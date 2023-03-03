Бойцы ЧВК "Вагнер" сражаются за всю российскую армию? На Часов Яр!

10:08 05.03.2023

Часову Яру приготовиться: ВСУ в ужасе - "вагнеровцы" останавливаться не собираются

Захисники незалежностi уверены, что южный пригород сакрального города тоже ждет судьба Соледара

Александр Ситников



Часову Яру приготовиться: ВСУ в ужасе - "вагнеровцы" останавливаться не собираются



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УкроСМИ, с негласной подачи офиса президента [Украины], распространили видео, опубликованное захисником незалежностi, который не скрывая лица говорит на камеру, что его пiдроздiл получил приказ немедленно отступить из Бахмута/Артемовска и перейти в новую зону боевых действий.



Зе-команда, судя по всему, начала проводить "бахмутский" антикриз о якобы "контролируемом отводе войск". Это словосочетание вбивают в голову громадян многочисленными повторениями как ЛОМы (лидеры общественного мнения), так и админы Зе-ботов в самостийной телеграм-тусовке.



Естественно, подключился коррумпированный Институт изучения войны (ISW), который получает миллионные гранты из незалежной за нужный киевской хунте информационный фон. В сводке ISW (по состоянию на 4 марта) говорится:



"Украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отвода войск из районов Бахмута… Видеозапись с геолокацией, опубликованная 3 марта, подтверждает, что украинские войска разрушили два важнейших моста в районе Бахмута - один через реку Бахмутовка на северо-востоке Бахмута и один вдоль трассы Хромово-Бахмут к западу от Бахмута".



По оценке этого заокеанского "мозгового центра", "упреждающее разрушение мостов является свидетельством того, что украинские войска могут попытаться помешать продвижению России в восточном Бахмуте и ограничить возможные пути отступлении России на запад из Бахмута".



"Что за лютый бред - русское отступление из Бахмута на запад", - желчно отреагировал известный в неньке блогер. Напротив, паническое уничтожение мостов, в том числе в Хромово через речку Большие Ступки на автошляхе О-0506, который бандеровцы еще вчера называли "дорогой жизни", ставит в ужасное положение пiдроздiли 24-й и 80-й бригад ВСУ.



Впрочем, "русское отступление на запад" еще не самый ржачный пост за вчерашний день. Куда смешнее заявление админа 77-й окрема аеромобільна бригады, которая "Народжені перемогати" (рожденные побеждать). Эти укро-десантники были посланы в Бахмут для сдерживания "музыкантов", но еще не доехав до передка, радостно рассказали на камеру: "Состояние - норм. Зашли спасать город, увидели, что Бахмут уже спасен и ушли назад".



Еще один укро-"спаситель", генерал Сырский, с видом побитой собаки второй раз за последние шесть дней нарисовался в Бахмуте. Зрада оказалась в том, что он в сакральный город так и не заезжал, а посетил штаб 10-й бригады "Эдельвейс", которая находится на внешнем контуре и ведет бои с "Вагнером" со стороны Константиновки. Об этом дружно сообщили укро-правдорубы. И то: в город ехать - "дурных нема".



Любопытно это не столько "показным геройством" Сырского, сколько его оценкой возможного направления удара "музыкантов". Очень похоже на то, что бандеровский Генштаб опасается окружения, как говорится, "на плечах отступающих", еще и Часова Яра, который наряду с Соледаром является пригородом-спутником Бахмута. Дескать, без контроля над ним русским сложно будет организовать полноценную оборону на этом участке. Значит, штурм неизбежен.



Популярный в неньке телеграм-канал рубанул правду-матку: "Сырский не способен эффективно выстроить оборону и допустил сначала прорыв в Соледар, а потом охват Бахмута. Вместо спокойного отвода войск ВСУ на новые рубежи, он наоборот бросает новые и новые резервы в бой, которые моментально перемалываются".



Таким образом, сейчас в незалежной гадают, будет ли оперативная пауза после перехода Бахмута под контроль "Вагнера", или наступление русских продолжится. Дело в том, что ВСУшники деморализованы и нуждаются в отдыхе. Им нужно прийти в себя и настроиться на оборону Часова Яра.



Однако складывается впечатление, что "музыканты" не собираются останавливаться - по меньшей мере пока не возьмут и южный пригород Бахмута. Дело в том, что пруды и водоемы на юго-западной окраине Часова Яра могут стать естественной линией обороны "музыкантов" в направлении Константиновки, тогда как на северо-западе следующим крупным городом, находящимся под контролем ВСУ, является Краматорск (20 км от Часова Яра).



Конечно, только нашему командованию решать, куда направятся "музыканты" после Бахмута, но, судя по телодвижениям Сырского, он катастрофически боится продолжения русского наступления именно на Часов Яр, а не на Северск.



Для этого и впрямь есть веские причины.



Источники, вхожие в бандеровский Генштаб строчат в самостийной телеграм-тусовке, что "потеря ВСУшниками Часова Яра поставит на растяжку захисников незалежностi на большом участке Константиновка-Торецк, что не есть хорошо для возможно весеннего наступления укровермахта".



Как "генеральский тандем" будет действовать в ходе наступления

В полный рост у укро-экспертов также поднялся еще один вопрос, насколько еще хватит у "Вагнеров" сил идти вперед такими невероятными для современных конфликтов темпами? По ту сторону фронта пришли к мнению, что "музыканты" еще в Сирии отточили приемы штурма опорников в основном силами легкой штурмовой пехоты.



И впрямь, судя по роликам в Сети, у "Вагнера" на "передке" редко когда можно увидеть танки, которые, как правило, ведут обстрел с ЗОП, зато гранатометчиков хватает с избытком. Они работают в связке с наводчиками и расчетами беспилотников, а также на грани фола используют арту. Еще одно преимущество "музыкантов" - это ближний бой с широким применением ручных гранат, а также меткая стрельба из личного оружия.



С одной стороны, делается ставка на профессионализм штурмовиков "Вагнера", идущих вперед короткими бросками на 10−20 метров, а с другой - на маневренные операции. Похоже, "музыканты" имеют свободу действий. Они хоть и давят врага, как бульдозер, но регулярно меняют направление атаки при выявлении сильных и слабых мест обороны ВСУ.



"Если „Вагнер" пойдет на Часов Яр, то город будет взят где-то за месяц боев с учетом смертельной усталости украинских военных на этом направлении. Сам факт участия в этих боях будет восприниматься нашими бойцами как продолжение „мясорубки", в которой практически невозможно выжить", - считают админы сразу нескольких бригад ВСУ, которым "повезло" сражаться с лучшей пехотой в мире под "дирижерством" Пригожина.



4 марта 23