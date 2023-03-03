Дуглас Макгрегор: ЦРУ отправляет на Украину армию американских наемников

10:58 05.03.2023

Вашингтон решил не дожидаться обучения украинцев и готов в придачу к танкам дать и своих танкистов

Дмитрий Родионов

Дуглас Макгрегор: ЦРУ отправляет на Украину армию американских наемников



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Андрей Манойло Владимир Лепехин Владимир Можегов



ЦРУ направляет американских военных под видом контрактников на Украину, чтобы помочь ВСУ управлять натовской техникой, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.



"Мы рекрутируем как можно больше наемников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации. Это говорит о том, в каком отчаянии мы находимся", - сказал он, добавив, что, контрактники - это люди, которые еще вчера носили американскую форму, и теперь их отправляют на Украину для выполнения поставленных задач.



По его словам, без их помощи бойцы ВСУ не могут самостоятельно использовать большую часть поставленного Западом оборудования, а также управлять и новыми танками, которые вскоре поставят страны НАТО, поэтому на Украину планируют направить европейских инструкторов из таких стран, как Чехия, Германия, Латвия, Литва, Норвегия и Великобритания.



"Украина находится под нашим полным контролем, включая ее правительство и военных. […] Мы решили до конца управлять этой лодкой, сколько бы айсбергов ни было у нее на пути. А я считаю, что она уже напоролась на один и идет ко дну", - заявил Макгрегор.



Ну, то, что американские наемники, среди которых не только "серые гуси", но и кадровые военные, присутствуют на Украине - не новость. Но тут, оказывается, целый конвейер. И почему этим занимается ЦРУ, а не Пентагон?



- Потому что это - разведывательно-подрывные операции, а за их проведение отвечает именно внешняя разведка, - поясняет профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических Андрей Манойло.



"СП": - По-вашему, большинство американских наемников это все же военные, организованно направлены властями США? Или одиночки - искатели приключений?



- Там может быть разный контингент. Большая часть его - это профессиональные наемники и авантюристы. Избавляясь от них, правительство США утилизирует на Украине тот самый элемент, который очень опасен и для американцев тоже: наемнику ведь все равно, за кого воевать, лишь бы клиент был платежеспособен. Если они не сгинут на Украине, то пополнят ряды боевиков наркокартелей.



Но есть и отдельная категория действующих военнослужащих США, которые находятся там в командировках.



"СП": - По-вашему, только США этим занимается организованно? А другие страны НАТО?



- На другие страны НАТО нет точных данных, но известно, что в радиоперехватах на передовой звучит не украинская, а польская и английская речь. Очень много уничтожено польских наемников. Как-то ведь они же туда попали.



"СП": - Если бы удалось захватить хоть одного из них живьем, и он дал бы показания. Это что-то изменило бы?



- Пленных наемников у нас уже довольно много, и выходцев из стран Европы, и американцев. Всех их допрашивают. Все дают показания. Почему их не демонстрируют широкой общественности, для меня загадка.



Если бы таких наемников показали бы на ТВ, пользы было бы намного больше, чем от нынешних убогих антифейков. У США на это конечно же нашлись бы контраргументы, но мы бы увидели, как они себя ведут, будучи пойманными за руку.



"СП": - Макгрегор - явный любитель хайпа… Можно ли ему верить?



- Меня смущает даже не сама личность Макгрегора, а то, что он один такой. Никто не вещает в той же канве. Он - маргинал, за которого почему-то судорожно вцепились наши СМИ, забыв, что его, возможно, нам подсовывают. Никакого отчаяния у американцев нет, а есть очень серьезная борьба, в которой "наемники верхом на подлодках" - всего лишь один из эпизодов.



- НАТОвские танки - это сложная техника, - уверен политолог Владимир Можегов.



- Ей учат управлять от полугода до двух лет. Кончено, чем учить украинцев, проще прислать людей, уже умеющих это делать.



То, что этим занимается ЦРУ - это нормально для них. ЦРУ это в принципе государство в государстве. Большинство операций, которые США проводили за рубежом после Второй мировой войны, поручались именно ЦРУ. Тут еще надо понимать, что из себя представляет сегодня Украина. Это такая дойная корова, которую доят госпожа Нуланд, ее муж, Блинкен и другие - вся эта неоконовская команда, которую с Украиной связывают не только бизнес-стратегии, но и родственные связи - все это потомки первых эмигрантов из Украины и Восточной Европы.



Надо понимать, что даже обнародование информации об участии ЦРУ ни на что не повлияет. Это же неофициальные схемы. Они через Минюст не проходят. При этом они пытаются судить Трампа за события вокруг штурма Капитолия, а про делишки байденовской команды там молчок!



- Украинцы - это те же русские, а потому они быстро учатся работе с любой техникой, - считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.



- Но инструктора все равно нужны. Например, переводить с английского языка на русский команды и инструкции.



"СП": - Это нормальная практика для США? Где-то еще было подобное?



- В любой прокси-войне американцы или натовцы ведут себя так. Например, в 2008 году в Грузии американские и натовские инструктора сопровождали грузинские войска. До этого - в Югославии было нечто подобное, когда они обслуживали косовских албанцев, к примеру. Ну и в Сирии, Ираке, Афганистане американцы воевали и воюют в основном чужими руками. И почему бы не воевать, если желающих проливать кровь за копейки хоть отбавляй?



"СП": - Почему этим занимается ЦРУ, а не, допустим, Минобороны?



- В основном этим занимается ЦРУ, но иногда и Минобороны. ЦРУ занимается чаще, поскольку требуется сохранить участие США инкогнито, создать впечатление, что имеется только внутренний конфликт, а США не при чем.



"СП": - Этим, по-вашему, занимаются только США или другие страны НАТО тоже? Каков вообще, по-вашему, процент наемников - организованные группы, отправленные их государствами?



- Разумеется, этим занимаются не только США, но и Великобритания, иногда также Франция. У них есть свои школа, слаженная система, бюджеты и технологии. В последнее время американцы активно привлекают к своим спецоперациям представителей разведок других стран - Германии, Норвегии, Польши, стран Прибалтики и т. п., чтобы замазать их кровью. Например, в организации крушения "Боинга" на Донбассе наверняка участвовали спецслужбы Нидерландов, а в организации взрывов трубопроводов "Северный поток" еще и датчане с норвежцами.



"СП": - Что меняет вмешательство ЦРУ? Если удастся получить доказательства их участия, то как этим воспользоваться?

- Во-первых, добыть такие доказательства непросто, ибо участие спецслужб в неблаговидных делах всегда зелегендировано. В результате сложно отличить свободного наемника от кадрового сотрудника ЦРУ. Но даже если что-то удастся подтвердить, это ничего не меняет. Россия виновата в том, что США хочет кушать. Информационные и внешнеполитические ресурсы все равно на американской стороне. А кроме того, ни одна страна не стремится к серьезному противоборству спецслужб. В это не вмешивается сегодня даже Китай, не говоря уже о России.