Урок Великого китайского полета на воздушном шаре 2023 года

20:59 04.03.2023

Этот сбитый китайский воздушный шар предназначался не для шпионажа. Это был "пробный" воздушный шар



Джеймс Холмс

4 февраля 2023 г.

Перевод Гугла



Метеозонд? Шпионский шар? Нет и нет. Я предполагаю, что китайский воздушный шар, замеченный на этой неделе над Монтаной и Миссури и только что сбитый у побережья Южной Каролины F-22 Raptor, был пробным воздушным шаром.



Конечно, он мог собрать разведданные о военных действиях на поверхности внизу, но это был лишь бонус.



Если я прав, главная причина, по которой Пекин запускал воздушный шар над Северной Америкой, заключалась в том, чтобы посмотреть, вызовет ли это реакцию правительства и военных США, а также американского народа.



Так оно и случилось, судя по последующему шуму в прессе и соцсетях. Преимущество: Си Цзиньпин и Ко.



Теперь Китай будет использовать то, что он узнал об американской психологии, для оттачивания своей стратегии "трех войн". Три войны относятся к всепоглощающим усилиям Китая по формированию политической и стратегической обстановки в свою пользу с помощью юридических, медийных и психологических средств. Это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в неделю, и она соответствует почитаемым стратегическим традициям.



В конце концов, Мао Цзэдун - председатель-основатель Коммунистической партии Китая и военная Полярная звезда - учил своих учеников, что война - это политика с кровопролитием, а политика - это война без кровопролития.



Другими словами, в маоистском мировоззрении нет мирного времени. Это все война, все время за коммунистический Китай.



А знакомство со своим врагом закладывает незаменимую основу для победы. Великие специалисты в области стратегической теории и истории, включая китайских Мао и Сунь-Цзы , постоянно запугивали полевых командиров и их политических наставников, чтобы они познакомились с вероятными противниками. Но не все, что имеет значение, можно сосчитать .



Для точного определения предполагаемого противника требуется нечто большее, чем подсчет кораблей, самолетов или танков или оценка промышленных мощностей. Это включает в себя понимание нематериальных вещей, связанных с культурой и обществом этого врага.



Вот как наблюдения за воздушными шарами могут вписаться в наступление Китая, состоящее из трех боевых действий. Предположим, вы - Пекин и хотите разработать стратегию и тактику для сдерживания или принуждения Соединенных Штатов, вашего главного противника. Вам нужно выяснить, как этот противник реагирует на внешние раздражители.



Так вы проверите его рефлексы. Вы делаете глупые вещи, например, запускаете в воздушное пространство США летательные аппараты легче воздуха на виду у людей на земле. И вы оцениваете их реакцию.



Если они остро отреагируют на вторжение, не представляющее прямой угрозы, вы кое-чему научились. А именно, что вы можете задеть культурный нерв, попадая в лицо американцам. Обычные люди кажутся в значительной степени равнодушными к таким тревожным событиям, как создание Народно-освободительной армией датчиков и оружия для предотвращения доступа, специально для того, чтобы убивать американских солдат, моряков и авиаторов в больших количествах. С глаз долой, из сердца вон.



Но когда над сердцем Северной Америки появляется безоружный иностранный самолет... МОЙ БОГ!



Таким образом, наблюдения за воздушными шарами имели стратегическое значение. Сдерживание или принуждение включает в себя угрозу чему-то, что дорого противнику, а затем убеждение противника в том, что вы можете и будете выполнять эту угрозу, если его руководство бросит вам вызов.



Пекин, возможно, усомнился в том, что может повлиять на стратегическое поведение Вашингтона, угрожая американским экспедиционным силам в западной части Тихого океана.



Но это может сдерживать, принуждать или даже просто отвлекать, причиняя вред Западному полушарию - и сея хаос таким видимым образом, что человек на улице должен обратить на это внимание.



Это урок Великого китайского полета на воздушном шаре 2023 года.



Итак, события этой недели научили или, скорее, напомнили нам кое-что о коммунистическом Китае: он постоянно находится в наступлении, как в военное, так и в мирное время. Эпизод также научил нас кое-чему о нас самих и о нашей острой чувствительности к угрозам родине. Можно надеяться, что большие умы в таких местах, как Белый дом, Туманное дно и Пентагон, учтут эти знания в своих усилиях по управлению общественными настроениями в эту эпоху соперничества великих держав. Они могут ожесточить американское общество против трех военных действий Китая.



Знай своего противника; знать себя; и ты стоишь на хорошем счету.



Д-р Джеймс Холмс является заведующим кафедрой морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже США в Ньюпорте, Род-Айленд, и внештатным научным сотрудником Центра инноваций и ведения боевых действий будущего им. Брута Крулака Университета морской пехоты. Высказанные здесь взгляды принадлежат только ему.



Джеймс Холмс возглавляет кафедру морской стратегии JC Wylie в Военно-морском колледже и работал на факультете Школы общественных и международных отношений Университета Джорджии. Бывший офицер надводных войск ВМС США, он был последним артиллерийским офицером в истории, который в гневе стрелял из больших орудий линкора во время первой войны в Персидском заливе в 1991 году. В 1994 году он получил премию Фонда военно-морского колледжа, что означает лучший выпускник его класс. Его книги включают "Красную звезду над Тихим океаном", "Лучшую книгу месяца Атлантики" 2010 года и постоянное место в списке профессиональной литературы военно-морского флота. Генерал Джеймс Мэттис считает его "неприятным".



Примечание ЦА

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