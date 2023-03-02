Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

10:41 04.03.2023

Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия



Китай известный тем, что это страна с самым большим по численности населением в мире, в которой правительство даже проводило политику искусственного регулирования рождаемости для снижения роста населения, столкнулся с новой демографической угрозой.



Как сообщает телеканал NTD, эксперты в Китае бью тревогу, предупреждая о демографической бомбе замедленного действия, которая может взорваться в любое время. Начинкой этой бомбы является стареющее население страны, которое занимает все большую долю в его составе. По данным NTD, в 2022 году население Поднебесной впервые за последние 60 лет сократилось.



Китайские власти долгие годы проводили политику "одна семья - один ребенок", пытаясь бороться с неконтролируемым демографическим ростом. И вроде бы стоит радоваться, если у тебя в полуторамиллиардной стране немного убавилась численность населения. Однако для развивающейся быстрыми темпами второй (а по некоторым параметрам - уже и первой) экономики мира это имеет значительные негативные последствия, так как молодежи все меньше, а пенсионеров все больше.



И хотя китайские власти уже давно ввели ряд мер и сняли некоторые ограничения, жители Поднебесной не торопятся активнее размножаться. Такое демографическое положение связано с рядом причин, основными из которых являются богатство и бедность. Обеспеченные китайцы уже привыкли жить как европейцы в свое удовольствие и не желают иметь много детей. Что касается людей малообеспеченных, то многие из них жалуются на то, что не могут прокормить второго ребенка и расходы на его воспитание и обучение непосильные для них.

Напомним, что Китай – один из мировых лидеров по дороговизне расходов на воспитание детей.



Сокращение рождаемости приводит и к сокращению молодежи, а, соответственно, и рабочей силы становится меньше. Следует отметить, что значительное количество китайцев трудоспособного возраста уезжают за рубеж в поисках лучшей доли. В итоге снижаются отчисления в пенсионный бюджет, а давление на него растет, так как пенсионеров становится все больше. По некоторым данным, при таком демографическом положении к 2035 году государственный пенсионный фонд Китая исчерпает свои финансы.



Китайские эксперты считают такую ситуацию с демографией в стране бомбой, которая может взорваться в ближайшее время.



В начале 1980-х годов населения Китая перевалило за 1 миллиард человек. Несмотря на довольно строгие государственные меры по планированию семьи, рост населения продолжался довольно быстрыми темпами. Однако начиная с 2000-х годов темпы прироста населения стали резко сокращаться. В прошлом году население Китая составило 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше чем годом ранее. Это стало первым сокращением населения страны за 60 лет при одновременном старении населения КНР.

Автор:

Бекхан Ужахов