 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 04.03.2023
13:14  Китай давит на газ: почему цена топлива в этом году вновь вырастет
10:41  Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия
09:11  Публичная порка невменько. Жапаров демонстративно отчитал и уволил двух самых худших акимов страны
09:03  Болтавшийся неизвестного где 3 года прокурорский полковник Дарданов стал новым губером Таласской области Киргизии
08:58  В заштатном Конаеве (экс-Капшагае) построят Академгородок
08:56  Уровень Аральского моря поднялся до 48 см. По баркасам!
08:53  5 лет лжи. Россия требует от Англии информации о судьбе недоотравленных Скрипалей

08:47  Ирак – затишье перед бурей, - Михаил Магид
00:59  Грузия перестала быть лучом демократии, - Юрий Рокс
00:21  Арабские эмиры угрожают выйти из ОПЕК и рушат цены на нефть
00:19  С Байдена срезали карценому
Пятница, 03.03.2023
21:19  Идентичность как разменная монета: почему молдовенизм капитулировал, - А.Логофет
20:41  Реальный пипец риалу. Набиуллина везет в Иран рецепты стабилизации местной валюты
20:35  Америка будет "опустошена"? Чем может обернуться для США война с Китаем, - Андрей Соколов
20:10  Зачем Пакистану Центральная Азия? - Р.Галимов
20:07  Центральная Азия: почему квалифицированные кадры покидают регион?
19:45  Послом Англии в Киргизию приедет Ник Боулер из Киева
19:44  Авария на АЭС оставила половину Аргентины без электричества
19:34  Сменил дом на Рублевке на блиндаж: российский миллионер стал легендарным офицером, уничтожившим сотни нацистов
19:13  В Туркменистане обновили кабмин – с акцентом на нефтегазовый сектор, - Е.Беличков
17:03  Русская разведка: долгий путь на Ташкентию (история), - В.Фетисов
16:56  Великий инквизитор, рукотворный голод и советские грабли. Хроники смуты: февраль 2023 года
15:51  В пирамиде Хеопса археологи нашли таинственный 9-метровый коридор
15:05  Как США 10 лет мешают строительству газопровода Иран-Пакистан
15:03  Россию ждет неотвратимая сталинизация? - А.Фефелов, И.Шишкин
13:51  Идеолога белорусской про-западной контры Беляцкого (нобелевского лауреата) осудили на 10 лет
13:19  Фуркат Сидиков поедет послом Узбекистана в США
13:03  Выгонят из библиотеки? Финансирование бывшего первого Казелбасы резко урежут
13:02  Мирзиеев анонсировал проведение в Самарканде "Саммита безграничных возможностей"
12:51  Эти "возродят"... Известный мутно-питерский бизнесмен Букато займется водными проектами в стране Аркадага
12:46  Казахстан и Узбекистан создали совместную компанию "УзКазТрейд" для увеличения взаимного товарооборота
12:27  Неувядаемая узбекистанская гимнастка Чусовитина блеснула на Кубке мира в Дохе
12:15  Какие мероприятия пройдут в честь Навруза в Таджикистане?
12:08  В Кыргызстане арестован очередной блогер-вымогатель
10:08  США взяли курс на свержение исламского режима в Иране, - Вл.Прохватилов
09:52  Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц в Казахстане вызывают бурный дискурс? - Ирина Мишура
08:36  Все кругом - народное... В узбекском Хавасте разворовали "Народный банк"
07:31  Конкуренция между США и Китаем: побеждает Илон Маск, - Тимур Сейтмуратов
06:28  Есть ли у России союзники? - СП
00:57  Байден захотел эту войну. Не спрашивайте меня, почему.., - Сеймур Херш
00:52  Боевиков из Центральной Азии вербуют региональные террористические группировки, - Лариса Шашок
00:49  Китайские бизнесмены хотят, чтобы новый премьер был храбрецом, - НГ
Четверг, 02.03.2023
22:47  Диверсанты на Брянщине создают casus belli, - Владимир Мухин
21:54  Арабская красавица Яра Алхогбани стала первой саудовской теннисисткой
20:49  Первым замом минпромышленности Таджикистана назначен г-н Курбонзода и другие назначения
20:35  Роспремьер Мишустин прибыл с визитом в Душанбе
20:34  В парламенте Молдавии произошла потасовка из-за переименования языка
20:27  "Хуаньцю шибао": план США подорвать влияние России в Центральной Азии обречен на провал
18:49  Эрдоган под ударом. Политические итоги землетрясения, - Алина Сбитнева
13:45  Развод по-американски: сторонники Трампа призывают к реконструкции федерализма США
13:19  Келинки писали каламом... В кыргызском Сузаке вскрыто подпольное женское медресе
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай давит на газ: почему цена топлива в этом году вновь вырастет
13:14 04.03.2023

ЕС стоит опасаться азиатского спроса больше, чем холодной зимы

Дмитрий Мигунов

Китайская экономика постепенно преодолевает последствия жестких локдаунов 2020–2022 годов. Постепенное снятие ограничений приводит к довольно быстрому росту экономики и потребления энергии. Между тем именно экономическая слабость Китая вкупе с погодным фактором и обеспечила низкие цены на газ в Европе и по всей Евразии этой зимой - особенно в ее конце. Сейчас тренд развернулся: рост спроса в Китае может вновь взвинтить цены к следующей зиме или даже раньше. Подробнее о ситуации - в материале "Известий".

Быстрый перезапуск

По итогам 2022 года китайский ВВП вырос на 3%. За вычетом начала пандемии в 2020 году это худший показатель за последние 40 лет как минимум. Знаки о сильном замедлении шли на протяжении всего года, так что китайское правительство было вынуждено пересмотреть свою стратегию "нулевого ковида", которая буквально душила экономику. Ограничения стали сниматься, пусть и ценой десятков миллионов заболевших. Тем не менее смертность оказалась намного ниже пессимистичных ожиданий, так что усилия по открытию экономики удвоились.

Результат уже налицо: экономическая активность в стране растет на протяжении двух месяцев подряд. Причем в феврале показатель в производственном секторе стал лучшим за последние 12 лет. Позитивными оказались также индикаторы экспорта, услуг и строительства. Вся эта статистика позволила запустить ралли на китайском фондовом рынке.

Газ на газ не приходится: цена голубого топлива может опуститься до $500
В чем причина и как это влияет на Россию

Но для мирового топливно-энергетического сектора главное в ней - ожидаемый рост спроса на все виды ресурсов. Дело в том, что в 2022 году произошла обратная ситуация: именно Китай затормозил рост энергорынка и значительно надавил на цены, которые в прошлом году установили рекорды по всей планете. Если бы потребление в КНР росло обычными темпами, эти показатели были бы еще выше, а дефицит в отдельных регионах - сильнее.

Китай является одним из крупнейших в мире потребителей углеводородов. Рост или падение его спроса на несколько процентов могут качественно изменить все положение дел на рынке. По потреблению природного газа КНР идет на третьем месте в мире, но в отличие от первых двух, США и России, является чистым импортером газа. Хотя его внутреннее производство растет (в первой половине 2022 года оно увеличилось на 6%), спрос увеличивается еще быстрее - на 11%. Численность населения в газифицированных домах выросла со 170 млн в 2010-м до 480 млн в 2020 году. В 2021 году доля импорта в общем потреблении газа составила 45% против 34% в 2016-м.

Время отыграть потери

Тренд на газификацию Китая активно продвигается в последние 10–15 лет: это экологические устремления, связанные как со снижением выбросов углекислого газа (которого при использовании природного газа выделяется меньше), так и с общим оздоровлением окружающей среды. Не сказать, впрочем, что от традиционных источников Китай полностью избавляется. Так, по оценке Global Energy Monitor, в 2022 году в Китае было одобрено строительство угольных электростанций общей мощностью 106 гигаватт. Это максимум с 2015 года.

При этом было введено в эксплуатацию мощностей на 50 гигаватт, что в два раза больше в сравнении с 2021-м. Одновременно в Китае стремительно растет потенциал возобновляемой энергетики. В 2022 году было добавлено мощностей солнечной и ветровой генерации на 125 Гвт, что является очередным рекордом. Частично эти станции были введены вместо выбывших, но в целом рост получается достаточно заметным.

Всего этого недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить китайский энергетический баланс. Лишь очень слабый рост экономики в 2022 году помог частично заместить спрос на газ за счет других источников. Из-за этого общее потребление газа в стране сократилось на 3 млрд кубометров. Но еще сильнее упал спрос на импортированный сжиженный газ - примерно на 22 млрд кубометров. Впрочем, частично этот выпавший импорт был компенсирован ростом поставок по "Силе Сибири" (15,5 млрд кубометров против 10 млрд в 2021 году).

Потолок - ледяной: способно ли ограничение газовых цен изменить энергорынок
Нововведение скорее приведет к проблемам с теплоснабжением в ЕС и закрытию предприятий

В 2023 году рост экономики Китая должен отыграть все эти потери с лихвой. Все будет зависеть от того, какие именно цифры общего экономического роста продемонстрирует страна. Согласно прогнозу S&P, потребление природного газа в Китае должно вырасти на 6% год к году, до 386 млрд кубометров, и львиная доля этого роста придется на импорт.

Но эта оценка была сделана в конце 2022 года, когда было совершенно неочевидно, насколько успешно Китай "отряхнет" с себя последствия локдаунов и прочих противопандемийных ограничений длиной почти в три года. Прогноз Международного энергетического агентства, сделанный в феврале, несколько более оптимистичен - 388 млрд кубометров, но и он, скорее всего, недооценивает потенциал китайской экономики по поглощению дополнительного топлива. При среднем росте до 2022 года в 6–7% и годовом застое есть достаточно серьезные основания полагать, что подъем будет несколько больше, включив в себя "недопотребленный" в прошлом году газ. В то же время МЭА оговаривается, что разница между верхней и нижней оценками составляет около 40 млрд кубометров. Этот разброс составляет примерно 8% от годового потребления Евросоюза.

Переориентация на восток

В свою очередь, в ЕС, где цены на газ на рубеже зимы и весны опустились вплотную к $500 за тысячу кубометров на хабе TTF, движения спроса на будущий год пока непонятны. В прошлом из-за жестких ограничений, связанных с сокращением поставок из России и подорожанием газа в разы, его потребление сократилось примерно на 80 млрд кубометров. МЭА считает, что есть потенциал дополнительного падения еще на 17 млрд кубометров. Продолжение спада может привести к краху множество индустрий, так как объективно заменить газ в качестве энергоносителя на данный момент нечем.

Энергоракурсы: сколько будут стоить нефть и газ в 2023 году
Эксперты оценили перспективы топливного рынка

Не стоит забывать, что ускорение экономического роста в Китае может вызвать положительную обратную связь по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону. Дополнительный спрос на газ в Восточной Азии в таком случае может удвоиться. Это приведет к тому, что цены в регионе, как и до 2021 года, вновь окажутся выше европейских, а значит, и поставщики с Ближнего Востока и Северной Америки будут выбирать азиатские маршруты. Добавьте в уравнение более холодную по сравнению с 2022/23 годом зиму, и все предпосылки для нового скачка цен оказываются в наличии. Это при том, что возможностей наполнить хранилища за счет поставок из России в ЕС будет намного меньше, чем в 2022-м.

Конечно, все эти расчеты может смешать новый мировой экономический кризис, который неизбежно приведет к падению потребления всех видов топлива. Что в принципе возможно, учитывая продолжающееся повышение базовых ставок центробанков мира. И все же большинство экономистов пока не видят высокой вероятности новой рецессии, а значит, ситуация с дефицитом и дороговизной природного газа останется актуальной весь текущий и начало следующего года. Очередные рекорды, быть может, установлены и не будут, но переход на "новую норму" стоимости, которая может составить до $1 тыс. за тысячу кубометров, нереальным не кажется.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677924840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы продлили действие норм о финансовой поддержке предпринимателей
- Алихан Смаилов провел промежуточное заседание Совета иностранных инвесторов
- Ключевые вопросы сотрудничества между Казахстаном и Китаем обсудили Алихан Смаилов и Чжан Сяо
- Государственный советник встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой
- Программа AMANAT: Инвесторы будут вкладываться в развитие регионов
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса рассмотрены в Правительстве
- Предвыборный штаб демпартии "Ак жол" провел встречи с трудовыми коллективами Карагандинской области
- Даурен Абаев назначен заместителем генсекретаря СНГ
- Проект Закона об изменениях в республиканский бюджет на 2023-2025 годы презентовали в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  