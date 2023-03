American Thinker: только 53% афроамериканцев считают, что быть белым "нормально"

Последний в ряду "отмененных" - автор комиксов про Дилберта Скотт Адамс

В США "отменили" автора комиксов "Дилберт" Скотта Адамса, пишет AT. Все дело в том, что он призвал держаться подальше от чернокожих. Но причиной его заявления стал опрос, согласно которому только 53% афроамериканцев считают, что быть белым "нормально".



Нам прекрасно известно, что левые не упускают ни единого случая заткнуть рот тем, кто бросает вызов их стадному мышлению. Причем их мишенью становятся не только консерваторы, но и всякий, кто хоть на йоту не согласен с их мировоззрением.



Левые живут надеждой, что их идейные противники либо оговорятся, либо выскажут некую идею, подробности которой можно будет вырвать из контекста, чтобы выставить автора ханжой и фанатиком. Это будет отменный повод развернуть травлю в социальных сетях и объявить жертве бойкот.



Вчера, например, "отменили" сатирика и мыслителя Скотта Адамса (Scott Adams).



Газета USA Today объявила, что прекращает публиковать комиксы Адамса про Дилберта, потому что ее руководство "привержено делу инклюзивности" и стремится создать "уважительную и справедливую среду для самых разных общин", которым служит по всей стране.



Кливлендская газета The Plain Dealer тоже перестала публиковать комиксы Адамса.



Джон Хайнер (John Hiner) из мичиганского медиаконцерна MLive Media написал в редакционной статье: "Мы попытаемся побыстрее найти не менее смешную замену, чтобы не нарушать при этом элементарных основ приличия и уважения к другим".



Другие издания последовали их примеру и тоже избавились от Адамса.



Адамс рисовал своего Дилберта более 30 лет, и его детище слывет ядовитой сатирой на рынок труда.



Чем же Скотт Адамс заслужил "отмены"?



Адамс прогремел на всю страну, назвав чернокожих "ненавистниками" и сказав, что "не желает с ними знаться".



"В сложившейся ситуации лучший мой совет белым таков: держитесь от черных подальше. Бегите куда хотите, лишь бы подальше. Этого не исправить. Никак не исправить. Можно лишь сбежать", - заявил он.



Затем он процитировал ведущего CNN Дона Лемона и заявил, что есть некая взаимосвязь между тем, что в "преимущественно черных" районах есть куча проблем, невиданных в белых.



Далее он сообщил, что в его районе чернокожих "очень мало".



Кроме того, Адамс пообещал не помогать чернокожей Америке, поскольку это "того не стоит".



"Нет смысла помогать черным американцам, если сам ты белый", - заявил он.



Адамс добавил, что в этом его убедили ролики, где чернокожие избивают белых.



Видеозапись с заявлениями самого Адамса набрала более 1,8 миллиона просмотров в Твиттер.



Для левых это стало буквально подарком: мечта сбылась! Веская причина "отменить" Адамса и заткнуть рот одному влиятельному противнику.



Знакомые все лица из СМИ привычно возмутились.



Демократическая платформа The Daily Kos процитировала бывшего губернатора Алабамы Джорджа Уоллеса (George Wallace), заявившего в 1963 году: "А я вам говорю: сегрегация сегодня, сегрегация завтра, сегрегация навсегда". Чего они не сказали, так это что Уоллес при этом был демократом.



Издание The Daily Beast прямо в заголовке заявило, что Адамс "спятил", а статью, как вы верно догадались, начало с его связей с Трампом.



Теперь ждите, что эту "новость" подхватят крупные СМИ.



Отчего же Адамс вдруг взял и "спятил"?



Как сам Адамс объясняет в ролике, он ознакомился с опросом Расмуссена, в котором оказалось, что лишь 53% чернокожих американцев считают, что "быть белым - это нормально". 26% придерживаются мнения, что быть белым - "плохо", а 21% не определились. В том же опросе выяснилось, что 76% чернокожих американцев считают, что черные тоже могут быть расистами, и лишь 27% с этим не согласны.



Результаты попросту шокируют: получается, что лишь 53% опрошенных афроамериканцев считают, что белые заслуживают права на жизнь. Остальные думают иначе, причем целых 21% так и не определились с ответом на вопрос, который, казалось бы, очевиден.



Это самый что ни на есть шовинизм: когда ты отказываешь другим в праве на жизнь из-за их инакости.



Так считают нацисты, деспоты и сторонники геноцида.



Отметим также, что этот вопрос отнюдь не нуждается в глубоком осмыслении. Ты либо веришь в равенство, либо нет. И если ты оказался среди 21% сомневающихся, то никакой серой зоны нет. Ты - шовинист.



Ясно, что остальные 47% подпали под мощнейшее влияние критической расовой теории, которую с некоторых пор преподают в школах, и радикальных демагогов с политической арены. Сказался и угол, под которым СМИ освещают расовые проблемы.



После любого исламского теракта левые лезут из кожи вон, доказывая, что один террорист ничуть не показателен для остальных мусульман.



Когда насильственное преступление совершает черный, раса преступника умалчивается.



Но если преступник белый, а жертва черная, на этом не просто акцентируют внимание, случившееся объясняют расовой ненавистью, не дожидаясь следствия.



Когда 29-летний афроамериканец из Мемфиса Тайр Николз (Tyre Nichols) погиб от рук пятерых чернокожих полицейских, СМИ выставили это преступлением на расовой почве.



Когда жалкий актеришка Джусси Смоллетт (Jussie Smollett) инсценировал против самого себя "расистскую атаку", утверждая, будто его избили трамписты, СМИ отнеслись к его заявлениям как к Божией истине.



Когда чернокожего режиссера вдруг не выдвинули на "Оскар", тут же начинают говорить о расизме.



Не обошлось и без открыто ненавистнических групп вроде Black Lives Matter ("Жизни черных важны") и также дельцов вроде Эла Шарптона (Al Sharpton), которые наживаются на расовой ненависти.



В результате складывается впечатление, что немало чернокожих винит во всех своих бедах белых. Значит, надо от них избавиться - и дело в шляпе! А тут и до мыслей о геноциде недалеко. Быть может, этим и объясняются нападки на белых.



Удивительно еще и то, что эти 47% не боятся публично высказывать свои расистские взгляды (а, возможно, даже геноцидные наклонности). Наверное, понимают, что в сложившемся политическом климате им не грозит ни критика, ни остракизм.



В идеале средствам массовой информации следовало бы уделить опросу должное внимание и заняться самоанализом. Но ханжи и лицемеры не замечают своих недостатков.



Поэтому они и набросились на Скотта Адамса.



Адамс хотел лишь сказать, что будет держаться подальше от тех, кто ненавидит его расу настолько, что отказывает ему в праве на жизнь.



Он не делал никаких заявлений, а лишь отреагировал на опрос.



Можно, конечно, задаться вопросом, допустимо ли делать столь обширный вывод после одного-единственного опроса и уместно ли вообще отвергать из-за 47% шовинистов остальные 53%.



Но давайте отвлечемся от расовой проблемы и предположим, что есть люди, которые вас терпеть не могут.



Вы захотите с ними жить или помогать им?



Ответ очевиден.



Но одно мы знаем наверняка: Адамс не дурак.



Он понимает, насколько расколото наше общество и чем чреваты такие слова. Он знает, что люди не станут разбираться в нюансах и априори выставят его расистом. Он знает, что после таких слов ему может грозить физическая расправа. Он знает, что "отмена" - это точка невозврата.



И все равно пошел на это.



Не секрет, что Адамс - любитель социологических экспериментов.



Быть может, он рассчитывал на некую рефлекторную реакцию, чтобы в конце концов прийти к еще более важному обобщению.



Быть может, он, по выражению левых, решил "побеседовать" о межрасовых отношениях.



Судя по всему, мы узнаем об этом уже совсем скоро.



Автор статьи: Ражан Лаад (Rajan Laad)