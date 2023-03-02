Мирзиеев и Токаев неформально повстречались в Шымкенте

22:02 04.03.2023

Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Шымкенте

На неформальной встрече в Шымкенте президенты Узбекистана и Казахстана поручили углубить взаимодействие двух стран в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики.



Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3 марта провели неформальную встречу в Шымкенте, сообщила пресс-служба главы государства.



Обсуждены вопросы укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества и расширения сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам ускорения проектов кооперации предприятий двух стран.



Главы государств заслушали отчеты заместителей премьер-министров, сопредседателей специальных рабочих групп о ходе исполнения подписанных соглашений и принятых решений.



Президенты также дали поручения по углублению взаимодействия в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики и подчеркнули важность активизации культурно-гуманитарных обменов.



Кроме того, президенты рассмотрели вопросы региональной повестки и график предстоящих мероприятий, отмечается в сообщении.