района Таласской области;



– Сатаров Данияр Сатарович – первый заместитель главы государственной администрации – акима Тюпского района Иссык-Кульской области;



– Султангазиева Гулжамал Абалиевна – заместитель главы государственной администрации – акима Тогуз-Тороуского района Жалал-Абадской области.