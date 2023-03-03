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Центробанк Ирана принял пакет мер укрепления нацвалюты по российскому рецепту
01:28 05.03.2023

"Это их спасет": Иран последовал примеру России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости, Наталья Дембинская. Принятый на днях пакет мер по укреплению нацвалюты Тегеран почти полностью позаимствовал у Москвы. Эксперты уверены: российский рецепт поможет исламской республике, чья экономика гораздо сильнее зависит от экспорта природных ресурсов.

Мощное обесценение

Иранский риал за полгода подешевел практически вдвое. Это следствие массовых беспорядков из-за внутриполитического кризиса и новых международных санкций.

Запад обвиняет Тегеран в нарушении прав человека, а также поставках в Россию товаров двойного назначения, в том числе беспилотников (Россия и Иран это неоднократно опровергали). Под прицелом вновь оказалась и ядерная программа страны.

В конце февраля риал опять обвалился, причем официальный курс относительно доллара в разы ниже неофициального. Риал - не свободно конвертируемый. На фоне рекордной инфляции процветает черный валютный рынок.

"Сказываются затяжные санкции США и ЕС. Значительное влияние оказывает также информационное и психологическое давление на участников рынка со стороны Запада", - отмечает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.

За доллар сейчас дают больше 600 тысяч риалов (в середине декабря было 380 тысяч).

Пытаясь переломить ситуацию, ЦБ Ирана принял пакет мер по укреплению национальной валюты. За основу взяли российский опыт стабилизации рубля.

Готовая модель

Все валютные доходы и резервы от экспортных операций теперь регулируются ключевой ставкой ЦБ.

Год назад так же поступили в России. Действия ЦБ и Минфина купировали резкое обрушение рубля, всплеск инфляции, риски для банковской системы.

"Гибкое использование ключевой ставки, ее резкое повышение повернули процесс вспять. Это предотвратило многие негативные последствия. Потом ставку постепенно снижали - по мере поступления средств от сырьевого экспорта", - объясняет Владимир Ковалев, аналитик TeleTrade.

Помогло и регулирование финсектора. Крупных экспортеров природных ресурсов и добывающую отрасль (нефтехимические предприятия, металлообработка, производители стали, меди) обязали продавать валютную выручку.

В результате рубль рекордно укрепился.

Схожая структура

По мнению экспертов, российская модель сработает и в иранских реалиях.

"Есть явная схожесть экономической ситуации. Это и специализация - экспорт энергоносителей, и санкционное внешнее давление, ограничения в вывозе и ввозе товаров и международных расчетах", - указывает Ковалев.

Если регуляторные меры в валютно-финансовом секторе помогли России, иранцам есть смысл их перенять, считает аналитик.

Не одно и то же

Другое дело, что экономические показатели не сравнимы. Так, инфляция в Иране - 46,3%, годовое падение ВВП - 5,7, ставка ЦБ - 18. Страна больше зависит от мировой конъюнктуры.

"Санкции США и ЕС, нефтяное эмбарго способствовали выводу капиталовложений, увеличению инфляции, сокращению бюджета, что обернулось девальвацией, снижением доходов населения, ростом безработицы. Иранцам недоступны многие импортные товары", - говорит Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".

Расчеты в нацвалютах

Стабилизация риала выгодна и Москве: это ускорит вытеснение доллара из расчетов, нарастит долю нацвалют. Уже почти 60% сделок между Россией и Ираном - в рублях и риалах.

"При стабильном курсе и четких валютных коридорах бизнес охотнее идет на инвестиции и хорошо зарабатывает. Нужно значительно сократить волатильность национальных денежных единиц России и Ирана относительно мировых резервных валют", - подчеркивает Лобода.

В июле прошлого года на бирже Тегерана запустили торги парой риал/рубль, а также заключили стратегические соглашения между центробанками.

Это позволило не только увеличить оборот взаимной торговли в национальных валютах, но и поделиться российским опытом стабилизации финансовой системы в стрессовой ситуации.

Источник - РИА Новости
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