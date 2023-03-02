Китай давит на газ: почему цена топлива в этом году вновь вырастет

13:14 04.03.2023

ЕС стоит опасаться азиатского спроса больше, чем холодной зимы



Дмитрий Мигунов



Китайская экономика постепенно преодолевает последствия жестких локдаунов 2020–2022 годов. Постепенное снятие ограничений приводит к довольно быстрому росту экономики и потребления энергии. Между тем именно экономическая слабость Китая вкупе с погодным фактором и обеспечила низкие цены на газ в Европе и по всей Евразии этой зимой - особенно в ее конце. Сейчас тренд развернулся: рост спроса в Китае может вновь взвинтить цены к следующей зиме или даже раньше. Подробнее о ситуации - в материале "Известий".



Быстрый перезапуск



По итогам 2022 года китайский ВВП вырос на 3%. За вычетом начала пандемии в 2020 году это худший показатель за последние 40 лет как минимум. Знаки о сильном замедлении шли на протяжении всего года, так что китайское правительство было вынуждено пересмотреть свою стратегию "нулевого ковида", которая буквально душила экономику. Ограничения стали сниматься, пусть и ценой десятков миллионов заболевших. Тем не менее смертность оказалась намного ниже пессимистичных ожиданий, так что усилия по открытию экономики удвоились.



Результат уже налицо: экономическая активность в стране растет на протяжении двух месяцев подряд. Причем в феврале показатель в производственном секторе стал лучшим за последние 12 лет. Позитивными оказались также индикаторы экспорта, услуг и строительства. Вся эта статистика позволила запустить ралли на китайском фондовом рынке.



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Но для мирового топливно-энергетического сектора главное в ней - ожидаемый рост спроса на все виды ресурсов. Дело в том, что в 2022 году произошла обратная ситуация: именно Китай затормозил рост энергорынка и значительно надавил на цены, которые в прошлом году установили рекорды по всей планете. Если бы потребление в КНР росло обычными темпами, эти показатели были бы еще выше, а дефицит в отдельных регионах - сильнее.



Китай является одним из крупнейших в мире потребителей углеводородов. Рост или падение его спроса на несколько процентов могут качественно изменить все положение дел на рынке. По потреблению природного газа КНР идет на третьем месте в мире, но в отличие от первых двух, США и России, является чистым импортером газа. Хотя его внутреннее производство растет (в первой половине 2022 года оно увеличилось на 6%), спрос увеличивается еще быстрее - на 11%. Численность населения в газифицированных домах выросла со 170 млн в 2010-м до 480 млн в 2020 году. В 2021 году доля импорта в общем потреблении газа составила 45% против 34% в 2016-м.



Время отыграть потери



Тренд на газификацию Китая активно продвигается в последние 10–15 лет: это экологические устремления, связанные как со снижением выбросов углекислого газа (которого при использовании природного газа выделяется меньше), так и с общим оздоровлением окружающей среды. Не сказать, впрочем, что от традиционных источников Китай полностью избавляется. Так, по оценке Global Energy Monitor, в 2022 году в Китае было одобрено строительство угольных электростанций общей мощностью 106 гигаватт. Это максимум с 2015 года.



При этом было введено в эксплуатацию мощностей на 50 гигаватт, что в два раза больше в сравнении с 2021-м. Одновременно в Китае стремительно растет потенциал возобновляемой энергетики. В 2022 году было добавлено мощностей солнечной и ветровой генерации на 125 Гвт, что является очередным рекордом. Частично эти станции были введены вместо выбывших, но в целом рост получается достаточно заметным.



Всего этого недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить китайский энергетический баланс. Лишь очень слабый рост экономики в 2022 году помог частично заместить спрос на газ за счет других источников. Из-за этого общее потребление газа в стране сократилось на 3 млрд кубометров. Но еще сильнее упал спрос на импортированный сжиженный газ - примерно на 22 млрд кубометров. Впрочем, частично этот выпавший импорт был компенсирован ростом поставок по "Силе Сибири" (15,5 млрд кубометров против 10 млрд в 2021 году).



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В 2023 году рост экономики Китая должен отыграть все эти потери с лихвой. Все будет зависеть от того, какие именно цифры общего экономического роста продемонстрирует страна. Согласно прогнозу S&P, потребление природного газа в Китае должно вырасти на 6% год к году, до 386 млрд кубометров, и львиная доля этого роста придется на импорт.



Но эта оценка была сделана в конце 2022 года, когда было совершенно неочевидно, насколько успешно Китай "отряхнет" с себя последствия локдаунов и прочих противопандемийных ограничений длиной почти в три года. Прогноз Международного энергетического агентства, сделанный в феврале, несколько более оптимистичен - 388 млрд кубометров, но и он, скорее всего, недооценивает потенциал китайской экономики по поглощению дополнительного топлива. При среднем росте до 2022 года в 6–7% и годовом застое есть достаточно серьезные основания полагать, что подъем будет несколько больше, включив в себя "недопотребленный" в прошлом году газ. В то же время МЭА оговаривается, что разница между верхней и нижней оценками составляет около 40 млрд кубометров. Этот разброс составляет примерно 8% от годового потребления Евросоюза.



Переориентация на восток



В свою очередь, в ЕС, где цены на газ на рубеже зимы и весны опустились вплотную к $500 за тысячу кубометров на хабе TTF, движения спроса на будущий год пока непонятны. В прошлом из-за жестких ограничений, связанных с сокращением поставок из России и подорожанием газа в разы, его потребление сократилось примерно на 80 млрд кубометров. МЭА считает, что есть потенциал дополнительного падения еще на 17 млрд кубометров. Продолжение спада может привести к краху множество индустрий, так как объективно заменить газ в качестве энергоносителя на данный момент нечем.



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Не стоит забывать, что ускорение экономического роста в Китае может вызвать положительную обратную связь по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Дополнительный спрос на газ в Восточной Азии в таком случае может удвоиться. Это приведет к тому, что цены в регионе, как и до 2021 года, вновь окажутся выше европейских, а значит, и поставщики с Ближнего Востока и Северной Америки будут выбирать азиатские маршруты. Добавьте в уравнение более холодную по сравнению с 2022/23 годом зиму, и все предпосылки для нового скачка цен оказываются в наличии. Это при том, что возможностей наполнить хранилища за счет поставок из России в ЕС будет намного меньше, чем в 2022-м.



Конечно, все эти расчеты может смешать новый мировой экономический кризис, который неизбежно приведет к падению потребления всех видов топлива. Что в принципе возможно, учитывая продолжающееся повышение базовых ставок центробанков мира. И все же большинство экономистов пока не видят высокой вероятности новой рецессии, а значит, ситуация с дефицитом и дороговизной природного газа останется актуальной весь текущий и начало следующего года. Очередные рекорды, быть может, установлены и не будут, но переход на "новую норму" стоимости, которая может составить до $1 тыс. за тысячу кубометров, нереальным не кажется.