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Постхристианство или антихристианство? - Святослав Князев
00:08 05.03.2023

Постхристианство или антихристианство?
Девиз "In God We Trust" ("На Бога уповаем" или "С нами Бог!" – англ.) перестает быть актуальным в США
Святослав Князев
03.03.2023

"Америка теперь постхристианская нация", - пишет в статье на страницах American Conservative его редактор, известный американский консервативный публицист Род Дреер. Он с явным сожалением рассуждает о том, что все меньше американцев посещают службы в церкви на Рождество и констатирует, что даже те из них, кто связывает себя с той или иной христианской конфессией, на пике тотальной либерализации отвергают библейские заповеди.

На семью американского школьника, который пропустит матч по бейсболу из-за службы в церкви, будут смотреть, как на людей со странностями. Кроме того, многие молодые люди перестают быть прихожанами из-за несогласия с Церковью по вопросам абортов, контрацепции или однополых браков.

Дреер не скрывает, что он совсем не в восторге от падения влияния христианства в американском обществе, но все же пытается представить происходящее, как проявление естественного хода событий в постиндустриальном информационном мире. Однако такие выводы - сомнительны, так как они оставляют за скобками крайне важные факторы, в частности, мощную антихристианскую пропаганду, проводимую Голливудом, популярными писателями и целым сонмом либеральных НКО.

Социологические исследования показывают, что позиции христианства в американском обществе стремительно ослабевают. Согласно опросам "Центра Пью", доля христиан в американском обществе в 2020 году составляла 64%. Согласно прогнозам аналитиков из того же центра, если существующие тенденции сохранятся, то к 2070 году она упадет до 35%. Доля активных прихожан в США впервые в истории упала до 47%. Для сравнения, еще в 2018 году в церкви, мечети или синагоги ходили 50% американцев, а в 1999 году - 70%. Эксперты говорят о том, что в Америке за два десятилетия произошел мощный культурный сдвиг. Доля людей, позиционирующих себя как верующих в Бога или некую высшую силу, составляет сейчас в американском социуме 81%. На первый взгляд, это достаточно много. Но в 1940-1960-е годы таковых насчитывалось 98%, в 2011-м - 92%, а в 2013-м - 87%.

"Церкви перестали быть актуальны. Родители не водят детей на службу. В школах отменили не только молитвы, но и минуты молчания, а учеников, которые хотят привнести Бога, ругают и подвергают буллингу. Современное общество стало грубее, вульгарнее, материалистичнее", - пишет Washington Times.

По мнению авторов издания, семью как ячейку общества в Соединенные Штатах разрушили настолько, что разводы, аборты и тотальная сексуализация жизни стали нормой. WT утверждает, что происходящее ставит под угрозу то, что в США называли "американской исключительностью" - веру в то, что свободы дарованы Богом, а правительство Соединенных Штатов их защищает.

Реакция Washington Times пошла чуть дальше, чем Род Дреер, но и она не посмела полностью проговорить суть проблемы и откровенно описать происходящее в стране.

доллар.jpgАктивная "десакрализация" всего, что связано с христианством, началась в США уже вскоре после того, как Фрэнсис Фукуяма во всеуслышание заявил о "конце истории". Представители теневых либеральных финансово-промышленных элит, поклоняющихся "золотому тельцу", в начале 1990-х утратили врага в лице СССР. И западные церкви из вынужденных союзников превратились для них во врагов. Христианство осталось наиболее влиятельной силой, мешающей теневым элитам строить "дивный новый мир", в котором человек являлся бы идеальным объектом для манипуляций.

На этом фоне христианство начало подвергаться активным нападкам в массовой культуре. Причем чтобы не вызвать сразу отторжения у общества, делалось это достаточно плавно. Сначала появились популярные кинокартины, в которых Бог и церковь представлялись "забавными" (в духе собравшей множество наград комедии "Брюс всемогущий"), выступали в роли малозначимых "декораций" (вроде многочисленных "Горцев") либо представлялись в нетрадиционном свете (как, например, в скандальной "Догме").

Достаточно быстро тональность разговоров о религии в американской масскультуре эволюционировала. Связанное с Церковью начали представлять нелепостью, а затем - и совершенным злом. В триллере "Преисподняя", снятом в 2016 году, герой известный как "Преподобный" - убийца, садист и педофил-насильник.

Параллельно для публики, склонной к рефлексиям, пишутся книги-бестселлеры, претендующие якобы на некоторую интеллектуальную глубину. Наиболее яркий пример в данном случае - творчество Дэна Брауна. Один только его роман "Код да Винчи" разошелся тиражом более 81 млн экземпляров. Популяризаторы творчества Брауна утверждают, что он "смог пробудить широкий интерес к легенде о Святом Граале и месту Марии Магдалины в истории христианства". Однако на самом деле его творчество дискредитирует Церковь и подрывает ее авторитет.

Параллельно с поливанием грязью христианства западные кинематографисты, журналисты, писатели и общественные деятели, как могли, популяризовали многое из того, что в христианстве считается греховным - беспорядочные интимные связи, однополые сексуальные отношения и даже откровенный сатанизм.

Вот лишь несколько актуальных заголовков западных СМИ: "Дьяволиада по-американски. Как Сатанинский храм стал оплотом религиозной свободы в США", "Сатанинского идола привезли к зданию Капитолия в Арканзасе", "Камала Харрис продвигает неограниченные аборты: "Женщины беременеют каждый день… реальная проблема"", "Все больше американцев хотят попробовать каннибализм", "Неофициальные сатанинские кроссовки Найк Lil Nas X, содержащие человеческую кровь, распроданы менее чем за минуту"…

Если бы вы всего пару десятилетий назад сказали среднестатистическому американцу, что передовицы СМИ в его стране будут выглядеть таким образом, он бы счел вас сумасшедшим. Однако сегодня в этом нет никаких противоречий. Государство, девизом которого более ста лет были слова "In God We Trust", до сих пор красующиеся на долларах, превратилось в антихристианскую империю, населенную идеальными для манипуляций атомарными индивидами.

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1677964080


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