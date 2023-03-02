В Ташкенте с помпой открыли "пространство для люксового шопинга - Glamour Avenue"

13:30 04.03.2023

Грандиозное открытие Glamour Avenue состоялось в Ташкенте

В Ташкенте состоялось масштабное открытие нового пространства для люксового шопинга - Glamour Avenue.



