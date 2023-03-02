|В Ташкенте с помпой открыли "пространство для люксового шопинга - Glamour Avenue"
13:30 04.03.2023
Грандиозное открытие Glamour Avenue состоялось в Ташкенте
В Ташкенте состоялось масштабное открытие нового пространства для люксового шопинга - Glamour Avenue.
28 февраля в Ташкенте состоялось открытие Glamour Avenue - принципиально нового Department Store для люксового шопинга в Узбекистане. Glamour Avenue включает в себя монобрендовые бутики, персонализированные корнеры в формате shop-in-shop, мультибрендовые департаменты для мужчин, женщин и детей, отдельную аксессуарную зону, а также Glamour Cafe.
Glamour Avenue расположена на общей площади 8400 кв. м и включает в себя женский департамент (5570 кв. м) и мужской департамент (2857 кв. м), который откроется в сезоне FW23.
За семнадцатилетнюю историю своего существования бутик Glamour известен ташкентской публике, следящей за модными событиями и тенденциями, как синоним роскоши, стиля, качества. Здесь представлены такие знаковые люксовые модные дома, как Dior, Gucci, Saint Laurent, Givenchy, Fendi, Jacquemus, Prada, Celine, Tom Ford, Loro Piana, Kiton, Stefano Ricci и многие другие.
"В новом пространстве Department Store Glamour Avenue гости увидят эволюцию концепта, знакомого всем с 2006 года. Это не просто новый уровень шопинга в Ташкенте, а образ жизни, инфраструктура для удовлетворения самых высоких потребительских запросов в сфере люкса", - отметил CEO и основатель компании PODIUM Дмитрий Мащенко.
Над дизайном Department Store Glamour Avenue работали итальянские архитекторы. Отделка пространства, включающая в себя мрамор, металл, лакированное дерево, фарфор, натуральный дуб, возводит знакомую для гостей и клиентов столичного бутика Glamour атмосферу на новый уровень. Кресла, диваны, предметы интерьера от культовых итальянских брендов делают шопинг еще более комфортным.
В пространстве Glamour Avenue уже открылись монобрендовые бутики Valentino и Brunello Cucinelli. И это только первые шаги в череде новых модных открытий, о которых можно будет узнать в ближайшем будущем.