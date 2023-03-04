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Европе опять придется "поступаться принципами". За пределами либеральных демократий…, - Е.Пустовойтова
00:35 05.03.2023

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 04.03.2023

Свежие февральские опросы свидетельствуют, что Европа "поголовно за Украину": 91% европейцев согласен с оказанием гуманитарной поддержки Киеву, 88% – за прием украинцев в Евросоюз, 77% – за оказание финансовой помощи, 74% – за введение экономических санкций в отношении российского правительства, компаний и частных лиц, 67% – за запрет вещания российских государственных СМИ, 65% – за финансирование закупок и поставку военной техники на Украину.

Однако повисает вопрос: почему при столь единодушной поддержке только 56% процентов европейских граждан удовлетворены реакцией ЕС на "российское вторжение", а остальные 44% процента – нет? При этом Евробарометр свидетельствует, что рост цен и инфляция, ставшие "реакцией ЕС на вторжение", считают одной из самых важных проблем треть европейцев! Второй по важности проблемой более четверти называют кризис энергоснабжения – прямое следствие политики ЕС в отношении России. И в целом экономику Европы 63% европейцев оценивают на "плохо". Откуда "поголовная солидарность"?

Проценты этой "солидарности" со всей очевидностью не согласуются с "процентами проблем", нарастающих в ЕС из-за антироссийских санкций.

"Вторжение России на Украину вынудило ЕС… отказаться от российского ископаемого топлива, – пишет Еuractiv. – Однако усилия ЕС по диверсификации не обходятся без новых рисков".

Именно что "однако"! Не найти другой страны, кроме России, которая так долго и старательно выполняла бы свои обязательства перед Европой, являясь главным поставщиком ископаемого топлива в ЕС. В 2021 году российский экспорт покрывал 40% запасов газа для ЕС, 30% сырой нефти и 30% спроса на каменный уголь. А теперь? "Благодаря нашим коллективным усилиям и в знак солидарности с Украиной мы прекратили импорт угля из России, ликвидировали 90% импорта российской нефти, поставки трубопроводного газа значительно сократились", – заявляет комиссар по энергетике ЕС Кадри Симсон.

Теперь же для защиты будущей энергетической безопасности Евросоюза придется попотеть. Несмотря на титанические усилия, Европа не освободилась полностью от российских энергоносителей и все еще отправляет деньги "агрессору" в обмен на поставки от него углеводородов. С начала спецоперации ЕС заплатил России почти 140 миллиардов евро за ископаемое топливо. И это для Брюсселя нестерпимо.

Евросоюз рассчитывал на США. В прошлом году объем экспортных мощностей СПГ США составлял 102,4 миллиарда кубометров. В 2023 году его собираются увеличить до 119,8 миллиарда за счет возвращения в строй после пожара завода Freeport и открытия в Луизиане новой линии завода Calcasieu Pass LNG. Предположим, все эти излишки поплывут в ЕС и добавят туда 17,4 миллиарда кубометров газа к 72 миллиардам, поставленным из США в прошлом году. Однако цена поставляемого в Европу американского СПГ в 4-5 раз выше, чем трубопроводного российского. И Европа потребляет за год около 400 миллиардов кубов, а не 90...

Опять же Китай, больше всех выигравший от энергетических санкций против России, получивший за минувший год около 22 миллиардов кубометров российского газа, 53 миллиона тонн угля и на 33% больше электроэнергии, становится поперек дороги Евросоюзу. Еще год назад Китайская национальная нефтегазовая компания подписала с "Газпромом" долгосрочный контракт на экспорт в 10 миллиардов кубометров газа в год. Фактически по магистрали "Сила Сибири" Пекин получил в прошлом году 15,5 миллиарда кубометров. К 2025 году объем поставок по этой трубе вырастет до 38 миллиардов кубометров. Плюс к тому в прошлом году китайцы законтрактовали 72 миллиона тонн СПГ по долгосрочным сделкам, хотя, по оценкам аналитиков, Пекину требовалось не более 66 миллионов тонн. То есть Китай готовится продавать СПГ на мировом спотовом рынке. Только за восемь месяцев 2022 года КНР экспортировала в Европу и Азию около четверти миллиона тонн СПГ на сумму 449 миллионов долларов. Если сравнить с выручкой такого реэкспорта предыдущего года (7,3 миллиона долларов), видно, что Пекин начал игру по-новому – с крупными ставками. И сделать это легко: российский газ транспортируется в Китай на условиях спотовых контрактов, которые, как правило, предусматривают возможность его перепродажи. А Пекин с удовольствием соберет сливки, пока цены на топливо в Европе высоки. Став одним из четырех крупнейших покупателей российского газа, Китай сам будет решать, куда выгоднее его сбыть – в Европу, Японию или Южную Корею. "А вы могли бы принять такой в мир, в котором Китай контролирует колебание цены на этом рынке?", – задала вопрос корреспонденту Еuractiv Кадри Симсон. Ей ответили из Пекина: китайские власти запретили реэкспорт законтрактованных китайскими компаниями объемов СПГ в другие страны – растет своя экономика.

Помимо ископаемого топлива, Европа зависит от Китая в производстве других важнейших видов сырья и в поставках солнечных панелей. Как считает консультант аналитического центра Bruegel Х. Фишер, для ЕС "существует риск создания новых зависимостей от тех, кто считается дружественными странами, такими как Норвегия или США, но также и от стран с авторитарными режимами или плохим послужным списком в области прав человека, таких как Азербайджан, Катар".

Брюссель считает, что "очевидным решением было бы никогда больше не зависеть так сильно от одного источника". Вот почему СПГ был бы для него самым удобным вариантом: торговля сжиженным газом основана на международном рынке с несколькими поставщиками. Однако оставившая себя без долгосрочных (российских) газовых контрактов Европа вынуждена покупать энергоносители на краткосрочных рынках, а это большие колебания цен.

И еще одну горькую пилюлю пришлось проглотить Брюсселю от Сабины Вейанд, главы отдела торговли Европейской комиссии (DG TRADE): она призналась, что Европе на рынке нужно "укреплять свою сеть соглашений за пределами либеральных демократий". Опять придется "поступаться принципами"...

Источник - фонд стратегической культуры
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