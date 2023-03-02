В Казахстане распространяется опасная подростковая субкультура "ЧВК Редан"

21:40 04.03.2023

В родительских чатах Уральска в течение нескольких дней активно пересылается информация о том, что в социальных сетях среди подростков распространяется новая субкультура "ЧВК Редан", вдохновленная аниме-сериалом "Hunter х Hunter", сообщает zakon.kz.

Согласно информации портала "Мой город", субкультура появилась в России во второй половине 2022 года, и за это время сотни подростков России, Украины, Беларуси и Казахстана оказались под ее влиянием. Дети якобы вооружаются оружием, баллончиками и ножами и ведут себя крайне агрессивно.



"Стоит также отметить, что созданы тематические телеграмм-группы "ЧВК Редан" в городах Алматы, Уральск, Караганда, Павлодар, Атырау. Также создаются чаты против данного движения, где публикуются сообщения с призывами применять физическую силу в отношении сторонников "ЧВК Редан", что может спровоцировать драки молодежи в местах массового скопления людей", – говорится в распространенном сообщении.

В пресс-службе Департамента полиции ЗКО подтвердили, что в социальных сетях и в Telegram-каналах действительно есть такие группы.



"Они могут называться по-другому, и на эту рассылку стоит обратить внимание, так как есть риски участия наших детей в данных сообществах. Как мера профилактики стоит усилить контроль за поведением и местонахождением детей. Помимо этого, в рамках проводимого на территории ЗКО ОПМ "Дети в ночном городе" также проводятся проверочные и рейдовые мероприятия", – сообщили полицейские.

Родителей подростков попросили быть бдительными и контролировать местонахождение своих детей.



Ранее сообщалось, что TikTok решил ограничить время пользования сервисом для детей и подростков.



Елена Беляева

Уральск