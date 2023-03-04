Тайна февральских катастроф в Соединенных Штатах, - В.Прохватилов

00:32 05.03.2023

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 04.03.2023



Власти США что-то знают, но делиться своим знанием с обществом не хотят



В течение трех февральских недель в США произошли три крупные катастрофы, которые наводят на мысль либо о диверсиях, либо о невероятных совпадениях, либо о полном развале американской транспортной и промышленной инфраструктуры.



3 февраля 2023 года грузовой поезд с высокотоксичными химическими веществами железнодорожной компании Norfolk Southern Railway сошел с рельсов на границе между штатами Огайо и Пенсильвания возле города Ист-Палестайн с населением 4700 человек.



Поезд состоял из трех локомотивов, девяти порожних вагонов и 141 груженого вагона. Поезд следовал из терминала Железнодорожной ассоциации Сент-Луиса в Мэдисоне, штат Иллинойс, в Конвей-ярд компании Norfolk Southern в Конвее, штат Пенсильвания. В локомотиве поезда длиной 2,8 километра, находились машинист, кондуктор и стажер.



50 вагонов сошли с рельсов. В 20 вагонах были высокотоксичные материалы - винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат, этиленгликоль, монобутиловый эфир, изобутилен, горючие жидкости и производные бензола.



После крушения поезда произошла крупнейшая утечка отравляющих веществ в новейшей истории - несколько сотен тонн винилхлорида попали в почву и местные реки. Власти США поспешили заявить, что хоть в местных реках и было обнаружено более трех тысяч мертвых рыб, "волноваться нет повода".



Одна из цистерн опрокинувшегося на бок состава начала гореть. Тогда спасатели выкопали траншею, чтобы слить туда химикаты, а затем вскрыли и подожгли другие цистерны с целью устроить "контролируемое горение", якобы не зная, что при сгорании винилхлорида происходит взрыв с образованием отравляющего газа фосгена.



После чудовищного взрыва фосген смешался с облачностью и начал распространяться по всей территории штата Огайо. Токсическому загрязнению подверглись реки и озера в радиусе 50 миль (80 км).



Власти США пытались замолчать катастрофу. Первая публикация появилась на ABC News лишь 14 февраля. Через два дня после якобы полного уничтожения винилхлорида и других отравляющих веществ эвакуированным жителям разрешили вернуться в свои дома, но у них стала болеть голова, появилась тошнота и прочие последствия сильного отравления.



Только через 11 дней после катастрофы официальные лица рекомендовали жителям использовать воду в бутылках, пока тесты не подтвердят, безопасна ли местная вода для питья. Власти задерживали журналистов, которые пытались работать в зоне катастрофы.



20 февраля, в тот же день, что и катастрофа поезда в Ист-Палестайн, в городе Бедфорд того же штата Огайо произошел взрыв на металлургическом заводе компании Schumann & Co., производящей латунные и бронзовые сплавы. Здание завода загорелось, а на прилегающую территорию обрушился дождь расплавленного металла. Пострадало 13 человек, один из них умер. Местные жители долгое время жаловались на дым и запах горящей нефти, хотя пожарные утверждали, что пожар взят под контроль.



Свидетели сообщили, что было два взрыва: небольшой, за которым последовал более крупный. Кирпичная заводская стена здания была полностью снесена взрывной волной, разлетавшиеся кирпичи разрушили близлежащие предприятия.



Причины взрыва до сих пор не установлены. Для расследования этой катастрофы в штат Огайо из Центра токсикологии и охраны окружающей среды (CTEH, город Литтл Рок, штат Арканзас) вылетел двухмоторный самолет Beech BE20 с пятью специалистами CTEHна борту. По неизвестным причинам самолет взорвался, едва оторвавшись от взлетной полосы. Все пятеро экспертов, летевших расследовать причины взрыва в Бедфорде, погибли.



В социальных сетях стали распространяться конспирологические версии о серии этих катастроф. Проживающий в Ист-Палестайн популярный блогер Стив Питерс прямо говорит о наличии во всех этих инцидентах злого умысла.



24 февраля на принадлежащем мексиканской государственной нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos (Pemex) нефтеперерабатывающем заводе в Дирк Крик (штат Техас) вспыхнул пожар. По странному стечению обстоятельств одновременно загорелись еще два завода этой компании в мексиканском штате Веракрус. Восемь человек получили ранения, несколько человек пропали без вести. Причины пожаров не установлены, связи между тремя пожарами не выявлено.



Первый день весны ознаменовался крупной утечкой ядохимикатов на заводе компании Lavelle Industries в Берлингтоне (штат Висконсин). Работники завода были эвакуированы, разлив химикатов ликвидирован, но даже после этого аварийная команда запретила людям входить в здание завода. Кроме FoxNews, об этой аварии не сообщило ни одно ведущее американское СМИ.



Настораживает то, что к расследованиям всех этих катастроф не привлечено ФБР, то есть априори подразумевается, что все эти инциденты носят технологический характер или вызваны пресловутым человеческим фактором. Злой умысел по умолчанию исключается.



Стоит обратить внимание на инициативу члена палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Мэджори Тейлор Грин, которая выступила за "национальный развод" штатов в зависимости от политических убеждений, чтобы избежать гражданской войны.



"Последнее, что я хочу видеть в Америке - это гражданская война… - сказала она она. Но мы идем в этом направлении, и с этим нужно что-то делать… Республиканские штаты должны стать независимыми из-за засилья инициатив в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) и преподавания в школе идеологий, которые касаются смены пола и так называемого гендерного перехода у детей".



"Национальный развод - это не гражданская война, а неизбежна реальность из-за наших непримиримых разногласий", – убеждена Мэджори Тейлор Грин.



Известный американский писатель, автор популярных книг "Глубинное государство" и "Преступления просветителей" Алекс Ньюмен убежден, что гражданская война в США началась. В начале года он предсказал, что адепты "глубинного государства" будут устраивать один кризис за другим, чтобы сеять среди людей замешательство и страх.



Каковы истинные причины серии недавних катастроф в США, сказать пока невозможно. Достойно удивления, что криминалисты из ФБР к расследованиям причин катастроф не подключены.



Власти США что-то знают, но делиться своим знанием с обществом не хотят.