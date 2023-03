Из Чимгана сделают Куршавель. Французы выиграли тендер на передел главного курорта Узбекистана

13:15 04.03.2023

Строительство туристической зоны "Чимган" в рамках реализации Международного всесезонного курорта "Бельдерсай – Чимган – Нанай"



Завершился открытый конкурс по лотам №1-6 на проектирование, исследование, строительство, поставку и монтаж оборудования, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию объектов всесезонного курорта "Чимган", объявленный ГУП "Проектный офис по строительству и эксплуатации международного всесезонного курорта "Бельдерсай – Чимган – Нанай" в рамках реализации проекта c участием Казначейства Франции "Строительство туристической зоны Чимган".







Победителем конкурса объявлена французская компания "Montagne et Neige Développement" (MND).



Справочно: MND - ведущая промышленная группа по реализации проектов в горных районах со штаб-квартирой в департаменте Савойя г. Сент-Элен-дю-Лак на юге Франции. Группа осуществляет свою деятельность c 2004 года в 49 странах мира.



"MND" является одним из мировых лидеров по широкому спектру услуг, таких как: всесезонное горное дело, туризм, городское, внутреннее и промышленное использование канатных дорог. Кроме того, компания участвовала в реализации более 1 500 проектов по всему миру, в числе которых Куршевель, Шамони-Мон-Блан, Роза Хутор, Боско Гурин, Молесон, Нарвик и другие.



В результате реализации данного проекта будет создан всесезонный горный парк международного уровня, который предложит как жителям нашей страны, так и иностранным посетителям широкий спектр различных видов отдыха на открытом воздухе.



В рамках проекта будет построена главная канатная дорога гондольного типа на 10 человек (максимальная мощность - 2 000 чел/ч), которая будет подниматься на высоту 2 515 метров и промежуточная канатная дорога маятникового типа на 80 человек (максимальная мощность - 800 чел/ч), которая будет поднимать посетителей на высоту 3 309 метров – и станет самой высокой точкой в странах Центральной Азии, где есть подобные объекты. Также будут организованы более 20 видов зимних и летних аттракционов: XXL Zip line, Alpine coaster, Adventure tower, Tubing, Via ferrata, обустроены 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности общей протяженностью более 20 км, построены гостиничные комплексы и коттеджи на 6 000 туристических мест.



Основные цели уникальной инициативы - развитие туристической инфраструктуры Ташкентской области, популяризация и создание условий для массовых видов спорта в горных регионах страны, создание новых рабочих мест и повышение инвестиционной привлекательности региона путем строительства всесезонного курорта международного масштаба, туристических мест и новых канатных дорог с разными развлечениями.



Строительство гостиничных комплексов и коттеджей предусмотрено путем разделения земельных участков на различные лоты (с утвержденным дизайн-кодом) и выставлением для продажи заинтересованным инвесторам в ближайшем будущем на электронной торговой площадке "E-IJRO AUKSION".